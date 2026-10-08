Za zatuchlým oblečením ze skříně se často ukrývá plíseň. Její odstranění vrátí uloženým věcem příjemnou vůni

I ve skříni může mít oblečení nepříjemné a zvláštní pachy, zejména zatuchlý zápach, který pochází z vlhkosti. Tento tip vám ukáže, že přírodní složky se vyrovnají nejběžnějším chemickým látkám.
Kromě kulinářského využití lze rýži zajímavě využít i v každodenním životě. Mimo jiné dokáže bojovat proti nepříjemným pachům. Umístění sáčku s rýží do prostoru, jako je
šatní skříň na oblečení nebo šatna, může mít zásadní význam. Zmíníme také několik přírodních tipů na dezodorizaci oblečení. Bez dalších okolků vám tedy představujeme techniku odstraňování nepříjemných pachů pomocí rýžových sáčků a mnoho dalších stejně účinných technik. Vložte pytlík rýže do skříně
Sáček nebo hrnek s rýží vložený k oblečení je jednou z nejjednodušších a nejúčinnějších technik, kterou můžete použít k odstranění zatuchlého zápachu v šatních skříních. Ukázalo se, že
rýže je skvělým prostředkem, jak zabránit vytvoření plísně ve skříních, protože velmi dobře pohlcuje vlhkost a zároveň zabraňuje dalšímu růstu plísní na povrchu oblečení nebo na stěnách skříně. Připravte si 5 polévkových lžic rýže, tylové pytlíky a 6 kapek levandulového esenciálního oleje.
Nasypte rýži do tylových pytlíčků, přidejte kapky esenciálního oleje a umístěte je na strategická místa ve skříni. Můžete je také zavěsit vedle svých předmětů. Aby se
ve skříni nevyskytovaly plísně a pachy, pravidelně tyto sáčky vyměňujte. Rýže navíc není jedinou ingrediencí, která to dokáže – marseillské mýdlo, aktivní uhlí nebo káva jsou také velmi dobrými alternativami pro použití ve skříni na oblečení.
Zbavte se nepříjemného zápachu
Jak je vidět z techniky dezodorizace rýžovými sáčky, existuje mnoho způsobů, jak se zbavit zápachu, které jsou velmi jednoduché na přípravu. Ve skutečnosti je sice vhodné
zbavit oblečení zápachu ze skříně, ale ještě důležitější je najít techniky, jak je důkladně vyčistit. Následující řešení jsou právě taková a skoncujete díky nim se zatuchlým zápachem ve skříni i na oblečení. Vaše prádlo bude vždy vonět čistotou. Fotografie: Piqsels 1. Levandulové květy
Pokud je vaše oblečení po vyprání v pračce cítit plísní nebo zatuchlinou, existuje tip na deodorant, který spojuje užitečné s příjemným, a je jím levandulový čaj. K výrobě budete
potřebovat 6 polévkových lžic květů levandule a půl litru vody. V hrnci svařte vodu a přidejte květy levandule, vařte 3 minuty a poté je vyjměte. Současně položte oděv vedle pánve, aby do něj pronikla levandulová pára. Poté oděv(y) pověste na několik hodin na čerstvý vzduch. 2. Citronová šťáva a sůl
Abrazivní síla soli v kombinaci s deodorační schopností citronu vám může pomoci, pokud se vám zdá, že váš prací prostředek nestačí k tomu, aby vaše oblečení vonělo svěže. K tomu se skvěle hodí kombinace citronu a soli, která
doplňuje práci pracího prostředku. Kromě odstranění nečistot a skvrn budete moci díky dezinfekční síle citronu také neutralizovat nepříjemné pachy z plísní a potu, jež se dostaly do vláken vašeho oblečení. Fotografie: Unsplash
Budete potřebovat citronovou šťávu z jednoho nebo dvou citronů, litr vody a 3 lžíce hrubozrnné soli.
Citronovou šťávu smíchejte se solí a vodou v misce a namočte ji minimálně na 20 minut. To je doba, po kterou kombinace působí hluboko do vláken. Nakonec oblečení opláchněte a vysušte. 3. Jablečný ocet a citron
Skvrny od potu, prachu a plísně jsou nečistoty, které kombinace bílého octa a citronu dokáže odstranit. Budete potřebovat dvě sklenice čerstvě vymačkané citronové šťávy a
čtvrt sklenice jablečného octa. Nalijte vzniklý roztok do zásuvky na prací prostředek v pračce a poté aktivujte běžný prací cyklus. Pokud nechcete použít pračku, namočte oděv do vany s vodou s výše uvedenými přísadami a nechte ho 40 minut působit. Opláchněte je a nechte uschnout na slunci.
Zdroj:
TreeHugger, Closetstoadore
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Zatuchlé oblečení ze skříně bude minulostí. Příčinou je pravděpodobně plíseň. Zbavit se jí lze snadno appeared first on BydlímeÚtulně.cz.