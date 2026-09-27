Za zapomenutou výměnu pneumatik na podzim hrozí pokuta až 5 000 Kč. Řidiči často neví, od kdy povinnost platí

Podzim je tady a s ním se vrací každoroční otázka, kdy vlastně přezout. Mezi řidiči koluje představa, že zimní gumy musí být na autě natvrdo od prvního listopadu. Skutečnost vypadá jinak a právě neznalost pravidel dokáže pěkně prodražit obyčejnou vyjížďku. Kdo to podcení, riskuje pokutu i pozdější problémy s pojišťovnou.
Datum na kalendáři samo o sobě nerozhoduje
Povinnost používat zimní pneumatiky upravuje zákon o silničním provozu ve svém paragrafu 40a. Časově ji ohraničuje interval od 1. listopadu do 31. března. Aby ale skutečně nastala, musí platit ještě druhá podmínka: na vozovce leží souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo takový stav podle aktuálního počasí reálně hrozí ještě během cesty.
V praxi to znamená, že za suchého a teplého dne můžete i v prosinci legálně jet na letních gumách. Samostatnou kapitolou jsou úseky se značkou „Zimní výbava“. Na nich řidič musí mít zimní obutí pořád, ať už je vozovka zasněžená, nebo úplně suchá.
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Háček je v tom, že počasí nikdo dopředu spolehlivě neodhadne. Ráno bývá sucho a odpoledne padá sníh. Řidič, který vyrazí ještě na letních gumách a cestou ho zastihne první nadílka, se tak snadno ocitne v situaci, kterou zákon postihuje, i když ráno vypadalo počasí nevinně. Právě proto je rozumné s přezutím zbytečně neotálet a nespoléhat na to, že se poslední teplé dny protáhnou.
Kolik zaplatíte, když vás hlídka zastaví
Tady se spousta lidí plete, protože na internetu pořád koluje starší a nižší částka. Po novele zákona účinné od 1. ledna 2024 platí jiné sazby. Přímo na místě může policista udělit pokutu do 1 500 Kč. Jestliže věc skončí ve správním řízení, sazba se pohybuje od 2 000 do 5 000 Kč.
Horní hranice tedy vyšplhala až na pět tisíc korun, což je výrazně výš než dřív, kdy strop končil o poznání níž. Aspoň drobná úleva existuje, za tenhle přestupek totiž nehrozí žádné trestné body.
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Jestli se pokuta vyřeší rovnou u silnice, nebo poputuje dál, záleží hlavně na okolnostech. Když s přestupkem souhlasíte a je jasně prokázaný, obvykle ho hlídka projedná hned na místě tou nižší sazbou. Pokud ale situaci rozporujete nebo se přidají další prohřešky, spis se posune do správního řízení, kde už je strop citelně výš.
Přehledně obě situace shrnuje následující tabulka:
Kde se přestupek řeší Výše pokuty Kdy k tomu dojde Přímo na místě do 1 500 Kč když s přestupkem souhlasíte a je jasně prokázaný Ve správním řízení 2 000 až 5 000 Kč když situaci rozporujete nebo se přidají další prohřešky Co musí správná zimní guma splňovat
Nestačí mít na autě jakoukoli pneumatiku, které se běžně říká zimní. Zákon u ní vyžaduje také dostatečnou hloubku dezénu a u těžších vozidel je laťka nastavená výš. S příliš ojetým vzorkem už guma podmínky zimní pneumatiky nesplní a řidič se dostává zpátky do rizika postihu.
Přečtěte si také: Prohledejte půdu. Jestli najdete staré hračky z ČSSR, na Aukru za ně dostanete i 235 000 Kč Správná zimní pneumatika potřebuje dostatečnou hloubku dezénu a platné zimní značení, jinak podmínky nesplní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Použít se dají i celoroční pláště, pokud mají potřebný dezén a na bočnici některé z uznávaných zimních značení. Česká pravidla přitom berou jako platné jak starší symbol M+S, tak novější alpský symbol, tedy trojvrší se sněhovou vločkou. Alpské značení prošlo přísnějším testováním a na sněhu jezdí líp, proto ho některé sousední země, například Německo, už vyžadují jako jediné platné. V Česku zatím postačí i guma s označením M+S.
Vyplatí se hloubku dezénu zkontrolovat ještě před začátkem sezony, klidně rovnou v pneuservisu. Staré zimní gumy sice na první pohled můžou vypadat obstojně, na sněhu a ledu ale drží znatelně hůř než pláště se svěžím vzorkem. Kontrola zabere pár minut a ušetří jak nepříjemnosti při silniční kontrole, tak riziko smyku.
Škoda z nehody pak může zůstat na vás
Pokuta nemusí být to nejdražší. Když způsobíte nehodu za zimních podmínek na nevhodných pneumatikách, pojišťovna vám může pojistné plnění zkrátit a v krajním případě ho odmítnout úplně. Vozidlo v takové chvíli neodpovídá požadavkům na bezpečný provoz, a to jde k tíži řidiče.
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Kromě peněz jde hlavně o bezpečí. Zimní směs zůstává pružná i v mrazu a auto na ní dokáže dřív zastavit. Na letních gumách se brzdná dráha na sněhu a ledu výrazně prodlužuje, takže rozdíl mezi včasným zastavením a nárazem může dělat jen pár metrů.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://policie.gov.cz/clanek/vymena-pneumatik-z-letnich-na-zimni-397678.aspx, https://www.mesec.cz/clanky/zmena-zakon-provozu-pozemni-komunikacich-novela-2024-pokuty/, https://www.cebia.cz/novinky/rady-a-tipy/povinne-zimni-pneumatiky-2025-kdy-je-opravdu-musite-mit-a-kdy-staci-celorocni, https://www.pneumatiky.cz/povinnost-zimnich-pneumatik-t4, https://www.epojisteni.cz/aktuality/za-nespravne-pneumatiky-pokuta-i-nizsi-pojistne-plneni/