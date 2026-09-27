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Za zapomenutou výměnu pneumatik na podzim hrozí pokuta až 5 000 Kč. Řidiči často neví, od kdy povinnost platí

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Dennívýzva
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Podzim je tady a s ním se vrací každoroční otázka, kdy vlastně přezout. Mezi řidiči koluje představa, že zimní gumy musí být na autě natvrdo od prvního listopadu. Skutečnost vypadá jinak a právě neznalost pravidel dokáže pěkně prodražit obyčejnou vyjížďku. Kdo to podcení, riskuje pokutu i pozdější problémy s pojišťovnou. Datum na kalendáři samo o […]
Za zapomenutou výměnu pneumatik na podzim hrozí pokuta až 5 000 Kč. Řidiči často neví, od kdy povinnost platí

Za zapomenutou výměnu pneumatik na podzim hrozí pokuta až 5 000 Kč. Řidiči často neví, od kdy povinnost platí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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