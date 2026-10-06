Za vznikem nevzhledné celulitidy mohou stát také některé potraviny. Jejich vyřazení z jídelníčku může pokožce prospět

Celulitida není zdravotní problém. Nikdo ji však nechce mít, neboť ji lze rozhodně považovat za problém estetický a zejména ženy se s ním mohou hodně natrápit.
Pokud také nemáte svou „pomerančovou kůži“ rádi, stačí upravit sovu stravu a výsledky se brzy dostaví. Nevěříte? Zkuste se zcela vyhnout těmto potravinám a uvidíte, co se stane.
Rafinovaná mouka
Rafinovaná mouka je přítomná v mnoha potravinách, které denně jíme, ale je pro naši pokožku a její vzhled je nepřítelem číslo jedna. Jednoduché sacharidy jsou obtížně stravitelné a hromadí se jako tělesný podkožní tuk. Kvůli tomu nám pak nejen na stehnech a hýždích vznikají nepěkné dolíčky. Proto je důležité minimalizovat konzumaci těchto potravin, jak jen to možné. Vyhněte se zejména:
Bílému pečivu Sušenkám Těstovinám Bílé rýži Fotografie: Freepik Omáčky a dresinky
Kupované omáčky v supermarketech se zdají být dobrou volbou, jak si udělat jídlo chutnějším. Jenže pro naše zdraví nejsou vůbec prospěšné.
Jsou totiž velkým zdrojem nasycených tuků, které ovlivňují naše metabolické zdraví. Pravidelná konzumace těchto omáček vyvolává zadržování tekutin a lymfatické problémy, což vede k výskytu a zhoršení celulitidy.
Snažte se vyhnout zejména těmto potravinám:
Majonéza Kečup Hořčice Sójová omáčka
Zpracované masné výrobky
Objevují se na našich stolech skoro každý den, protože je to velmi rychlá volba, která navíc ani nevychází nijak draho. Pokud ale nad svým zdravím trochu přemýšlíme, měly by se salámy, šunky a klobásy na našich stolech vyskytovat jen zřídka. Problém je v tom, že obsahují obrovské množství tuku, soli a dalších škodlivých látek, které zhoršují problém obezity a celulitidy.
Fotografie: Freepik Sůl
Nadměrný příjem soli je jedním z faktorů spojených s rizikem vysokého krevního tlaku, zadržování tekutin a onemocnění kloubů. Dále nadměrná konzumace soli vytváří nerovnováhu a vede k zánětlivým procesům v těle. V důsledku toho zvyšuje i výskyt celulitidy. Pokud tedy chcete minimalizovat příjem soli, začněte pečlivě kontrolovat etikety a vybírejte pouze koření bez obsahu přidané soli.
Mléčné výrobky
Mléčné výrobky obsahující nasycené tuky, a proto nejsou ideálním jídlem pro ty, co s pomerančovou kůží bojují. U některých lidí mohou mléčné výrobky dokonce vyvolat zánětlivé reakce. Nejen že prohlubují celulitidu, ale vedou i k dalším závažnějším onemocněním.
Sladkosti
Sladkosti jsou návykové. Čím víc jich tedy budete jíst, tím více po nich budete prahnout. Cukr a sladkosti zvyšují sklon k hromadění tělesného tuku. Vyhýbejte se zbytečně přeslazeným potravinám a když už vás honí mlsná, zvolte raději kvalitní čokoládu.
Sycené nápoje
Chuť sycených nápojů je návyková a reklamy nás nutí věřit, že jsou tím nejlepším způsobem, jak uhasit naši žízeň. Jsou ale plné cukru a barviv, takže je nejlepší se jim zcela vyhnout.
Príspevok
Konzumace určitých potraviny přispívá k tvorbě nevzhledné celulitidy. Odstraňte je ze svého jídelníčku již dnes zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.