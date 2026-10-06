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Za vznikem nevzhledné celulitidy mohou stát také některé potraviny. Jejich vyřazení z jídelníčku může pokožce prospět

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Celulitida není zdravotní problém. Nikdo ji však nechce mít, neboť ji lze rozhodně považovat za problém estetický a zejména ženy se s ním mohou hodně natrápit.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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