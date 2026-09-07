Za vybržďování vězení, za nelegální závody zabavení auta. Jak vypadají detaily Tejcova návrhu proti agresivním řidičům?

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) dokončil návrh novely trestního zákoníku, která má dopadnout na agresivní, opilé a ujíždějící řidiče. Zcela nový paragraf „Ohrožení v silničním provozu“ chce předložit na jednom z nejbližších jednání vlády. Má řešit například vybržďování, vytlačování z dálnice nebo nelegální závody. HN mají jeho definitivní podobu k dispozici.
„Pokud někdo na dálnici někoho vytlačuje a agresivně vybržďuje, mělo by být možné ho postihnout nejen za přestupek, ale i za trestný čin a zabavit mu vozidlo,“ uvedl.
To sice jde již nyní, ale soudy toho prý dostatečně nevyužívají. A problém je navíc v případech, kdy přistižený řidič sedí ve voze, který mu formálně nepatří. Podobu nového paragrafu doladil Tejcův resort ve spolupráci s ministerstvem dopravy, policií i státními zástupci.
Nový paragraf zavádí až roční trest vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci – tedy uvedeného dopravního prostředku. Pokud současně dojde k dopravní nehodě nebo zranění, může být trest vězení až tříletý.
Potřebujeme vůbec nový trestný čin?
Podle některých expertů je ale nový paragraf víceméně zbytečný. „Většina zmiňovaných věcí, pokud vede k ohrožení života nebo zdraví lidí, je už dnes trestná podle obecných právních předpisů a není potřeba zavádět speciální paragrafy,“ poukazuje prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Podle něj je nutné důsledněji využívat současné možnosti trestů. Tedy především zabavit vozidlo.
To platí podle něj i pro ujíždění před policií nebo účastníky nelegálních závodů. Vávrovi chybí jedna zásadní věc: jak jsou takové případy časté, že je nutné zavádět novou speciální úpravu.
„Množí se opravdu ty případy, nebo se o nich jen víc píše?“ ptá se Vávra. „Nevím, jestli je ten fenomén zesilující, aby se na to muselo reagovat tak silně v trestním právu,“ dodává. Obává se také, že návrh povede ke zvýšení počtu vězňů.
Podle docenta Právnické fakulty UK Jakuba Drápala, který se specializuje na ukládání trestů, se v Česku až příliš nadužívá trestní řízení. A podobné případy by místo před soudem měly končit v přestupkovém řízení. V něm je možné pachatelům dopravních přestupků uložit peněžitý trest ve vyšších desítkách tisíc korun nebo rozhodnout o propadnutí věci – tedy auta, kterým byl spáchán přestupek. Podobně v poslední době začali postupovat například v Polsku.
Bývalý náměstek ministra spravedlnosti a nyní poslanec Karel Dvořák (STAN) navíc upozorňuje na – podle něj – nepříliš šťastnou formulaci podstaty trestného činu vybržďování: „prudké nebo náhlé snížení rychlosti“. „Budou problémy v aplikační praxi a budou potřeba velice náročné znalecké posudky,“ poukazuje.
Chci méně podmíněných trestů
Tejc chce také změnit praxi trestních soudů, které podle něj až příliš často ukládají recidivistům podmínky.
„To, co považuji za největší problém, je, že dnes někdo řídí bez řidičského průkazu, je mu uložen zákaz řízení a podmíněný trest. A ten člověk řídí znovu, teď už se zákazem řízení, a dostane další podmínku a to se stane ještě dvakrát. Pak se takový člověk poprvé dostane do vězení a najednou má trest pět nebo šest let a to je zcela demotivační, likvidační, ať už pro rodinu, nebo zaměstnání a pro všechno. A jeho resocializace je velice obtížná,“ vysvětluje Tejc.
Chce proto, aby soudci už po prvním porušení podmínky posílali pachatele na kratší dobu do vězení nebo jim dali nějaký jiný alternativní trest, třeba domácí vězení či veřejně prospěšné práce. „Aby člověk ve vězení strávil třeba půl roku a uvědomil si, že se tak chovat nemá,“ poukazuje Tejc.
To, že kumulace nepodmíněných trestů je problém, přiznává i exnáměstek Dvořák. Trestní řád totiž dává soudům dost volné ruce v tom, který trest v zákonem stanoveném rozmezí uloží. A pro některé tak bývá nejjednodušší možnost udělit právě podmíněný trest.
„To ale řešila poslední rekodifikace trestních předpisů, kterou jsme loni udělali. Když soud už člověku podmínku uloží, v případě, kdy ji poruší a spáchá něco znovu, měl by ji proměnit do podoby buď nepodmíněného, nebo alternativního trestu. Kdyby pan ministr chvíli počkal, viděl by, jak to začíná fungovat,“ popisuje.
I podle prezidenta Soudcovské unie Vávry se podmíněné tresty nadužívají. Řešení je ale podle něj jinde než v přepisování zákonů. A to v roli státního zástupce, který se může proti nízké podmínce odvolat. „Když soudce bude vědět, že takový trest je pro státního zástupce neakceptovatelný, neuloží ho,“ poukazuje Vávra.
Podle Drápala ale problém spočívá v tom, že soudy podmínkou jako prvním trestem vůbec začínají. „Kdyby se nejdřív dal přísný peněžitý trest, potom třeba přísnější obecně prospěšné práce a až poté krátký nepodmíněný trest, žádný větší problém by nebyl,“ je přesvědčený Drápal.