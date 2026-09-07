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Za vybržďování vězení, za nelegální závody zabavení auta. Jak vypadají detaily Tejcova návrhu proti agresivním řidičům?

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Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) dokončil návrh novely trestního zákoníku, která má dopadnout na agresivní, opilé a ujíždějící řidiče. Zcela nový paragraf „Ohrožení v silničním provozu“ chce předložit na jednom z nejbližších...
Policie ČR, doprava, přestupek

Policie ČR, doprava, přestupek

Zdroj: HN - Lukáš Bíba
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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