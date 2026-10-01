Za vraždu známého dostala mladá matka 7 let. Než stihla nastoupit do vězení, vzala nůž do ruky znovu

Na začátku června roku 2000 vyjížděla policie do pardubického bytu k nálezu mrtvého muže. Šestatřicetiletá žena jej usmrtila po hádce kuchyňským nožem. Ještě před nástupem trestu se ale stejného činu dopustila znovu, tentokrát na svém bývalém manželovi.
Oznámení a zásah hasičů na sídlišti
Případ odstartoval telefonát na linku 158. Rozrušený muž, který se představil jako Miroslav, oznámil policejnímu operačnímu středisku v Pardubicích nález zakrváceného člověka. Uvedl přesnou adresu panelového domu i jméno uživatelky bytu ve třináctém patře.
Hlídka místního obvodního oddělení a výjezdová skupina okresního ředitelství se na místě snažily s obyvateli bytu spojit, na klepání ani zvonění nikdo neodpovídal. Vyšetřovatelé proto znovu kontaktovali oznamovatele a požádali jej o příjezd na místo, aby před všemi přítomnými událost potvrdil. Když selhaly další výzvy k otevření, přivolali policisté hasiče.
Za dveřmi stála plačící šestatřicetiletá Marcela s malým chlapcem. Podle svých slov měla strach a policii sama neotevřela. Žena rozrušeně ukazovala do obývacího pokoje, kam policisté prošli přes kuchyň. Na koberci leželo tělo pětatřicetiletého muže přikryté dekou. Byl oblečený pouze v riflové vestě a měl bodnou ránu na hrudníku.
Okolní prostor byl pečlivě uklizený. Stopy krve zůstaly pouze na sedací soupravě a kolem těla. Na místo ihned vyrazila hradecká kriminální policie se soudním lékařem. Ten po ohledání zjistil, že posmrtná ztuhlost je již výrazně vytvořena na všech svalových partiích, a policie ženu zadržela. Záchranná služba převezla chlapce k babičce.
Následky večerního pití alkoholu
Zadržená žena při výslechu události osudného dne podrobně popsala. Obětí byl pětatřicetiletý Petr, který bydlel ve společné domácnosti s jejím bývalým manželem. Po čase s ním navázala přátelský vztah. Odpoledne vzal muž jejího malého syna Pavlíka na dětský den. Po večerním návratu přinesl několik piv a lahev vodky.
Po uložení dítěte ke spánku kolem deváté hodiny večerní dvojice pokračovala v konzumaci alkoholu, až obě lahve vyprázdnila. Krátce po půlnoci Petr požádal o možnost přespat na gauči v obývacím pokoji. Marcela souhlasila a ustlala si na polštářích přímo na podlaze. Podle její výpovědi ji muž začal slovně i fyzicky obtěžovat s poznámkou, aby nebyla takový cimprlich. Žena dotyky odmítala a po zvýšení hlasu z její strany měl muž reagovat fyzickým útokem.
Hluk vzbudil chlapce ve vedlejším pokoji. Plačící dítě podle výpovědi rozzlobilo útočníka natolik, že svou agresi obrátil proti němu. Žena z obavy o život svůj i svého syna odešla do kuchyně pro nůž. Po návratu do pokoje, když k ní muž vykročil, ho bodla přímo do hrudníku a na místě ho usmrtila.
Když uviděla krev na svých rukou, začala se oživovacími pokusy snažit muže přivést zpět k životu. To se jí nepodařilo. Tělo přikryla dekou, uspala syna, zatelefonovala známému Miroslavovi a ze zbylých zásob vypila další lahev vodky. Vrchní soud v Praze ji později za tento čin pravomocně odsoudil k sedmi letům odnětí svobody.
Druhý útok ve stejných prostorech
V době, kdy propuštěná žena čekala na svobodě na nástup trestu, navštívila svůj původní byt. Mezitím se do něj nastěhoval její bývalý manžel. Marcela nepřišla s prázdnou, přinesla tři litry vína a zůstala u muže přes noc. Následující den koupila další dvě lahve vodky, které v průběhu odpoledne společně vypili.
Bývalý manžel při pozdějším výslechu na policii uvedl, že se žena pod vlivem vypitého alkoholu dostala do špatného psychického stavu. Začala se litovat a chovala se agresivně. Neustále opakovala, že dostala sedm let za úkladnou vraždu a má zničený život. Následně podle jeho slov prohlásila, že všem ukáže, co úkladná vražda znamená.
Došla do kuchyně, vzala nůž a bez varování bývalého manžela bodla přímo do hrudníku. Rána naštěstí nebyla smrtelná a zraněný muž si stihl sám přivolat lékařskou pomoc. Soudní znalci z oboru zdravotnictví v novém řízení vyšetřili osobnost útočnice a označili ji za disharmonickou. Soud přihlédl k faktu, že čin zůstal ve stadiu pokusu, a uložil jí trest odnětí svobody na osm let. Důvodem takto vysoké sazby bylo opakování násilného činu a mimořádně vysoký stupeň nebezpečnosti jejího jednání.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (archiv.policie.gov).