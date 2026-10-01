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Za vraždu známého dostala mladá matka 7 let. Než stihla nastoupit do vězení, vzala nůž do ruky znovu

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V roce 2000 ubodala žena v pardubickém bytě po večerní hádce svého známého. Během čekání na soudní trest pak s nožem znovu napadla i svého bývalého manžela.
Panelový dům v Pardubicích. Ilustrační fotografie. Zdroj: Draceane, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Panelový dům v Pardubicích. Ilustrační fotografie. Zdroj: Draceane, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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