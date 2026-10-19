Kdo text napsal a jakou má kvalifikaci, se čtenář nedozví. Příspěvek vydal anonymní kanál Vojenná kronika (Военная хроника) a jeho vliv stojí na dosahu. Teze je jednoduchá: od roku 2008 Spojené státy soustavně vtahovaly Ukrajinu do svých struktur, a proto odpovídají za „vše, co se děje“. Tvrzení o vině supervelmoci tak nemá autora, který by se za něj podepsal. Rozebrat ho přesto má smysl, protože se neopírá o smyšlenky. Řetězec „důkazů“ tvoří skutečné dokumenty z rozmezí šestnácti let.
Slib z Bukurešti neměl datum a Němci s Francouzi ho hned přibrzdili
První článek řetězce je deklarace summitu NATO v Bukurešti ze 3. dubna 2008. Kanál vyzdvihuje její odstavec 23 s větou „Ukrajina a Gruzie se stanou členy NATO“. Deklarace ovšem neuvádí žádný termín a neobsahuje nic, co by členství spustilo automaticky. Akční plán členství (MAP) v ní figuruje jako „další krok“. Ten zablokovalo Německo s Francií, protože se obávaly dopadu na vztahy s Ruskem a viděly nízkou podporu členství mezi samotnými Ukrajinci. Příslib bez data, jehož první konkrétní krok spojenci okamžitě zastavili, je slabý doklad cíleného vtahování Ukrajiny.
Druhým důkazem má být vystoupení amerického diplomata Daniela Frieda v Senátu 10. září 2008. Fried tam obhajoval MAP pro Ukrajinu i Gruzii a kanál jeho slova vydává za doklad amerického „tažení“. Vynechává ale Friedovo výslovné upozornění, že MAP neznamená členství ani jeho garanci.
Třetím dokumentem je americko-ukrajinská charta o strategickém partnerství z 19. prosince 2008. Kanál z ní vyvozuje bezpečnostní garanci srovnatelnou s článkem 5. Charta přitom rozšiřuje dvoustrannou spolupráci a vymezuje rámec pro politický dialog, reformu obrany a hospodářské vztahy. Žádný závazek bránit Ukrajinu v ní nestojí.
Dohoda z roku 2024 obsahuje přílohu, o které kanál mlčí
Z 10. listopadu 2021 pochází aktualizovaná verze charty. Vojenná kronika z ní cituje podporu euroatlantické integrace Ukrajiny. Tentýž text ale mluví o „probíhající ruské agresi“ a o právu Ukrajiny svobodně si volit zahraniční směr. Kanál tedy jako důkaz americké viny předkládá dokument, který sám jmenuje agresora.
Posledním a nejnovějším dílem je bilaterální bezpečnostní dohoda mezi USA a Ukrajinou z 13. června 2024. Stanovuje desetiletý rámec spolupráce. Pro případ budoucího útoku slibuje konzultace do 24 hodin a dál podporu výcviku, obranného průmyslu a vrstvené protivzdušné obrany.
Kanál dohodu vykládá jako důkaz, že Washington válku řídí. Text, který o sobě tvrdí, že nikoho k ničemu nezavazuje, takovou roli unést nemůže. Příloha dohody totiž výslovně uvádí, že sama nevytváří práva ani povinnosti podle vnitrostátního ani mezinárodního práva. Celý dokument navíc opakovaně hovoří o podpoře Ukrajiny proti ruské agresi a o spravedlivém míru v souladu s Chartou OSN.
Které datum v celé argumentaci kanálu chybí
Americká podpora Ukrajině je veřejná, doložená a nikdo ji nezpochybňuje. Argumentace se rozpadá až u skoku od podpory a integrace k tvrzení, že rozhodnutí o invazi už není ruské. Žádný z pěti dokumentů neříká, že by USA nařídily Rusku vpád nebo že by Washington velel ukrajinské armádě. Žádný také nemění nic na 24. únoru 2022, kdy ruské jednotky překročily hranice suverénního státu.
Postup kanálu má čtyři kroky. Z dokumentu vytáhne skutečnou formulaci o integraci nebo výcviku a pasáže o ruské agresi a ukrajinské suverenitě vynechá. Politický rámec pak vydá za závazek k válce a vše propojí do jediné řady příčin a následků. Analytický materiál centra Sinopsis popisuje stejný vzorec: Rusko vystupuje jako oběť rozšiřování NATO a moskevské rozhodnutí zahájit agresi se tím mění v údajně vynucenou reakci.
Takové čtení prozradí několik signálů. Za textem stojí anonymní kanál místo odborníka, jehož působiště lze ověřit. Cituje dokument, ale neodkazuje na jeho plné znění, takže čtenář vynechané pasáže nemá kde dohledat. O 24. únoru 2022 a o tom, kdo invazi zahájil, nepadne ani slovo. Slova „podpora“, „konzultace“ a „záměr“ se v něm mění na „řízení“ a „přikazování“. Pasáže o ruské agresi ve stejných dokumentech zůstávají stranou.
Mearsheimerovu kritiku Západu z roku 2014 kanál přetavil v alibi
Americkou politiku vůči Ukrajině kritizují i západní akademici. Politolog John Mearsheimer v roce 2014 publikoval text „Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault“ (Proč za ukrajinskou krizi může Západ). Argumentoval v něm, že Západ podcenil, jak Rusko zareaguje na rozšiřování NATO. Mearsheimer hledá spolupříčiny a strukturální chyby, kdežto Vojenná kronika z podobných argumentů vyvozuje téměř úplné zproštění ruské odpovědnosti.
Stejná linka zaznívá i v Česku. Europoslanec Filip Turek v lednu 2026 v Kyjevě prohlásil, že válku způsobilo mimo jiné rozšiřování NATO a „špatná zahraniční politika supervelmocí“. Jeho výrok posuzoval projekt Demagog. Oficiální česká pozice je jiná: Stálá delegace ČR při NATO označuje Rusko za agresora a podporuje přibližování Ukrajiny k Alianci.