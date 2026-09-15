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Za tuhle obyčejnou snídani si kavárny účtují přes stovku. Doma ji připravíte za zlomek ceny během 10 minutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Míchaná vejce patří k nejjednodušším snídaním, přesto se jejich cena v kavárnách běžně pohybuje výrazně nad stokorunou. Přitom doma stačí tři vejce, trochu másla, pečivo a několik minut u pánve.
Za tuhle obyčejnou snídani si kavárny účtují přes stovku. Doma ji připravíte za zlomek ceny během 10 minut
Zdroj: generováno Ai
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