Za tuhle 1 přílohu vám v restauraci naúčtují stovku. Doma ji uděláte za 8 Kč a nikdo nepozná rozdíl

Účtenka z restaurace dokáže překvapit i u obyčejné přílohy. Přitom existuje bramborový pokrm, který na talíři vypadá jako z luxusního bistra a doma ho dáte dohromady z toho, co nejspíš máte ve spíži. Říká se mu bramborový fondán a stačí jednou pochopit jeho jednoduchý fígl.
Prostá brambora s francouzským jménem
Bramborový fondán, v originále pommes fondantes, se z francouzštiny překládá jako tající brambory. A přesně tak i chutná. Recept pochází z francouzské kuchyně a dodnes ho lepší restaurace zařazují k pečenému masu nebo rybám.
Za tím honosným názvem se ale schovává úplně všední surovina. Jde o velké brambory naporcované do tvaru válečků, které se nejdřív zprudka orestují a potom pomalu dotáhnou v troubě. Právě tahle proměna z levné suroviny udělá přílohu, kterou se nebojíte nabídnout ani návštěvě.
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Celé kouzlo dělají dvě fáze, které jdou hned po sobě. Nejdřív brambory na rozehřátém másle zatáhnete dozlatova, aby se na nich vytvořila tenká kůrčička s lehce oříškovým tónem. Pak je zalijete vývarem a necháte dojít v troubě, kde do sebe postupně nasají chuť i tekutinu.
Vznikne tak rozdíl, jaký obyčejné vařené brambory nikdy nenabídnou. Povrch drží tvar a příjemně křupe, střed zůstává hebký a krémový skoro jako kaše. Stejný princip krátkého zatažení a pomalého dodělání znají profesionálové z přípravy masa, doma ho ale zvládnete v jediné pánvi.
Jak fondán zvládnete doma
Vystačíte si s pár základními surovinami:
velké brambory, máslo, vývar (kuřecí, zeleninový nebo hovězí), česnek, čerstvý rozmarýn nebo tymián, sůl a pepř. Přečtěte si také: Kašlu na kupované koření. Namíchala jsem si směs na celý rok a vyšla mě na necelých 400 korun
Samotná příprava je otázka několika kroků:
Brambory oškrábejte a naporcujte na stejně vysoké špalíky, ideálně kolem tří centimetrů, aby se propekly rovnoměrně. Chvíli je nechte odležet ve studené vodě. Odplaví se tím část škrobu a brambory pak na pánvi chytnou hezčí barvu. Na pánvi s rovným dnem rozpusťte máslo a jednu jejich plochu na něm zatáhněte dozlatova. Přihoďte prokrojený česnek a bylinky a přilijte vývar tak, aby sahal zhruba do půlky výšky brambor. Nakonec pánev přendejte do trouby vyhřáté na 160 až 200 °C. Tam brambory nechte 30 až 40 minut, aby pěkně změkly a nasály do sebe zbytek tekutiny.
U výběru brambor se recepty rozcházejí. Někdo sází na pevnější odrůdy, které lépe drží tvar, jiný na škrobnaté brambory kvůli krémovějšímu středu. Jistotou jsou velké kusy, ze kterých vůbec pěkné válečky nakrájíte.
Z pevnějších odrůd brambor vyjde fondán úhlednější, ze škrobnatých krémovější. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. S čím fondán servírovat
Fondán je ideální doprovod k pečenému masu. Skvěle sedne k hovězímu steaku, k pečenému kuřeti i k rybě a výborně funguje také vedle pečené zeleniny, třeba mrkve nebo dýně. Když z něj chcete udělat samostatné jídlo, nabídněte k němu česnekový dip ze zakysané smetany.
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Na výsledné chuti se nejvíc podepíše kvalita másla, takže se vyplatí sáhnout po tom lepším, klidně soleném. Solit je lepší až na talíři a hrubozrnnou solí, pepř umelte těsně před podáváním. A na bylinkách nešetřete, rozmarýn i tymián dodají bramborám vůni, po které sáhne po přídavku kdekdo.
Kolik vás to doopravdy vyjde
A teď slíbená matematika. Dávka na čtyři porce spotřebuje zhruba kilo brambor, pár lžic másla a půl litru vývaru. Brambory dnes stojí kolem 10 až 15 korun za kilo a na jednu porci z nich padne jen zlomek, takže i s máslem a vývarem se u jedné porce dostanete pod deset korun, klidně kolem osmi.
V restauraci je účet jiný. Podle dat společnosti Pluxee překonala průměrná cena poledního menu v Česku v červnu 2026 poprvé hranici 200 korun. Za pečlivě naaranžovanou přílohu k hlavnímu jídlu si připlatíte mnohem víc než za surovinu, ze které vznikla. Rozdíl v chuti mezi restaurační a domácí verzí přitom rozpoznáte jen těžko.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-pripravit-nejlepsi-pecene-brambory-zkuste-fondant-potatoes, https://magazin.recepty.cz/clanky/znate-bramborovy-fondan-na-dort-ho-neuzijete-ale-bude-vam-chutnat-919.html, https://varimedobroty.cz/recept/bramborovy-fondant/, https://www.pluxee.cz/blog/ceny-obedu-cr-2026/, https://en.wikipedia.org/wiki/Fondant_potatoes, https://www.tiscali.cz/kaslu-na-drahe-restaurace-objevil-jsem-prilohu-ktera-chutna-jako-z-hotelu-ale-vyjde-na-10-kc-713620