Za totality visela v každé kuchyni, dnes končí na skládce. Sběratelé se o ni perou a platí až 2 500 Kč

Znáte to z dobových fotek babiččiny kuchyně. U sporáku visel na zdi podlouhlý bílý hadřík, na něm vyšitá kytka, hrající si dítě nebo nějaké to ponaučení do života. Celé roky si téhle veteše nikdo nevšímal a řada kousků putovala z půdy rovnou do kontejneru. Kdo se jich takhle zbavil, možná vyhodil pár stovek, u vzácnějších kusů rovnou tisíce. Po starých vyšívaných kuchařkách totiž znovu vyrazili sběratelé.
Za vzácný kus padne až 2 500 korun
Ceny vyšívaných kuchařek vystoupaly nahoru potichu. Většina kousků se pořád dá pořídit levně. V secondhandech a bazarech za ně majitelé chtějí stovky korun a na aukčních portálech se běžné nabídky pohybují někde mezi dvěma sty a sedmi sty korunami.
Jenže u starších ručně vyšívaných kousků jde cena rázem jinam. Za pěkně zachovalou nástěnku se solidní výšivkou padne klidně kolem dvou tisíc. A za nejvyhledávanějšími kusy, hlavně za starými sudetskými plátny s poctivou ruční prací, se zájemci předhánějí až ke 2 500 korunám. Poptávku žene ruční řemeslo, vzpomínkový náboj a fakt, že dobových originálů rok od roku ubývá.
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Dnešnímu člověku se pod slovem kuchařka vybaví tlustá kniha receptů. Naše prababičky tím ale myslely úplně jinou věc. Šlo o podlouhlý kus látky, který se připevnil na stěnu poblíž plotny, nejčastěji nad sporák nebo ke kredenci.
Mělo to praktický smysl. Čerstvě vymalovaná zeď u sporáku rychle chytala mastnotu a kouř z vaření a plátno jí dělalo štít. Podkladem bývala jemná bílá bavlna, do níž se ručně vyšívalo přízí, nejčastěji v červené, modré, růžové a černé. Podle šikovnosti hospodyně vznikaly stehy křížkové, stonkové i plné a okraj zpevňoval lem nebo výrazný barevný pruh.
Kuchařky se ručně vyšívaly na jemnou bílou bavlnu, nejčastěji přízí v červené, modré nebo růžové. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nápad, který k nám dorazil z Německa
Zvyk věšet do kuchyně vyšívané plátno nevymysleli u nás. První nástěnky se objevily v Německu na sklonku 19. století a během pár desítek let se rozšířily po celé Evropě, od Anglie přes Holandsko a Polsko až po tehdejší Rakousko-Uhersko. Do českých domácností dorazily kolem přelomu století, napřed do měst a teprve potom na venkov.
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Souviselo to s tím, jak se tehdy měnilo bydlení. Začouzená ohniště nahrazovaly sporáky, zdi dostávaly světlejší nátěr a do bytů přibýval lehčí nábytek. Světlá, vzdušná místnost přímo vybízela k tomu ji něčím oživit. A proč byla kuchařka tak levná? Ženy si ji z velké části vyšívaly samy. Koupily jen levnou látku s předkresleným vzorem a zbytek zvládly během dlouhých večerů.
Vyšité rady i verše o lásce
Největší půvab starých kuchařek se skrývá v tom, co na nich stojí. Témat byla celá řada, většina ale mířila k domovu a rodině. Vyšité věty nejčastěji vyzdvihovaly pečlivou hospodyni, uklizenou domácnost a klidné soužití pod jednou střechou.
Narazíte ale i na milostné rýmy, útržky lidových písní nebo citáty z Písma. Text obvykle doprovázel drobný obrázek, hrající si děti, rozkvetlé květiny nebo souměrné ornamenty. Část vzorů si brala inspiraci z modrobílé holandské keramiky. Žádné dva kusy nejsou stejné a každý prozrazuje ruku konkrétní vyšívačky.
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Zájem o vyšívané kuchařky nestojí sám o sobě, předměty z časů Československa dnes zažívají nečekaný návrat. Sociálními sítěmi kolují fotky panelákových bytů, dobových kuchyňských linek i obyčejných věcí denní potřeby a člověku se u nich hned vybaví prázdniny u babičky.
Kouzlu starých věcí propadají i lidé, kteří tehdejší roky sami nepamatují a přes takové drobnosti objevují svět svých rodičů a prarodičů. Odborníci na paměť navíc připomínají, že vůně a věci z dětství probouzejí vzpomínky jako málokterý jiný podnět. Právě sem malá vyšívaná nástěnka náramně zapadá. Dodá bytu opravdovost, jakou žádná sériová ozdoba z obchodu nenahradí.
Jestli podobný kus doma máte, vyplatí se ho pořádně prohlédnout, než ho odnesete do sběru. Nové kuchařky vyšité podle starých předloh se dají koupit i dnes, takže pěkně zachovalý originál má u sběratelů vždycky navrch. Podle čeho cenný kus poznáte, shrnuje tabulka.
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Cenu zvedá Cenu naopak srazí starý původní kus nová kopie podle staré předlohy ruční výšivka strojová výšivka živé, nevybledlé barvy vybledlá nebo zašlá výšivka celý, neporušený lem roztřepený nebo chybějící okraj vzácný či sudetský motiv běžný sériový vzor
Zdroje: https://www.chatar-chalupar.cz/vysivane-kucharky/, https://aukro.cz/nadherna-stara-rucne-vysivana-kucharka-na-zed-7043426779, https://www.poznatsvet.cz/historie/kuchyne-cssr-retro-trend/, https://living.iprima.cz/bydleni/kuchyne/kuchyn-za-socialismu-a-dnes-vybaveni-1989, https://extrafit.cz/za-socialismu-visela-v-kazde-kuchyni-za-par-korun-dnes-za-ni-sberatele-davaji-i-2-500-kc/