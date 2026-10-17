Za totality visel v každé spíži, po revoluci putoval do sběru. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 10 000 Kč

Porcelánová nádobka s nápisem Káva, dřevěná deska přišroubovaná ke zdi a klička, kterou se zrnka drtila těsně před vařením. Nástěnný mlýnek na kávu si z dětství pamatuje spousta lidí. Kdo ho po babičce dodnes schovává, měl by ho před vyhozením pořádně prohlédnout, protože o některé kusy se dnes sběratelé na aukcích doslova přetahují.
Ručně malovaný porcelán láká sběratele nejvíc
Nejvíc peněz sběratelé nabízejí za nástěnné mlýnky s ručně malovanou porcelánovou násypkou, na které nenajdete odštípnutý kousek ani vlasovou prasklinu. U takových kusů umí cena vyskočit i nad 10 000 Kč, do dnešních dnů se jich ale zachovalo jen málo.
Dobře to ukazuje nástěnný mlýnek značky Krautzberger zdobený modrými třešněmi. V únoru 2023 se o něj na Aukru strhla dražba, která po jedenácti příhozech skončila na 11 101 Kč.
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Kromě Krautzbergeru sběratelé rádi vidí na násypce také jména Leinbrock nebo Ditmar Urbach. Značka kupci potvrzuje původ a pomáhá mu odhadnout, kolik podobné kusy stály dřív.
Obyčejný mlýnek ze spíže vynese spíš několik set korun
Většina domácností ale žádný poklad nemá. Ruční mlýnky na kávu se vyráběly ve velkých sériích a v kuchyních sloužily celá desetiletí. Po válce k nim přibyl i malý cestovní mlýnek Tramp z bakelitu. Jakmile do domácností dorazily elektrické mlýnky, ty ruční se přesunuly do sklepů a na půdy.
Sériově vyráběné ruční mlýnky, které v kuchyních sloužily celá desetiletí, dnes často vynesou jen několik set korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Masová výroba drží jejich cenu nízko, protože sběratelé si připlácejí hlavně za vzácnost. Obyčejný sériový mlýnek proto často vynese jen několik set korun. Za značkový porcelánový mlýnek na zeď v pěkném stavu kupci obvykle dají 1 500 až 3 500 Kč.
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Podobně vysoko míří i prodávající v bazarech. Na Bazoši se od srpna do října 2026 nabízely nástěnné mlýnky většinou za 1 250 až 2 500 Kč. Cena v inzerátu je ovšem jen přání prodávajícího a mnoho nabídek zůstává dlouho bez kupce.
Jak se ceny liší podle typu mlýnku, ukazuje tabulka:
Mlýnek Za kolik se prodá Co o ceně vypovídá trh Obyčejný sériový kus často jen několik set korun nabídky bez značky zůstávají dlouho bez kupce Značkový nástěnný s porcelánem v pěkném stavu obvykle 1 500 až 3 500 Kč na Bazoši se od srpna do října 2026 nabízely většinou za 1 250 až 2 500 Kč Ručně malovaný porcelán bez jediné vady i přes 10 000 Kč Krautzberger s modrými třešněmi se v únoru 2023 vydražil za 11 101 Kč Čtyři věci, které rozhodnou o ceně
Prodej začíná důkladnou prohlídkou. Mlýnek si obhlédněte ze všech stran a postupně si odškrtněte tyto čtyři body:
Přečtěte si také: Za socialismu stál 6 Kčs a měla ho v šuplíku každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita Nádobku si prohlédněte pod lampou. Odštípnuté kousky a vlasové praskliny shazují hodnotu i u jinak pěkného mlýnku a stejně tak škodí rez na kovových dílech. Nasypte pár zrnek a otočte kličkou. Mlýnek, který dodnes mele, má mnohem větší šanci na prodej než kus, jehož klička se jen protáčí. Zkontrolujte, jestli mlýnku nic nechybí. Měl by mít všechny díly, se kterými kdysi odešel z továrny, a za každý chybějící nebo dodatečně dokoupený díl vám kupec ubere z ceny. Na porcelánové nádobce, mlecím ústrojí i dřevěné desce hledejte jakoukoli stopu po výrobci. Mlýnek, jehož původ nejde dohledat, sběratele láká jen málokdy. Na půdě může ležet i novodobá kopie
Při hledání pokladu se vyplatí vědět, že nástěnné mlýnky s porcelánovou násypkou se vyrábějí dodnes. V Lomnici nad Popelkou se kávomlýnky dělají už od 20. let minulého století a firma Lodos tam v tradici pokračuje i teď.
V obchodech se proto prodávají funkční repliky starých modelů, například s cibulovým vzorem, které na první pohled působí jako starožitnost. Některé z nich se už objevují i v bazarových inzerátech, kde je poctiví prodávající označují jako novodobé kopie. Při koupi i prodeji se vyplatí stáří mlýnku ověřit.
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Nejvyšší částky z dosavadních prodejů padly v dražbách, kde cenu postupně zvedají příhozy. U obyčejného mlýnku za pár set korun dává větší smysl prostý inzerát s pevnou cenou.
Do nabídky patří detailní snímky značky výrobce, víčka, skleněné nádobky i porcelánu. Když k tomu připíšete, že mlýnek pořád mele, odpadne kupci jedna z hlavních obav.
A pokud se ukáže, že patří k těm obyčejným, klidně ho pověste zpátky na zeď. Funkční mlýnek namele kávu stejně dobře jako před desítkami let.
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Zdroje: https://damskydenik.cz/lifestyle/babicky-ho-mely-v-kazde-kuchyni-stary-kavomlynek/, https://www.arecenze.cz/?p=379891, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%BD+ml%C3%BDnek+na+k%C3%A1vu&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano, https://energozrouti.cz/clanek/nemate-jej-jeste-doma-tenhle-kuchynsky-poklad-dnes-stoji-desitky-tisic-driv-jsme-ho-meli-vsichni, https://www.zbozi.cz/vyrobek/lodos-cibulak-bily/, https://www.fajntip.cz/clanky/starozitnici-vykupuji-mlynky-na-kavu-kolem-20-000-kc-kus-nejcennejsi-jsou-s-porcelanovymi-komponenty-20260817-10960.html