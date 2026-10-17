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Za totality visel v každé spíži, po revoluci putoval do sběru. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 10 000 Kč

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Porcelánová nádobka s nápisem Káva, dřevěná deska přišroubovaná ke zdi a klička, kterou se zrnka drtila těsně před vařením. Nástěnný mlýnek na kávu si z dětství pamatuje spousta lidí. Kdo...
Za totality visel v každé spíži, po revoluci putoval do sběru. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 10 000 Kč

Za totality visel v každé spíži, po revoluci putoval do sběru. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 10 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 03:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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