Za totality stála pár korun a měla ji doma každá hospodyně, která pekla vánočku. Dnes je z ní sběratelská rarita

Sotva dozní svátky, začnou se v bazarech a sběratelských skupinách objevovat fotky starých forem na vánočku. Majitelé u nich řeší jednu jedinou otázku. Zdědili po babičce obyčejný kus plechu, nebo něco, za co jim někdo rád zaplatí? Pravda leží někde mezi tím a hodně záleží na tom, co přesně doma máte.
Ne každá stará forma je hned poklad
Titulky rády slibují tisíce, jenže takovou cenu většina forem nikdy neuvidí. Lehké plechové a hliníkové kousky, kterých se v posledních desetiletích komunismu vyrobily statisíce, dnes sběratele nechávají chladnými. V bazarech se prodávají za několik stovek korun a spousta lidí je pustí prakticky za nic, jen aby uvolnily místo v kredenci.
Realitu dobře ukazují běžné inzeráty. Za obyčejnou, ale slušně zachovalou keramickou formu dnes lidé nejčastěji chtějí něco mezi 250 a 500 korunami. S takovou částkou byste měli počítat dřív, než starou formu ponesete k odhadci s vidinou většího výdělku.
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Výjimky ale existují a právě kvůli nim se o formách na vánočku vůbec mluví jako o sběratelských kouscích. Cenu žene nahoru stáří, ruční provedení a materiál. Nejvíc táhne starší keramika a kamenina. Za velký, hezky dochovaný a zdobený exemplář někdo dá i dva tisíce korun.
Ruční práci poznáte hlavně po hmatu. Takový kus vás proti tovární sériovce překvapí svou vahou, vnitřní vzor má hluboký a ostrý a leckdy na něm najdete drobnou nerovnost, šrám po nástroji nebo malé vyražené logo dílny. Lehká forma s dokonale uhlazeným povrchem a bez jediné vady naopak prozrazuje pozdější strojovou výrobu.
Patinu radši nechte být
Nejčastější chyba majitelů dokáže cenu srazit sama o sobě. Lidé se snaží formu před prodejem vyleštit do zrcadlového lesku a přesně tím jí uškodí.
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Ta tmavá vrstva, kterou kov i keramika za desítky let obrostou, je pro odborníka důkazem, že drží v ruce původní starý kus. Jakmile ji někdo seškrábe drátěnkou nebo silným čističem, srazí to cenu klidně o stovky korun. Kupci navíc vyleštěnou formu spíš přehlédnou, protože jim připadá jako moderní kopie. Nejlíp uděláte, když ji jen oprášíte a zbytek necháte tak, jak je.
Proč ji znala každá domácnost
Forma přitom nikdy nebyla zbytečná ozdoba kuchyně. Pletená vánočka se u nás peče stovky let, běžné rodiny si ji ale mohly dopřát teprve od osmnáctého století. Od té doby k českým Vánocům patří stejně samozřejmě jako kapr nebo cukroví.
Zádrhel je v pletení. Poctivá vánočka se skládá z devíti pramenů ve třech patrech a ne každému copánky pod rukama poslouchaly. Komu pletení nešlo, pomohl si právě formou. Vykynuté těsto se opřelo o její zvlněné stěny a udrželo tvar i ve chvíli, kdy by se ručně pletený pletenec v troubě rozjel. Proto se forma ocitla skoro v každém domě, kde se před svátky peklo.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina Poctivé ruční pletení vánočky zvládl málokdo, a právě proto se forma ocitla skoro v každé kuchyni, kde se před svátky peklo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kousek Vánoc, který se předával dál
Kolem pečení vánočky navíc vzniklo tolik zvyků, že se z něj stával malý obřad. Hospodyně si brala bílou zástěru i šátek, při zadělávání těsta se v místnosti nesmělo promluvit a během kynutí prý měla vyskakovat co nejvýš, aby těsto pořádně nabylo. Do některých vánoček se zapékala mince pro štěstí toho, kdo ji našel.
Forma k tomuhle světu neodmyslitelně patřila. Do nové domácnosti často doputovala jako svatební výbava, u které se počítalo, že vydrží klidně půl století, a pak přecházela od rodičů k dětem. Dnešní majitelé v ní vidí spojnici s vlastními kořeny a připomínku svátků, jak vypadaly ještě za jejich prarodičů. Tuhle hodnotu do žádného ceníku nezanesete a možná právě ona žene současný zájem sběratelů nejvíc.
Máte doma starou formu? Kam s ní
Chcete formu zpeněžit? Největší publikum najdete na aukčních a inzertních webech se zásahem po celé republice. Cenu vám odhadne starožitník, ale poradí i lidé v zájmových skupinách na sítích, kterým obvykle postačí jediná fotka.
Přečtěte si také: Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava Zděděnou formu nabídnete na bleším trhu i přes aukční a inzertní weby, kde je publikum největší. Cenu odhadne starožitník. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do inzerátu neškodí přidat i příběh předmětu. Napište, po kom jste formu zdědili a co všechno se v ní kdysi upeklo. Ověřený příběh zvedá ochotu kupujících sáhnout hlouběji do peněženky, protože spolu s formou získávají i kus cizí paměti. A stará forma na vánočku jí má na rozdávání.
Zdroje: https://living.iprima.cz/proc-se-pece-na-vanoce-vanocka-493965, https://kladenskelisty.cz/316223/vonavy-symbol-vanoc-krasa-historie-a-kouzlo-ceske-vanocky/, https://www.poznatsvet.cz/historie/stare-veci-z-kuchyne-cena/, https://nasregion.cz/vanocka-je-tradicnim-symbolem-ceskych-vanoc-znate-jeji-historii-17415/, https://www.tiscali.cz/tuhle-plechovou-formu-na-vanocku-dostavaly-nevesty-za-socialismu-jako-svatebni-dar-dnes-je-z-ni-sberatelska-rarita-za-az-2-000-kc-715420