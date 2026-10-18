Za totality stál v každé kuchyni na lince, po revoluci skončil na skládce. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 4 000 Kč

Ve sbírce Východočeského muzea v Pardubicích je uložený šedý kuchyňský přístroj, který by u babičky na lince nikoho nepřekvapil. Muzejníci u něj pečlivě evidují i papírové krabice od jednotlivých nástavců. V řadě rodin přitom stejný stroj dávno odešel s objemným odpadem. Sběratelé, kteří ho dnes shánějí, by muzejní pečlivost ocenili, protože úplná sada s krabicemi má u nich nejvyšší cenu.
Kolik dnes šedý robot z Hlinska vynese
Jde o kuchyňský robot ETA 022 a o jeho ceně rozhoduje hlavně to, kolik původní výbavy u něj zůstalo. Za úplné sady v původních krabicích, na kterých nejsou znát roky používání, nabízejí sběratelé i 4 000 Kč. Opotřebované kusy nebo stroje bez části nástavců naopak mění majitele i za pár set korun.
Skutečné nabídky bývají skromnější než tenhle strop. Na Aukru v únoru 2025 skončila nabídka úplné funkční sady i s návodem a recepty, za kterou prodejce chtěl 1 700 Kč. Koncem letošního srpna se na Bazoši objevil robot z roku 1976 se záručními listy, který majitel nabízel za 1 000 Kč. Kdo chce prodat dráž, potřebuje stroj čistý, funkční a s co nejvíc originálními díly v krabicích.
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Kupce zajímá, jestli sada obsahuje všechno, co k ní kdysi patřilo. Užitečným vodítkem je soupis pardubického muzea, který robota rozebírá díl po dílu. Každý nástavec totiž dostal vlastní typové číslo odvozené od základního označení 022.
Jednotlivé nástavce nesou tato čísla:
mlýnek na maso: 0225; strouhač: 0224; mlýnek na mák: 0226; mlýnek na kávu: 0227; strojek na zmrzlinu: 0228; lis na ovoce: 0229; škrabač brambor: 0223; hnětač, mixér a šlehač s plastovými mísami: řada 0221.
Kdo si podle těchto čísel projde krabice ve skříni, hned vidí, co v sadě má a co chybí.
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Robot, kterému pár dílů chybí, má pořád hodnotu. Inzeráty s náhradními převodovkami, kotouči nebo samostatnými nástavci se na bazarech objevují pravidelně, takže sadu jde časem zkompletovat. V jednom z letošních inzerátů na Bazoši stojí těleso strouhače 250 Kč a samotný strouhací kotouč 75 Kč.
Konkrétní nabídky zmíněné výše pocházejí z Aukra a Bazoše a právě tam má smysl inzerát podat, podobně jako na Sbazaru. Zájemce se dá najít i ve facebookových skupinách příznivců starých spotřebičů ETA, kde si členové pomáhají s opravami a shánějí jeden pro druhého chybějící díly.
Šest kilogramů, dvě tlačítka a dlouhé čekání
Pardubické muzeum u své pohonné jednotky uvádí výrobce přesně, tedy národní podnik Elektro-Praga Hlinsko a jeho závod ve Skuhrově nad Bělou. Spotřebiče z Hlinska už tehdy nesly značku ETA, kterou podnik používal jako ochrannou známku od roku 1960. Exponát muzeum řadí do šedesátých let, v obchodech se ale robot objevoval ještě v osmdesátých.
Přečtěte si také: Tchyně nevěřila, že tyhle lívance dělám bez mléka. Na snídani zmizely první a recept jsem jí musela nadiktovat do telefonu Šedý robot z Hlinska se v obchodech prodával ještě v osmdesátých letech, sehnat ho ale znamenalo zapsat se do pořadníku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Těžký byl hlavně pohon, který sám vážil šest kilogramů. Motor s příkonem 250 W poháněl nástavce ve dvou rychlostech a nahoře měl stroj jen dvě tlačítka s nápisy START a STOP. Při práci byl pověstně hlučný. Sehnat ho přitom nebylo snadné, protože obchody s elektrospotřebiči měly zboží málokdy dost a zájemci se zapisovali do pořadníků.
Proč jich zbylo tak málo
Když se po roce 1989 v obchodech objevila západní technika, začal šedý těžkopádný stroj v mnoha kuchyních jen zabírat místo a velká část kusů skončila ve sběru. Úplné sady i s krabicemi od nástavců jsou proto dnes vzácné, ačkoli robot kdysi patřil k běžné výbavě kuchyní.
Kdo takový stroj najde v komoře, nemusí ho hned vynášet. Stačí ho otřít, vyzkoušet, jestli se motor roztočí, a sepsat, které nástavce u něj zůstaly. Teprve pak má smysl nabídnout ho sběratelům.
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Zdroje: https://klickesbirkam.cz/?id=70072623, https://www.nespechej.cz/clanky/kuchynsky-robot-hyzdil-20260308-7261.html, https://aukro.cz/retro-kuchynsky-robot-eta-7080341859, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/robot-eta-022/, https://www.eta.cz/historie/, https://www.denik.cz/listopad-89-kazdodenni-zivot/tak-jde-cas-cim-jste-mixovali-za-sociku-20191007.html, https://www.asenior.cz/za-socialismu-stal-v-kazde-kuchyni-na-lince-dnes-ho-vetsina-lidi-odvezla-do-sberu-ale-sberatele-za-nej-daji-az-4-000-kc/, https://www.tiscali.cz/tenhle-kuchynsky-robot-byl-za-socialismu-symbol-luxusu-dnes-za-nej-sberatele-nabidnou-i-4-000-kc-685777, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-doma-tenhle-robot-z-cssr-at-ho-nevyhazuje-funguje-i-po-50-letech-a-sberatele-za-nej-daji-az-4-000-kc-734435