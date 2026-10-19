Za totality ležel v každém kuchyňském šuplíku, po revoluci putoval do sběru. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 40 000 Kč

Lžíce, vidličky a nože po prarodičích dnes v řadě rodin leží v krabici na půdě nebo úplně vespod v šuplíku. Většinou za ně nikdo nedá skoro nic. Mezi nimi se ale občas schová souprava, která má i v dnešní době pořádnou cenu.
Babiččino „stříbro“ bývá nejčastěji alpaka
Když se v rodině mluví o babiččině stříbře, každý si představí drahý kov. Realita je obvykle střízlivější. Hodně rodinných souprav, které přešly z generace na generaci, je ve skutečnosti z postříbřené alpaky, která má dnes jen malou cenu.
Alpaka je slitina mědi, niklu a zinku. Na pohled připomíná stříbro, žádné ale neobsahuje. Kdysi si ji výrobci oblíbili právě jako levný podklad, na který se elektrolyticky nanášela tenká stříbrná vrstva. Příbor tak na svátečním stole vypadal slavnostně a stál jen zlomek toho, co pravé stříbro. Ve světě se takové zboží označuje zkratkou EPNS, za kterou se skrývá anglický výraz pro postříbřenou niklovou slitinu.
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Kdo tedy své příbory dodnes nevyhodil ani neodnesl do sběru kovů, má aspoň šanci zjistit, co mu v šuplíku vlastně leží.
Výkupna počítá gramy
Výkupna drahých kovů se na příbory dívá jako na surovinu. Položí je na váhu, ověří ryzost a výsledek přepočte podle aktuální ceny stříbra. U alpaky přitom skoro není co počítat, protože drahý kov na ní tvoří jen tenký povlak.
U masivního stříbra je situace úplně jiná, protože stříbro je dnes drahé. V polovině října 2026 platily české výkupny za gram stříbra ryzosti 800 zhruba 24 až 31 Kč. Pro představu, kolik by vynesl samotný kov:
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Hmotnost stříbrných dílů (ryzost 800) Výkup při 24,44 Kč/g Výkup při 30,81 Kč/g 1 kg 24 440 Kč 30 810 Kč 1,5 kg 36 660 Kč 46 215 Kč 2 kg 48 880 Kč 61 620 Kč
Souprava se stříbrnými díly o hmotnosti 1,5 kg tak jen za kov vynese kolem 40 000 Kč. Cena stříbra se ale mění každý den, takže aktuální nabídky si ověřte až těsně před prodejem. Částka z výkupu pak poslouží jako spodní hranice, se kterou můžete porovnat nabídky sběratelů.
Značky na rukojeti rozhodnou
Vezměte vidličku do ruky a podívejte se zespodu na držadlo. U stříbrného kusu tam najdete drobné ražené značky. Často mezi nimi bývá trojmístné číslo, nejčastěji 800, 835, 900 nebo 925, které říká, kolik tisícin slitiny tvoří čisté stříbro. Třeba 900 tak odpovídá 90 %. Starší české a rakousko-uherské příbory ale trojmístné číslo mít nemusí, protože ryzost na nich udává státní punc s drobným obrázkem a jedinou číslicí.
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Samotnému číslu ale věřit nestačí, protože vyrazit ho dokáže i padělatel. Staré kusy navíc nesou dobové puncy, které vypadají jinak než dnešní, a jejich určení chce zkušené oko. Pátrejte proto i po státním puncu a po značce firmy, která příbor vyrobila.
Kdy sběratel zaplatí víc než výkupna
Nejvíc si sběratelé cení práce uznávaných dílen a známých návrhářů. U takové soupravy může cena výrazně převýšit hodnotu samotného stříbra. Kolik nakonec nabídnou, posuzují podle několika hledisek:
jestli je sada kompletní a leží v původní kazetě, jak dobře je zachovalá a zda neprošla neodbornou opravou, z jaké dílny nebo firmy pochází a jak vzácný je její vzor, z jakého období je. Přečtěte si také: Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím
Ohnuté vidličky, chybějící lžičky nebo poškrábané rukojeti umí sběratelskou cenu citelně srazit.
Než příbory odnesete z domu
Značky si prohlédněte pod lupou u okna nebo pod silnou lampou a každou zblízka vyfoťte, aby byla na snímku čitelná. Fotky můžete vyvěsit na sběratelském fóru nebo s nimi zajít za starožitníkem či do aukční síně, kde odhadnou, jaký zájem by o soupravu měli sběratelé.
Jistotu, z jakého kovu příbor je, vám dá Puncovní úřad. Staré zboží si u něj můžete jako soukromá osoba nechat dobrovolně ověřit, služba je ale zpoplatněná. S prodejem nespěchejte a oslovte víc kupců, abyste viděli, jak daleko od sebe jejich nabídky leží.
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Zdroje: https://www.arecenze.cz/clanky/kuchynske-vybaveni-po-babicce-je-poklad-kavove-mlynky-bruselsky-porcelan-i-litina-wagner-stoji-dnes-tisice/, https://sita.sk/byvaniehrou/mate-doma-stare-striebro-jedna-mala-znacka-moze-rozhodnut-ci-ma-cenu-desiatky-alebo-tisice-eur/, https://www.kurzy.cz/komodity/stribro-vykup/, https://www.zlataky.cz/vykup-stribra, https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpaka_(slitina), https://portal.gov.cz/sluzby-vs/puncovni-kontrola-zkouseni-a-oznacovani-S1670, https://punc.gov.cz/wp-content/uploads/2025/09/Stare-puncovni-znacky-uznavane-jako-platne-2025-V1.pdf, https://www.arecenze.cz/clanky/stribrne-pribory-po-prarodicich-hodnotu-prozradi-punc-na-rukojeti-cesi-za-vetsi-sadu-mohou-dostat-i-35-000-kc/