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Za totality ji měla každá maminka na lince, po revoluci skončila v popelnici. Kdo ji má dodnes, může ji prodat i za 7 000 Kč

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Řada bílých nádobek s modrým dekorem a úhlednými nápisy na poličce nad linkou. Kdo vyrůstal v Československu, vybaví si ji nejspíš dodnes. Po listopadu 1989 ale o podobné věci skoro...
Za totality ji měla každá maminka na lince, po revoluci skončila v popelnici. Kdo ji má dodnes, může ji prodat i za 7 000 Kč

Za totality ji měla každá maminka na lince, po revoluci skončila v popelnici. Kdo ji má dodnes, může ji prodat i za 7 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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