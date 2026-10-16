Za totality ji měla každá maminka na lince, po revoluci skončila v popelnici. Kdo ji má dodnes, může ji prodat i za 7 000 Kč

Řada bílých nádobek s modrým dekorem a úhlednými nápisy na poličce nad linkou. Kdo vyrůstal v Československu, vybaví si ji nejspíš dodnes. Po listopadu 1989 ale o podobné věci skoro nikdo nestál a spousta souprav odešla z domácností spolu s ostatním starým nádobím. Teď se situace obrací a za zachovalé kusy padají nečekané částky.
Porcelánka v Dubí vyráběla i za socialismu
Kuchyňská souprava mívala dvě velikosti nádob. Větší dózy nesly názvy surovin na vaření a pečení, menší kořenky třeba skořice, papriky nebo bobkového listu. K sestavě často patřily také dvě karafy na olej a ocet.
Nejznámější podobu měly soupravy s cibulákem z Dubí u Teplic. Porcelánka po válce připadla státu, v roce 1948 byla znárodněna a porcelán s modrobílým dekorem z ní vycházel po celou dobu socialismu beze změny. Krátce po sametové revoluci ji stát zprivatizoval.
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V řadě kuchyní navíc dál sloužily zděděné sady z první republiky. Mezi nimi vynikají výrobky teplické firmy Ditmar-Urbach.
Proč mizely do kontejnerů
Porcelán ze socialistické éry dlouho nikoho nezajímal. Antikvář Petr Horáček pro CNN Prima NEWS popsal, že se hrnečky z té doby ještě zhruba před patnácti lety daly na bazarech koupit za pár korun a kupce nenacházely. Část lidí k nim podle něj cítila odpor, protože jim připomínaly komunistický režim.
Porcelán ze socialistické éry se dlouho prodával na bazarech skoro zadarmo, dnes po něm sahají hlavně lidé, kterým připomíná dětství. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobný osud potkal i nejednu soupravu z kuchyňské poličky. S příchodem nové linky nebo při stěhování končily nádobky často rovnou v popelnici nebo ve sběrném dvoře.
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Dnes se nálada otočila. Kupci, kteří po starém porcelánu sahají nejčastěji, jsou podle Horáčka lidé mezi třiceti a čtyřiceti lety. „Je to doba jejich dětství,“ vysvětlil.
Kolik za ně dnes kdo dá
Většina kořenek přinese spíš drobné. Za jeden kus si prodávající v inzerátech řeknou třeba 350 Kč. Celá souprava s běžným, nijak výjimečným malováním se v aukcích skutečně vydraží zhruba za 400 Kč.
Zajímavé je srovnání s cibulákem, který Dubí vyrábí dodnes. Nová šestidílná souprava kořenek stojí v e-shopu s dubským porcelánem 3 999 Kč. Starou sadu šesti cibulákových kořenek se dvěma karafami, na které měla jedna poklička odštípnutou hranu, nabízel prodejce na podzim 2024 na Aukru za 2 700 Kč. Stará souprava s běžným dekorem tak často vyjde levněji než nová.
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Opravdu zajímavou částku vynese až velká souprava ve výborném stavu, ze které se dochovaly všechny dózy, kořenky i doplňky se stejným malováním. Cena takového kompletu se u sběratelů pohybuje zhruba od 5 000 do 8 000 Kč. V inzerátech se objevují i požadavky přes 10 000 Kč, ty ale odrážejí hlavně přání prodávajících.
Ceny přehledně v tabulce:
Co Cena Kde a za jakých okolností Jednotlivý kus kolem 350 Kč nabídky v inzerátech Celá souprava s běžným malováním zhruba 400 Kč vydražená cena v aukcích Stará sada 6 cibulákových kořenek se 2 karafami 2 700 Kč Aukro, podzim 2024, odštípnutá poklička Nová šestidílná souprava kořenek 3 999 Kč e-shop s dubským porcelánem Velká kompletní souprava ve výborném stavu zhruba 5 000 až 8 000 Kč všechny kusy se stejným malováním Požadavky v inzerátech přes 10 000 Kč odrážejí hlavně přání prodávajících Podle čeho poznat cennější kus
Nejvíc o hodnotě napoví razítko. Pravý dubský cibulák má na dně korunku nad písmenem D. Kdo chce odhadnout stáří, ať se podívá na její tvar: dřív měla široce rozevřené špice a užší podobu dostala až v devadesátých letech. Starší teplické kusy prozradí značka Ditmar-Urbach.
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Příplatek sběratelé zaplatí za nápisy malované ručně, které poznáte podle toho, že písmo na jednotlivých nádobkách není úplně stejné. O nádobky, které na dně nemají žádnou značku, sběratelé většinou nestojí a jejich cena zůstává nízká.
Než soupravu nabídnete sběratelům
Sběratelé hledají soupravy, ve kterých nechybí žádná nádobka ani původní víčko. Za neúplnou sadu nabídnou výrazně méně, často jen několik set korun. Před prodejem nádobky neopravujte ani důkladně nečistěte, protože kupci chtějí kusy v původním stavu a každou domácí úpravu poznají. Na prach stačí jemné setření.
Dražší komplety se vyplatí ukázat obchodu se starožitnostmi nebo aukční síni, běžné kusy najdou kupce přes inzerát nebo aukční portál. Než cenu nastavíte, projděte si skončené aukce podobných souprav a dívejte se jen na ty, ve kterých někdo skutečně přihazoval. Vystavená cena říká jen to, kolik by prodávající rád dostal.
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Zdroje: https://www.fajntip.cz/clanky/kdo-ma-doma-tyhle-stare-korenky-sedi-na-pokladu-sberatele-je-vykupuji-za-5-000-kc-a-vice-20260511-10008.html, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-cibuli-na-cibulaku-nehledejte-40315288, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://www.originalcibulak.cz/korenky/, https://aukro.cz/korenky-cibulak-dubi-7074590121, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/stare-korenky/, https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce, https://www.svetcestovatele.cz/zapomenuty-poklad-z-babicciny-linky-stare-retro-korenky-vas-mohou-hodne-prijemne-prekvapit-od-sberatelu-dostanete-klidne-7-000-kc-za-sadu/