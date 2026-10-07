Za totality ho měla každá hospodyně v kredenci, po revoluci skončil v popelnici. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 1 000 Kč

Ranní kakao z hrnku s červenými makovicemi, nedělní káva z hrníčku s modrým vzorem. Takové hrnky měla v kredenci prakticky každá rodina v Československu. Po pádu režimu o ně ale spousta lidí ztratila zájem a hrnky mizely z kuchyní do bazarů.
Dnes se karta obrátila. Kdo si starý hrnek nechal, může mít doma kousek, po kterém se pídí sběratelé.
Po revoluci nestály ani za drobné
Ještě v devadesátých letech se dobové nádobí dalo koupit v bazarech a charitách za pár korun. Sběratel Jan Jeništa, který tehdy začínal skupovat věci ze šedesátých let, v rozhovoru pro Novinky popsal, proč o ně starší lidé nestáli. Kdo s takovým zařízením musel léta žít, měl ho prostě po krk.
Přečtěte si také: Dejte vejce na 1 místo v lednici a vydrží čerstvá až 35 dní. Češi je pořád cpou do dveří
Nechuť k věcem spojeným s minulým režimem vydržela dlouho. Petr Horáček, který vede antikvariát, pro CNN Prima NEWS zavzpomínal, že zhruba před patnácti lety se takové kusy v bazarech válely za 5 až 20 korun a kupce skoro nenacházely.
Odkud se stejné hrnky braly ve všech kuchyních
Porcelánky po válce znárodnil stát a ty na Karlovarsku i v Klášterci nad Ohří od roku 1958 sdružoval národní podnik Karlovarský porcelán. Šlo o sériovou výrobu, a proto se tytéž dekory objevovaly v domácnostech po celém Československu.
Po roce 1989 prošly továrny privatizací a nástupnická firma na přelomu let 2008 a 2009 zkrachovala. Většinu závodů pak převzala společnost dnes známá jako Thun 1794 a výrobu v nich obnovila.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist Kdo dnes hrnky kupuje
Nejčastějšími kupci jsou dnes lidé, kterým je mezi třiceti a čtyřiceti. Tytéž dekory znají od rodinného stolu. „Je to doba jejich dětství,“ vysvětluje tentýž antikvář. Do jeho obchodu chodí i sběratelé, jejichž sbírky čítají několik tisíc hrnků.
Jeništa si podobného posunu všiml už dřív: pro jeho vrstevníky, kteří vyrůstali v osmdesátých letech, má dobové nádobí cenu designového kousku. Obchoduje se dnes hlavně online, ve skupinách na sociálních sítích a v inzertních bazarech, a ceny tam proti někdejším bazarovým mnohonásobně vzrostly.
Za které dekory se platí nejvíc
O ceně dnes nejvíc rozhoduje obrázek na boku hrnku. Kusy s makovicemi, vánočním výjevem nebo cibulákem mají u sběratelů cenu i 1 000 Kč. Například jeden hrnek s makovicí se prodal za necelých 1 000 Kč. Svou roli hraje i původ: kupci nejraději sahají po výrobcích porcelánek z Dubí a z Lokte.
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Smažené rybí filé bude křupavé jako z přímořské restaurace díky 1 věci z lednice
Vývoj cen hrnků z kredence od devadesátých let přehledně shrnuje tabulka:
Období Kde se prodával Cena Zájem 90. léta bazary a charity pár korun pro starší lidi spíš nepříjemná připomínka zhruba před 15 lety bazar 5 až 20 Kč kupců bylo pomálu dnes online skupiny a inzertní bazary mnohonásobně víc, u nejžádanějších dekorů i 1 000 Kč za kus nejvíc kupují lidé ve věku 30 až 40 let
Cibulák se v Dubí vyrábí od roku 1885. Samotný vzor vznikl o víc než sto let dřív v saské Míšni podle čínských předloh. Jméno mu daly stylizované broskve a granátová jablka na okrajích, protože Evropanům připomínaly cibuli.
Přečtěte si také: Babiččin trik na čočku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude tvrdá Než hrnek prodáte, podívejte se mu na dno
Rozhodující vodítko je značka na spodní straně. Podle ní poznáte výrobce a odhadnete i dobu vzniku. Například nápis Czechoslovakia prozrazuje výrobu až po roce 1918. Na mnoha starších hrncích ovšem žádné označení nenajdete, a přesto se i takový kus může u sběratelů uplatnit.
Značka na dně hrnku prozradí výrobce i přibližnou dobu vzniku a pomůže tak odhadnout jeho cenu. Ilustrační foto.
Kromě značky o ceně rozhodují i další věci:
stav: hrnek s otlučeným okrajem nebo vybledlým dekorem má jen zlomek ceny zachovalého kusu; dekor: vzácnější a neobvyklé dekory cenu naopak zvedají; určení: šanci na vyšší cenu mají i hrnky s logem někdejších socialistických podniků, pro které porcelánky vyráběly vlastní série.
S identifikací poradí online rejstříky porcelánových značek nebo zkušený starožitník. Než ale kus prodáte, porovnejte nabídku s cenami podobných hrnků na internetu. Odborníci současný boom berou spíš jako přechodnou módu a kdy opadne, si netroufají odhadnout.
Přečtěte si také: Ani jar, ani drátěnka. Spálená pánev bude jako nová, když ji necháte přes noc s 1 věcí ze spíže
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/kultura-sberatel-jan-jenista-ty-veci-si-o-to-rekly-samy-40072005, https://energozrouti.cz/clanek/tenhle-stary-hrnek-po-babicce-nevyhazujte-podle-jednoho-detailu-poznate-jestli-ma-cenu-jako-luxusni-dovolena-u-more, https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Thun_1794, https://www.e15.cz/magazin/porcelanky-700-lidi-je-zpet-853998, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibul%C3%A1k, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022