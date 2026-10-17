Za tohoto roztomilého pejska z babiččiny vitríny sběratelé nabízejí 4000 Kč. Za méně ho rozhodně neprodávejte

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Oním vyhledávaným skvostem není nic jiného než drobné porcelánové sousoší psů s jemně glazovaným povrchem a precizně zpracovanými detaily. Tento pouhých sedm centimetrů vysoký sběratelský kousek zdobil v minulých desetiletích spoustu československých obývacích pokojů a představoval symbol elegance, útulna a rodinné pohody.
Zatímco v dobách minulých dělaly podobné sošky parádu vedle broušeného skla a památečních hrníčků, dnes vyvolávají silnou vlnu hřejivé nostalgie. Stačí jediný pohled a okamžitě se vám vybaví vůně nedělní bábovky a klidné odpoledne strávené u prarodičů.
Příběh německé preciznosti: Slavná porcelánka Hutschenreuther
Za vznikem těchto půvabných sošek stojí renomovaná bavorská porcelánka Hutschenreuther ze Selbu, kterou již v roce 1814 založil vizionář Carolus Magnus Hutschenreuther. Tato slavná značka, jež se v roce 2000 stala součástí legendárního koncernu Rosenthal, byla vždy synonymem pro prvotřídní řemeslné zpracování, zářivou glazuru a dokonalou citlivost k anatomii zvířat.
Jejich figurální porcelán se stal obrovským hitem po celé Evropě a kvalitní bavorské kousky si velmi rychle našly cestu i do našich domovů, kde platily za chloubu každé domácnosti. Kdo by si nepamatoval tu hrdost, s jakou babička ukazovala návštěvám svou sbírku v prosklené vitríně?
Detektivka pro sběratele: Jak poznat, že máte v ruce drahý unikát
Přemýšlíte, zda se na vás z police nedívá vzácný unikát? Klíčem k určení původu je spodní strana figurky, kde musíte hledat charakteristickou značku porcelánky. Rozhodujícím faktorem pro sběratele je však rozměr, zachovalost a autorství návrhu.
Jak uvádí odborný posudek znalce starožitností z aukčního domu: „Značka Hutschenreuther představuje tradiční bavorskou kvalitu, ale samotná značka automaticky nezaručuje vysokou cenu. U drobných sériových sošek do deseti centimetrů je hranice tisíce korun zcela odpovídající reálné poptávce na trhu. Hranici čtyř tisíc korun překračují pouze větší autorské plastiky nebo vzácné starší modely bez jakéhokoliv poškození.“
Dnešní cena, prodejní realita a nostalgická výzva
Ačkoliv se na internetu občas objevují mýty o astronomických částkách, reálná tržní cena drobných sériových figurek se pohybuje mezi 800 až 1 500 Kč. To potvrdila i nedávná aukce na portálu Aukro (nabídka č. 7136815633), kde o sedmicentimetrovou figurku psů bojovalo 11 přihazujících a konečná cena dosáhla poctivých 1 010 Kč.
Reálnou situaci trefně vystihuje komentář z diskusního fóra sběratelů: „Tyhle senzační články jen blbnou lidem hlavy. Každý si pak myslí, že má doma v obýváku poklad za tisíce, a na Aukru se pak diví, že to nikdo nechce koupit ani za polovinu.“
Pokud tedy při úklidu chalupy či půdy narazíte na zachovalou figurku, rozhodně ji nevyhazujte! Nabídněte ji v aukci od koruny a udělejte radost sběratelům. Možná ji máte dodnes na chalupě schovanou v krabici nebo zapomenutou za sklem. A co vy, máte v obýváku po babičce podobný nostalgický poklad?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský