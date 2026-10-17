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Za tohoto roztomilého pejska z babiččiny vitríny sběratelé nabízejí 4000 Kč. Za méně ho rozhodně neprodávejte

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Dennívýzva
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Vybavujete si ještě tu sváteční atmosféru, když jste jako malí s úžasem obdivovali drobné porcelánové poklady pečlivě vystavené v babiččině proskleném sekretáři? Tyto hýčkané dekorace z dob minulých přečkaly desítky let bez jediného škrábance a dnes zažívají obrovský návrat. Na aukčních portálech o ně sběratelé svádějí napínavé bitvy a ceny některých kusů dokážou příjemně překvapit.
Za tohoto roztomilého pejska z babiččiny vitríny sběratelé nabízejí 4000 Kč. Za méně ho rozhodně neprodávejte

Za tohoto roztomilého pejska z babiččiny vitríny sběratelé nabízejí 4000 Kč. Za méně ho rozhodně neprodávejte

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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