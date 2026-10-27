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Za tento sirup do kávy chtěli v obchodě 250 Kč. Doma ho zvládnu vyrobit za pár drobných a chutná stejně skvěle

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Voňavá skořice, štiplavý zázvor a jemná dýňová chuť promění obyčejnou kávu v podzimní potěšení. Domácí latte si připravíte i bez návštěvy kavárny.
Za tento sirup do kávy chtěli v obchodě 250 Kč. Doma ho zvládnu vyrobit za pár drobných a chutná stejně skvěle

Za tento sirup do kávy chtěli v obchodě 250 Kč. Doma ho zvládnu vyrobit za pár drobných a chutná stejně skvěle

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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