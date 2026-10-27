Za tento sirup do kávy chtěli v obchodě 250 Kč. Doma ho zvládnu vyrobit za pár drobných a chutná stejně skvěle

Venku se ochlazuje, za oknem padá déšť a vy máte chuť zalézt do křesla s něčím dobrým v ruce. Právě v takové chvíli přijde vhod dýňové latte se skořicí a zázvorem. Horké mléko zjemní chuť kávy, dýňový sirup jí dodá sladkost a vůni podzimního koření. Na povrchu se usadí šlehačka, kterou stačí lehce poprášit skořicí. Nemusíte kvůli tomu do kavárny, tenhle voňavý nápoj si snadno připravíte i doma.
Dýňové latte se proslavilo především díky americkým kavárnám, kde se na podzim pravidelně vrací do nabídky. Jeho obliba stojí na spojení kávy, mléka a koření, které připomíná vůni čerstvě upečeného dýňového koláče. Skořice přináší sladce hřejivé aroma, zázvor lehce štiplavý tón a špetka muškátového oříšku s hřebíčkem dodává sirupu plnější chuť. Právě koření dělá z obyčejného latte nápoj, který si člověk spojuje s barevným listím, chladnými rány a pohodou doma.
Základem charakteristické chuti je dýňové pyré. Dýně se v Evropě zabydlela po příchodu z Ameriky a dnes patří k typickým surovinám podzimní kuchyně. Používá se do polévek, koláčů, příloh i sladkých krémů. Má jemnou, lehce nasládlou chuť a v podobě pyré dodá sirupu tělo i přirozenou dýňovou vůni. Nejlépe poslouží hladké pyré bez dalších přísad. Pokud si ho připravíte z pečené dýně, získá ještě výraznější chuť.
Domácí sirup si můžete nachystat předem a uchovat v uzavřené sklenici v lednici. Kromě latte se hodí také do ovesné kaše, na palačinky nebo do bílého jogurtu. Množství sirupu si upravte podle toho, jak sladkou kávu máte rádi, a pokud dáváte přednost jemnější chuti, použijte více mléka a méně espressa. Šlehačka není nezbytná, ale dodá nápoji dezertní charakter. Až si příště budete chtít zpříjemnit chladné odpoledne, připravte si hrnek dýňového latte, zachumlejte se do deky a dopřejte si chvíli, kdy nikam nemusíte spěchat.
Do menšího hrnce dejte dýňové pyré, třtinový cukr a vodu. Přidejte mletou skořici, zázvor, muškátový oříšek a špetku hřebíčku. Vše důkladně promíchejte, aby se suroviny spojily.
Směs zahřívejte na mírném ohni přibližně 5 minut a průběžně míchejte. Sirup by měl lehce zhoustnout a krásně se rozvonět kořením. Nakonec vmíchejte vanilkový extrakt a hrnec odstavte z plotny.
Hotový dýňový sirup nechte chvíli zchladnout. Poté odměřte 60 ml na přípravu 2 porcí latte a zbytek přelijte do čisté uzavíratelné sklenice. Uchovávejte ho v lednici a spotřebujte přibližně do 5 dnů.
Připravte espresso a rozdělte ho do 2 větších hrnků nebo sklenic vhodných na horké nápoje. Do každého přidejte 30 ml dýňového sirupu. Kávu promíchejte, aby se sladká kořeněná chuť rovnoměrně rozprostřela.
Mléko zahřejte v rendlíku, ale nenechte ho vařit. Pokud máte napěňovač, můžete ho napěnit, aby latte získalo jemnější strukturu. Teplé mléko rozdělte mezi oba hrnky a nápoj opatrně promíchejte.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte do pevnější, ale stále jemné konzistence. Na každý hrnek přidejte kopeček šlehačky a povrch lehce poprašte mletou skořicí. Dýňové latte podávejte ihned, dokud je horké a šlehačka krásně drží tvar.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová