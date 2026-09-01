Za televizí v obýváku roste něco, co tam nepatří. Až třetina českých domácností o tom neví, protože tam nikdy nekouká

Stačí jednou za rok odsunout televizi od obvodové stěny a podívat se, co se za ní děje. Většina lidí to neudělá. Přitom právě tenhle kout patří k nejrizikovějším místům v celém bytě. Chladná zeď, stojatý vzduch, nulová kontrola: ideální trojkombinace pro mikroskopické houby, které tiše kolonizují omítku, malbu i sádrokarton.
Státní zdravotní ústav ve svém stanovisku k plísním v bytech výslovně zmiňuje, že porosty se v domácnostech typicky objevují „za nábytkem“, tedy přesně tam, kde proudění vzduchu brzdí překážka a kam se člověk při běžném úklidu nedostane. Proč obvodová stěna za televizorem přitahuje vlhkost
Celý mechanismus začíná ve zdi, nikoliv v televizi. Obvodová konstrukce starších bytových domů, zvlášť panelových, trpí takzvanými tepelnými mosty. Železobetonové prvky, nároží, styky panelů a konstrukční detaily mají výrazně nižší povrchovou teplotu než okolní plocha. Materiály programu
EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu popisují, jak zastaralé tepelně-technické parametry těchto budov vedou k tomu, že vnitřní povrch stěny v zimě klesá pod rosný bod. Vlhkost z místnosti, ať už z vaření, sprchování, sušení prádla či dýchání, kondenzuje na nejchladnějším bodě. A tím bývá právě roh nebo plocha obvodové zdi.
Televizor zavěšený na držáku nebo postavený na komodě těsně u takové stěny situaci zhoršuje. Zmenšuje mezeru pro cirkulaci vzduchu, brání odparu a zároveň vytváří vizuální clonu. Výrobci elektroniky s potřebou prostoru kolem zařízení počítají; Samsung například požaduje alespoň deseticentimetrový odstup od okolních objektů kvůli ventilaci přístroje. Jenže ani tato mezera nepředstavuje hygienický protiplísňový standard. Pokud je zeď vlhká a chladná, samotný rozestup problém nevyřeší.
Zdravotní rizika ukrytá za obrazovkou
Plísňové kolonie produkují spory, alergeny a těkavé organické látky. Při dlouhodobém vystavení hrozí nosní a oční podráždění, kašel, sípání, zhoršení astmatu, alergická rýma i kožní reakce. SZÚ zdůrazňuje vyšší citlivost dětí. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) spojuje pobyt ve vlhkých a plesnivých budovách s respiračními obtížemi a u imunokompromitovaných osob popisuje i riziko infekčních komplikací, včetně hypersenzitivní pneumonitidy.
Podstatné je tempo: podle CDC a americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) může růst plísně odstartovat už 24 až 48 hodin po zvlhnutí materiálu. V zakrytém prostoru za televizorem přitom porost zůstává skrytý, dokud se neprojeví zápachem, bublající malbou nebo viditelnými mapami po obvodu obrazovky. Čím déle houby rostou, tím větší škody způsobují, a to jak na zdraví, tak na stavební konstrukci.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Varovné signály, které prozradí skrytou plíseň dřív než oči
Ještě před odsunutím televize existuje několik indicií:
Zatuchlý, plísňový pach v okolí stěny, zvlášť po delším zavření místnosti. Opakovaná kondenzace na oknech nebo jiných chladných plochách ve stejné zóně. Lokálně chladnější zeď při dotyku dlaní, signál tepelného mostu. Bubliny, puchýře nebo odlupující se malba na viditelných okrajích za TV. Trvale zvýšená vlhkost v místnosti nad 55 % relativní vlhkosti.
SZÚ doporučuje udržovat relativní vlhkost v obytných prostorech zhruba v pásmu 45–55 %. Americký NIOSH pokládá důkladnou vizuální kontrolu a čichový test za spolehlivější metodu odhalení než krátkodobý odběr vzorku vzduchu; rutinní domácí měření spor jako první krok nedoporučuje.
Kdy stačí kbelík s roztokem a kdy volat odborníka
Malou plochu na tvrdém povrchu (EPA orientačně uvádí méně než zhruba 0,93 m²) zvládne většina lidí svépomocí. Podmínka je jediná: nejdřív odstranit příčinu vlhkosti, teprve potom čistit porost. Bez vyřešení zdroje se kolonie vrátí.
Profesionální zásah má smysl při:
rozsahu přesahujícím jeden metr čtvereční, opakovaném návratu plísně po vyčištění, promočeném sádrokartonu, izolaci nebo hloubkově zasažené omítce, podezření na skrytou stavební závadu (zatékání, prasklé potrubí), přítomnosti astmatiků, malých dětí nebo imunokompromitovaných osob v domácnosti.
SZÚ přímo uvádí, že podle závažnosti a rozsahu může zásah provést uživatel sám, anebo má zajistit odborně způsobilou firmu. Pro byty v Česku přitom neexistuje legislativní limit výskytu plísní jako takový; ústav orientačně pracuje s hranicí 500 KTJ plísní na metr krychlový vzduchu jako se závažnou kontaminací.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák