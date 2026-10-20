Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Za socialismu trůnila v každém obyváku. Jen hlupák ji dnes sběratelům prodá pod 20 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šikmé nožky, dřevěná dýha a zásuvky, které se nedaly přehlédnout. Nábytek, který kdysi stál v obývacích pokojích československých domácností, dnes znovu přitahuje pozornost milovníků retro designu. Řeč je o nábytkových sestavách podle návrhů Jiřího Jiroutka. Na Aukru se nyní objevila jedna z nabídek za 20 tisíc korun.
Za socialismu trůnila v každém obyváku. Jen hlupák ji dnes sběratelům prodá pod 20 000 Kč

Za socialismu trůnila v každém obyváku. Jen hlupák ji dnes sběratelům prodá pod 20 000 Kč

Zdroj: MartinMerinsky, Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Creative Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 03:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Většina Čechů vůbec netuší, jak obrovskou mají cenu. Tyto nenápadné vázičky dnes sběratelé vykupují za tisíce Kč
Většina Čechů vůbec netuší, jak obrovskou mají cenu. Tyto nenápadné vázičky dnes sběratelé vykupují za tisíce Kč
Češi se zbavují karavanů. Našli řešení, které téměř nezabere místo a během pouhých dvou minut se rozloží na malý dům
Češi se zbavují karavanů. Našli řešení, které téměř nezabere místo a během pouhých dvou minut se rozloží na malý dům

Na silnici vypadá jako malý uzavřený přívěs na zavazadla. Na tábořišti se ale promění v místo na spaní pro...

Češi, pozor: Kdo miluje nářadí Parkside z Lidlu, měl by vědět jednu zásadní věc
Češi, pozor: Kdo miluje nářadí Parkside z Lidlu, měl by vědět jednu zásadní věc

Zelené vrtačky, brusky, šroubováky i zahradní technika Parkside si našly místo v českých garážích a...

Od ledna senioři přijdou o peníze
Od ledna senioři přijdou o peníze

Lidé, kteří odejdou do starobního důchodu v roce 2027, čeká několik změn. Stát pokračuje v postupném...

Jak vlastně vypadá odvrácená strana Měsíce? Je úplně jiná než ta, kterou vidíme
Jak vlastně vypadá odvrácená strana Měsíce? Je úplně jiná než ta, kterou vidíme

Každou jasnou noc se díváme na stejnou tvář. Měsíc nám ukazuje vždy tutéž polokouli, protože jeho vázaná...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.