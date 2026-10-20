Za socialismu trůnila v každém obyváku. Jen hlupák ji dnes sběratelům prodá pod 20 000 Kč

Nábytek, který si lidé pamatují z dětství
V šedesátých letech se československé domácnosti postupně zbavovaly těžkého nábytku, který zabíral spoustu místa a působil mohutně. Modernější interiéry si žádaly lehčí tvary, vzdušnější konstrukce a praktičtější úložné prostory.
Jednou z výrazných podob tehdejšího nábytku se stal sektorový systém U-450, který navrhl designér Jiří Jiroutek pro podnik Interiér Praha. Jeho předností byla možnost sestavit si vybavení podle potřeb konkrétního bytu. Jednotlivé skříňky, komody a knihovny se daly kombinovat, takže si lidé mohli vytvořit vlastní sestavu, aniž by museli kupovat jeden obrovský kus nábytku.
Typickým znakem byly štíhlé, mírně šikmé nožky, dýhované povrchy a jednoduché geometrické tvary. Některé zásuvkové komody navíc dostaly barevná čela. Právě ta dnes patří k nejvýraznějším poznávacím znakům Jiroutkových návrhů.
Barevné šuplíky jsou dodnes nepřehlédnutelné
Mezi sběrateli se objevují různé varianty řady U-450 a dalších modelů, například U-452, U-458 nebo U-460. Liší se konstrukcí, počtem zásuvek, dvířky i barevným provedením. Některé mají čela v kombinaci bílé a černé, jiné sázejí na tlumenější odstíny dřeva.
Nábytek přitom není lákavý jen pro pamětníky, kteří si chtějí připomenout vlastní dětství. Zapadá také do dnešního zájmu o takzvaný mid-century design, tedy nábytek inspirovaný moderním designem poloviny 20. století. Jednoduché tvary a subtilní nožky se hodí i do současných interiérů.
Dvacet tisíc korun? Záleží na tom, co prodáváte
Na Aukru je aktuálně vystavená nabídka nazvaná Nábytek Jiroutek za 20 000 korun. Prodejce uvádí, že je v hezkém stavu. Jde však o nabídkovou cenu, nikoli o důkaz, že se stejný nábytek za tuto částku skutečně prodává.
Na bazarech se samostatné komody Jiřího Jiroutka objevují za několik tisíc korun. Například komody U-450, U-452 nebo U-458 se v nabídkách pohybují v různých cenových hladinách podle modelu a stavu. Za kompletní sektorovou sestavu může prodávající požadovat výrazně více než za jedinou skříňku.
Rozhoduje především zachovalost dýhy, stav konstrukce, funkčnost zásuvek a dvířek, původní povrchová úprava a také to, zda jde o jednotlivý kus, nebo o větší soubor nábytku. Význam může mít i konkrétní varianta a barevné provedení.
Než starou komodu odvezete na sběrný dvůr
Pokud máte doma podobný nábytek po rodičích nebo prarodičích, vyplatí se nejprve zjistit, co vlastně vlastníte. Podívejte se na typové označení, vyfotografujte nábytek ze všech stran a zkontrolujte jeho stav. Při hledání na internetu pomůže jméno Jiřího Jiroutka a označení modelu.
Nábytek nemusí být v perfektním stavu, aby měl pro někoho hodnotu. Na druhou stranu ani stará komoda s typickými nožkami automaticky neznamená, že máte doma poklad za dvacet tisíc korun. Nejdůležitější je rozlišit jednotlivý kus od kompletní sestavy a porovnávat nejen ceny v inzerátech, ale také skutečně dokončené prodeje.
Jiroutkovy návrhy tak ukazují, jak se proměňuje pohled na vybavení někdejších československých domácností. To, co se kdysi kupovalo jako praktický nábytek do běžného bytu, dnes oslovuje také sběratele a příznivce designu. A pokud takový kousek doma máte, rozhodně se vyplatí zjistit jeho původ dřív, než se ho zbavíte.
Zdroje článku: cs.wikipedia.org, nanovo.cz, Jiri Jiroutek, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková