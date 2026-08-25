Za socialismu stálo pár korun a leželo v každé zásuvce s příbory. Dnes je z něj sběratelská rarita

Skoro každá domácnost ho měla a skoro nikdo mu nevěnoval pozornost. Malý kapesní nožík, který se dal koupit za drobné a povaloval se v kuchyňském šuplíku mezi vidličkami a lžícemi. Dnes se karta obrací a část těchhle nožíků začíná zajímat sběratele. Než ten svůj odsunete zpátky do zásuvky, možná se na něj vyplatí podívat pozorněji.
Nožík, který měl doma skoro každý
Řeč je o rybičce, kapesním nožíku ve tvaru ryby, který v Česku pozná prakticky každý. Vešel se do dlaně, vážil sotva třicet gramů a hodil se úplně na všechno. Kluci ho vozili na tábory a do lesa, dospělí ho měli po ruce na zahradě, na chalupě i v dílně. Byl to takový univerzální pomocník do kapsy i do šuplíku.
Pořídit ho šlo v podstatě za nic. Podle dostupných pramenů stál v době socialismu kolem jedné koruny, takže na něj dosáhl opravdu každý. Když zrezivěl nebo se ztratil venku, člověk prostě zašel do domácích potřeb a koupil si nový. Přesně proto skončily tisíce těchhle nožíků v zásuvkách s příbory, kde na ně po letech narazíte dodnes.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani margarín. Češi letos přešli na 1 tuk, který se nepřepaluje a hodí se na pečení i smažení Proč se z laciné kudličky stala česká ikona
Rybička se vyrábí v Mikulášovicích v Českém Švýcarsku, v kraji, který má nožířskou tradici starou přes dvě století. Místní řemeslo bylo tak proslulé, že se oblasti přezdívalo český Solingen, podle slavného německého města nožířů. Dnes tu sídlí firma Mikov, jejíž kořeny sahají až do roku 1794.
Nožířská tradice v Mikulášovicích je stará přes dvě století a dnes tu sídlí firma Mikov, jejíž kořeny sahají do roku 1794. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nožík ve tvaru ryby se v regionu dělá víc než sto let a dnešní podobu dostal zhruba v padesátých letech minulého století. V Československu ho tehdy vyráběly dva podniky, vedle Mikova také slovenský Sandrik z Hodruše. Obě verze se od sebe daly rozeznat jen podle drobného značení na čepeli. První čepele byly z uhlíkové oceli, takže rády rezivěly. Dnešní kusy mají nerezovou čepel a rukojeť ze zinkové slitiny.
Které kusy sběratele opravdu zajímají
Ne každá rybička je poklad. Vyrábí se ve velkém i dnes, takže běžná táborová kudlička zůstává naprosto obyčejnou věcí a její cena se počítá v řádu stovek korun. Sběratele zajímají hlavně starší a pěkně zachovalé kusy a o jejich hodnotě rozhodují v podstatě tři věci.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat sirupy. Nahrazují je touto 1 chytrou vychytávkou, která osvěží líp, je levnější a bez cukru Stáří a čitelná značka. Podle loga výrobce vyraženého na čepeli se dá určit původ i doba vzniku, takže starší a dobře čitelný kus má navrch. Stav. Největší cenu mají nože, které nikdo nepřebrousil ani neopravoval a pořád spolehlivě fungují, protože rez a domácí zásahy hodnotu srážejí. Vzácnost a kompletnost. Bodují kusy z kratších výrobních sérií a neobvyklé varianty, a když se k nožíku dochovala i dobová krabička nebo papírky, hodnota ještě povyskočí. Kolik za starou rybičku dostanete
Realita je taková, že většina nožíků má hodnotu v řádu stovek korun. Za opravdu pěkně zachovalý kus se ale na aukcích a ve sběratelských bazarech platí i několik tisíc a úplně výjimečné exempláře s původním balením se dostávají k částkám kolem 12 000 korun. Poptávka přitom nekončí na českých hranicích. Zachovalé kusy shánějí i kupci v Německu nebo Spojených státech, pro které je tenhle nožík vizitkou tradiční české nožířské práce.
Svět luxusních variant je pak úplně jiná liga. Mikov dnes vyrábí i prémiové edice ze stříbra a damascenské oceli a úplný vrchol nabídky má střenku z osmnáctikarátového zlata a oko osazené českým granátem, za takový kousek zaplatíte zhruba čtvrt milionu korun. Se starým nožíkem za korunu ze šuplíku má ale tahle sběratelská špička společný jen tvar ryby.
Přečtěte si také: Ani sádlo, ani fritovací olej. Koblihy smažte na této 1 věci a nebudou mastné ani po vychladnutí
Cenové hladiny přehledně shrnuje následující tabulka:
Typ kusu Orientační cena Většina běžných nožíků řádově stovky korun Pěkně zachovalý kus i několik tisíc korun Výjimečný exemplář s původním balením kolem 12 000 korun Nejdražší model (osmnáctikarátové zlato, český granát) kolem 250 000 korun Co dělat, když rybičku doma najdete
Pokud na starou rybičku ve svém šuplíku narazíte, projděte si znaky popsané výše a podle nich odhadněte, jestli jde o zajímavější kousek. Když aspoň jeden sedí, vyplatí se hodnotu ověřit a porovnat s aktuální nabídkou na sběratelských aukcích a v bazarech. Naprostá většina nožíků sice velkou cenu nemá, ale i tak jde o malý kus historie, který přežil několik generací.
Zdroje: https://www.upsika.cz/nuz-rybicka-historie/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybi%C4%8Dka_(n%C5%AF%C5%BE), https://blog.helveti.cz/mikov-historie-ceskeho-nozirstvi-ktera-prezila-dve-stoleti/, https://styl.instory.cz/4588-nozik-rybicka-se-proslavil-za-socialismu-existuje-ale-vice-nez-sto-let.html, https://www.umimeporadit.cz/kdo-doma-vystoura-tento-socialisticky-kapesni-nuz-muze-slavit-sberatele-za-zachovaly-kousek-plati-az-12-000-kc, https://www.poznatsvet.cz/historie/za-socialismu-byla-kudlicka-rybicka-hitem-a-mel-ji-kazdy-kluk-ted-do-ni-investuji-bohaci/