Za socialismu stála 50 Kčs a syčela v každé kuchyni. Dnes je z ní sběratelská rarita

Drátěný košík, uvnitř skleněná baňka a nahoře hlavice s pákou, do které se narážela bombička. Kdo vyrůstal za socialismu, tenhle výjev i jeho typické zasyčení dobře zná. Sifony pak celá léta zabíraly místo ve sklepě nebo na půdě a nikdo je neřešil. Teď se ale situace obrací a za některé kousky lidé nabízejí částky, které by u starého kuchyňského náčiní nikoho nenapadly.
Zvuk, který znala každá socialistická kuchyně
Od šedesátých do osmdesátých let patřil sifon k základní výbavě kuchyně a bral se jako úplná samozřejmost. Míval své místo někde v chladu po ruce a přišel ke slovu vždycky, když měl někdo chuť na bublinky. Pokaždé, když se do hlavice narážela patrona s oxidem uhličitým, ozvalo se to charakteristické syčení. Právě ono dělalo z přípravy sodovky malý domácí obřad.
Pořídit si sifon zvládla prakticky každá rodina. Kdysi vyšel zhruba na padesát až sto korun, o žádnou drahou investici tedy nešlo. Skutečně se platilo hlavně za patrony s plynem. Jakmile doma došly, zbyl ze sifonu jen kus dekorace na lince.
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Celé to stálo na principu, který zvládlo i dítě. Do láhve se nalila studená voda, do hlavice se zasunula malá kovová patrona se stlačeným plynem a zmáčkla se páčka. Ven vystříkla čerstvá sodovka, a když se přililo trochu sirupu, měly děti svou vlastní bublinkovou limonádu na počkání.
Patrony se prodávaly po deseti kusech ve smíšeném zboží i v drogerii, takže zásoba doma nechyběla. Skleněné provedení s sebou přitom neslo drobné riziko. Sklo totiž mohlo pod vnitřním přetlakem prasknout, a tak ho výrobci schovali do kovové sítě. Ta měla případné střepy udržet u sebe a zabránit, aby se rozlétly po místnosti.
Sklo z Děčína, hliník z Moravské Třebové
Československé sifony se vyráběly ve dvou podobách a zrovna podle nich se dnes pozná, co člověk drží v ruce. Těžší skleněné kusy opletené kovovým pletivem mělo na svědomí výrobní družstvo Kovočas v Děčíně. Lehčí hliníkovou variantu s eloxovaným povrchem měl na starosti podnik Sandrik ve své pobočce v Moravské Třebové.
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Konec socialismu ale všechno změnil. Nápoje se začaly kupovat v plastu, dorazily první elektrické výrobníky sody a staré sifony postupně zmizely do sklepů a na půdy. V Česku navíc výroba těchto lahví v roce 2005 úplně skončila. Od té doby už žádné nové nepřibývají a těch pěkně zachovalých pořád ubývá. Právě proto o dobré kousky roste zájem a s ním i jejich cena.
Po konci výroby dobře zachovalých sifonů ubývá a sběratelé za pěkné kusy platí čím dál víc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak poznat, že máte doma cennější kus
Dvě láhve můžou vypadat skoro stejně, a přesto se jejich cena liší v řádech. Rozhoduje pár detailů, které si po chvíli osahá i úplný začátečník:
jestli je kus kompletní: skleněná baňka, celý košík i hlavice s pákou musí držet pohromadě a fungovat, protože chybějící nebo dodělaný díl hodnotu srazí; z jaké dílny pochází: opletené sklo dělal děčínský Kovočas, hliník zase Sandrik, a značka vyražená na dně nebo na hlavici napoví výrobce i přibližné stáří; nakolik je původní: znalci dají přednost kusu s nedotčenou patinou před tím, který někdo přeleštil nebo přelakoval, takže staré sifony raději nedrhněte; jak je varianta vzácná: silnější a tmavší sklo bývá starší a žádanější než pozdní hliníkové provedení, kterého se dochovalo mnohem víc. Za kolik se dnes staré sifony prodávají Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle suroviny do těsta a záviny zůstanou křehké i třetí den
Rozptyl cen je obrovský a hlavní slovo má materiál a stav konkrétního kusu. Za obyčejné hliníkové provedení z pozdního socialismu dostanete většinou jen stovky korun. U zachovalého skla s celým košíkem se ceny pohybují v tisících, a u opravdu vzácných a bezvadných kusů klidně i přes pět tisíc korun. Pro rychlou představu poslouží tenhle přehled:
Provedení a stav Orientační cena Hliníkový kus z pozdního socialismu řádově stovky korun Kompletní skleněná láhev v drátěném košíku nižší tisíce korun Špičkově dochovaná rarita přes pět tisíc korun
Z laciné kuchyňské pomůcky se tak stalo žádané retro, na kterém je hezky vidět, že skutečnou cenu věci nezřídka určí až odstup let. Než tedy starý sifon po babičce hodíte do sběru, možná se vyplatí nechat si ho nejdřív ocenit.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/retro-sifony-hodnota-sberatele, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sifonová_láhev, https://www.toprecepty.cz/clanky/10249-pribeh-sifonove-lahve-z-lekaren-na-jidelni-stoly-aneb-jak-se-perliva-voda-stala-soucasti-kazdodenniho-zivota/, https://www.nespechej.cz/clanky/vzpominate-na-sifon-drive-samozrejmost-dnes-sberatelsky-klenot-20251125-5678.html, https://www.tiscali.cz/sifonova-lahev-stala-v-kazde-socialisticke-domacnosti-dnes-za-1-kousek-daji-sberatele-i-5-000-kc-690853