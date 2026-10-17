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Za socialismu stála 3,90 Kčs a měla ji v šuplíku každá školačka. Dnes je z ní sběratelská rarita, za kterou sběratelé platí i 100 Kč

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Při úklidu staré krabice s dětskými poklady občas vypadne papírová holčička s […]
Za socialismu stála 3,90 Kčs a měla ji v šuplíku každá školačka. Dnes je z ní sběratelská rarita, za kterou sběratelé platí i 100 Kč

Za socialismu stála 3,90 Kčs a měla ji v šuplíku každá školačka. Dnes je z ní sběratelská rarita, za kterou sběratelé platí i 100 Kč

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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