Za socialismu stála 3,90 Kčs a měla ji v šuplíku každá školačka. Dnes je z ní sběratelská rarita, za kterou sběratelé platí i 100 Kč

Při úklidu staré krabice s dětskými poklady občas vypadne papírová holčička s hromádkou šatiček. Ženy, které vyrůstaly v osmdesátých letech, ji poznají na první pohled. Že po ní dnes někdo pátrá a je ochotný za ni zaplatit, už tuší málokdo.
Kousek papíru dražší než celá tabulka
Na aukčním portálu Aukro se pravidelně objevují obaly s papírovými panenkami Dana, Jana a Lena. Ceny v nabídkách se liší podle prodejce, obal s Danou byl v roce 2021 nabízen za 49 Kč. Zachovalou Janu nabízel jiný prodejce v roce 2023 za 123 Kč. Když se obal dostane do aukce, prodávající za něj obvykle utrží kolem 100 Kč.
Zbohatnout se na tom nedá. Rozdíl proti původní ceně je ale velký. Celá tabulka i se sladkostí uvnitř stála v obchodě 3,90 Kčs, takže samotný obal má dnes v korunách zhruba pětadvacetkrát vyšší cenu, než za kolik se kdysi prodávalo všechno dohromady. Pro pamětníky je to hlavně milá vzpomínka na dětství.
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Co Kde a kdy Cena Celá tabulka i se sladkostí v obchodě za socialismu 3,90 Kčs Obal s Danou Aukro, 2021 49 Kč Zachovalý obal s Janou Aukro, 2023 123 Kč Obvyklá cena obalu aukce kolem 100 Kč Tři kamarádky do sbírky
Papírové panenky zažily největší slávu v osmdesátých letech, první tabulky se ale v obchodech objevily už na sklonku let sedmdesátých. Vyráběla je bratislavská čokoládovna Figaro. Stogramová tabulka nesla jméno holčičky, která byla na obalu, a každá z trojice chutnala jinak. Jana byla kávovinová, další dvě varianty pak karamelová a arašídová.
Každá ze tří stogramových tabulek s panenkou chutnala jinak, od kávovinové po arašídovou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo chtěl mít pohromadě všechny tři kamarádky, musel koupit tři různé tabulky. Na každém obalu čekala nakreslená holčička se sadou šatiček a doplňků, které se po vystřižení daly na panence střídat. A kdo panenku vystřihl, obal tím přirozeně rozstříhal na kousky.
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Bratislavský závod založila jako svou pobočku německá firma Stollwerck už v roce 1896. Z názvu firmy vzniklo slovo štolverky pro její karamely a Slovákům z něj zůstalo rčení „tuhý ako štolverk“. Jméno Figaro nese závod od konce padesátých let a dnes patří nadnárodnímu koncernu Mondelēz.
Panenky se na čas vrátily do obchodů
Začátkem roku 2010 se Jana, Dana a Lena vrátily do obchodů. Figaro tehdy vydalo limitovanou retro edici stogramových čokolád s panenkami překreslenými do prostorové podoby a ke kampani přidalo soutěž o vystřihovánky s oblečením.
Autorka blogu Zápisky jedné knihovnice dostala novou tabulku od kamarádky a obal si schovala. Stříhat ho ale nechtěla, protože se bála, že šatičky z lesklého papíru nebudou na panence držet. Pod jejím příspěvkem se pak rozproudilo vzpomínání na sladkosti z dětství.
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Sbírání obalů od sladkostí je u nás zavedený obor s dlouhou tradicí. Rekordmanem mezi sběrateli je Stanislav Krámský z Dobřejovic, který začal sbírat v šedesátých letech. V roce 2023 už měl doma přes 205 tisíc obalů. Vedle předválečných vzácností se v podobných sbírkách najdou i obaly obyčejných tabulek z obchodů za socialismu.
Pokud doma najdete celý obal s panenkou, nejschůdnější cestou k prodeji jsou aukční portály, kde se podobné kousky objevují pravidelně. Prodávající v popisu obvykle zdůrazňují zachovalý stav papíru. Vyplatí se také přibalit další obaly z té doby, protože ucelený soubor obvykle vynese víc než jeden samotný kus.
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Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/hit-osmdesatek-cokolada-stala-devet-korun-a-deti-ji-milovali-ackoliv-pro-ne-vubec-nebyla-urcena-20260929-10567.html, https://aukro.cz/jana-figaro-bratislava-stary-dobovy-obal-od-cokolady-cokolada-7031191351, https://aukro.cz/retro-papirova-vystrihovaci-oblekaci-panenka-dana-obal-cokolada-figaro-6994875128, https://www.novinky.cz/clanek/komercni-clanky-zavzpominejte-si-s-neopakovatelnou-retro-edici-cokolad-figaro-100g-26877, https://knihomilka.home.blog/2010/03/16/retro-cokolada/, https://strednicechy.rozhlas.cz/rekordni-sbirku-obalu-od-cokolady-shromazdil-stanislav-kramsky-z-dobrejovic-8835750, https://www.startitup.sk/figaro-vyrobi-rocne-tolko-cokolady-ze-by-hravo-zaplnila-vlak-s-dlzkou-107-km-toto-je-jej-pribeh/, https://www.toprecepty.cz/clanky/7522-retro-okenko-pochoutky-s-vystrihovacimi-panenkami-dana-jana-a-lena-stavaly-3-90-kcs-a-delaly-se-ve-trech-prichutich/