Za socialismu stála 15 Kčs a měla ji každá babička vedle sporáku. Dnes je z ní sběratelská rarita

Bílá plechová nádoba s černým nápisem MOUKA nebo CUKR. Stávala na poličce hned u plotny, babička z ní nabírala na knedlíky i do nedělní bábovky a nikdo by v ní neviděl nic vzácného. Kdo ji dnes objeví v kredenci nebo na chalupě, může mít v ruce věc, kterou sběratelé aktivně shánějí. Jestli to bude několik set korun, nebo mnohem víc, rozhodne pár detailů.
Většina pochází z Budějovic
Smaltované dózy s nápisy se u nás vyráběly ve velkých sériích od padesátých let. Za velkou částí z nich stojí jedno jméno. Smaltovny po válce připadly státu a 1. ledna 1953 spojením tří budějovických závodů vznikl národní podnik Sfinx. Ředitelka Muzea smaltu a smaltovaného nádobí Jindra Šmídová ho pro Deník označila za nejvýznamnějšího tuzemského výrobce kuchyňského smaltu.
Podnik rostl rychle. V sedmdesátých letech zaměstnával 2 700 lidí a jeho hrnce i dózy mířily do osmdesáti zemí. V polovině osmdesátých let vyráběl 8 000 tun nádobí ročně a patřil k největším smaltovnám v Evropě. Sfinx s výrobou nádobí skončil 31. března 2005, tedy po 111 letech budějovické tradice.
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V obchodě s domácími potřebami patřila k nejlevnějšímu zboží, cenovka se pohybovala v nízkých desítkách korun. Domácnosti si jich proto pořizovaly hned několik, pro každou sypkou surovinu jednu: na mouku, cukr, kávu nebo sůl. Nejčastěji stály na polici u kamen či sporáku, aby byly hospodyni po ruce.
Dózy na mouku, cukr, kávu a sůl stávaly na polici u sporáku, aby měla hospodyně suroviny při vaření po ruce. Ilustrační foto.
Hrst mouky na zahuštění omáčky nebo lžíce cukru do těsta se tak daly nabrat přímo při vaření bez odbíhání do spíže.
Kdo po nich dnes pátrá
Poptávku drží hlavně nostalgie. Kdo vyrůstal u babiččiny plotny, touží po kusu, který opravdu pamatuje tehdejší kuchyně. Nadšenci se sdružují i ve facebookových skupinách, kde si dózy mezi sebou vyměňují.
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Sehnat pěkný kus přitom není snadné. Při velkém vyklízení, kdy v devadesátých letech dostávaly kuchyně nové linky, skončila spousta plechových nádob ve sběru. Zachovalých dóz je proto na trhu poskrovnu a kompletních řad v jednom designu ještě méně.
Kolik za ni můžete dostat
Nejvíc vynese ucelená řada. Pět dóz v jednom designu se v aukci prodá za víc než 5 000 korun. Samostatná dóza bez poškození a s dobře čitelným nápisem mívá cenu zhruba 400 až 800 korun. Za běžný kus se stopami používání chtějí prodejci v inzerátech kolem 150 až 300 korun.
Co nabízíte Orientační cena Řada pěti dóz se stejným dekorem přes 5 000 Kč Jedna dóza bez oprýskání, nápis dobře čitelný zhruba 400 až 800 Kč Běžný kus se stopami používání v inzerátech kolem 150 až 300 Kč Přečtěte si také: Ani ocet, ani prášek. Rezavý nůž bude zase jako nový díky 1 věci, kterou máte v lednici
Ceny vypsané v inzerátech berte s rezervou, protože je určuje sám prodávající podle svého odhadu. Spolehlivější vodítko dávají dražby, které už skončily a u kterých je vidět konečná vydražená částka.
Razítko, nápis a víko
Při prohlídce dózy postupujte v tomto pořadí:
Nejdřív dózu otočte. Razítko Sfinxu nebo Smaltoven Znojmo na spodní straně hodnotu zvyšuje, protože kupec si může ověřit původ. Pak si prohlédněte nápis, nejlépe pod lupou nebo v ostrém světle. Barva se při tisku přes síto nepatrně rozbíhala, takže obrysy písmen na původních kusech působí trochu roztřeseně. Písmo s naprosto hladkými hranami ukazuje spíš na pozdější repliku. Nakonec zkontrolujte víko. Dóza bez víka nebo s víkem, které na ni nesedí, ztrácí velkou část ceny, protože náhradní víko přesně na danou velikost se prakticky nedá opatřit. Než ji začnete drhnout
Povrch dózy tvoří tenká vrstva skloviny, kterou výrobce v peci natavil na plech. Díky ní plech nekorodoval a skvrny od plotny šly setřít jedním tahem, jenže stejná vrstva je křehčí, než vypadá. Ocelová vlna ani abrazivní čisticí krém na ni nepatří, protože poškrábou nápis a mohou odštípnout sklovinu, pod kterou pak začne rezivět plech. Postačí teplá voda s kapkou prostředku na nádobí a utěrka z mikrovlákna.
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Když najdete víc kusů se stejným dekorem, prodejte je jako jeden komplet. Sběratelé za ucelenou řadu nabízejí výrazně víc, než kolik by dohromady vynesly dózy prodané jednotlivě.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/kdo-ma-doma-tuhle-plechovou-dozu-na-mouku-po-babicce-at-ji-nevyhazuje-sberatele-za-ni-plati-i-6-000-kc-743033, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.tiscali.cz/stalo-to-na-lince-v-kazde-druhe-domacnosti-dnes-za-tuhle-sadu-doz-s-napisy-nabizeji-sberatele-az-8-000-kc-723144, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/smaltovny, https://www.denik.cz/podnikani/smaltovani-cesko/, https://www.nespechej.cz/clanky/dozy-a-krabicky-na-cukr-mouku-ci-sul-retro-kuchynsky-trend-ktery-znovu-oziva-20251010-5796.html, https://www.nespechej.cz/clanky/stare-kuchynske-dozy-maji-dnes-cenu-zlata-tuto-uplne-nenapadnou-dnes-sberatele-vykupuji-za-7-000-kc-20260729-9563.html, https://www.umimeporadit.cz/byla-skoro-v-kazde-ceskoslovenske-domacnosti-a-stala-par-korun-dnes-muze-mit-pro-sberatele-prekvapivou-hodnotu