Za socialismu stála 0,30 Kčs a měla ji každá babička v šuplíku u sporáku. Dnes je z ní sběratelská rarita

Dřív, než plynové sporáky dostaly elektrické zapalování, začínalo každé vaření jedním škrtnutím. Babička vytáhla šuplík vedle plotny, sáhla po malé krabičce a teprve potom postavila hrnec na oheň. Po té drobnosti dnes pátrají sběratelé, ale skutečné peníze přinese jen málokterý kus.
Krabička vedle plotny skoro nic nestála
Řeč je o zápalkách ze Sušice. Za dvacet sirek ze sušického národního podniku SOLO se u pokladny platilo 0,30 Kčs, tedy částku, kterou nikdo v peněžence ani nepocítil.
Levné byly i proto, že jich bylo nepředstavitelně mnoho. Sušická sirkárna po válce vyráběla stovky milionů krabiček ročně a na konci osmdesátých let z jejích linek odjíždělo přes dva miliony kusů denně. Sirky proto ležely v každé domácnosti, u kamen, vedle sporáku i v kapse každého kuřáka.
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Na obalech se přitom fantazii meze nekladly. Drobné nálepky:
radily, jak pečovat o chrup, připomínaly dopravní značky, ukazovaly hrady a zámky, motýly nebo zvířata z pražské zoo. Proč už sušické sirky v obchodě nekoupíte
V polovině osmdesátých let přestala sirkárna vyrábět dřevěné krabičky a přešla na skládací obaly z lepenky, kterým se říká přířezy. Ve stejné době začala tisknout motiv rovnou na obal, takže klasická lepená nálepka pomalu mizela.
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Definitivní tečka přišla v roce 2008. Po téměř 170 letech se v Sušici zápalky přestaly vyrábět a o rok později se výroba přestěhovala do Indie. Krabička se sušickým nápisem je tak památkou na uzavřenou kapitolu, a právě to láká sběratele.
Většina nálepek ze šuplíku vynese nanejvýš desítky korun
Obor, který se nálepkám věnuje, se jmenuje filumenie. V Československu se rozmohl po první výstavě zápalkových nálepek, kterou Sušice uspořádala v roce 1953. Nálepky se ale tiskly v obřích nákladech a v padesátých letech je sběratelé dostávali i jako odměnu za odevzdaný starý papír.
Z více než osmi tisíc poválečných zápalkových nálepek má pro sběratele skutečnou cenu jen zhruba dvě stě kusů. Ilustrační foto. Zdroj: KoolShooters / Pexels.
Filumenista Miloslav Kubiš pro Český rozhlas Dvojka vyčíslil, že mezi lety 1945 a 1992 vyšlo podle katalogů přes osm tisíc nálepek, ale o penězích má smysl mluvit zhruba u dvou set z nich. Běžná poválečná nálepka se na burzách prodává v řádu desítek korun.
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Nejvýš sběratelé cení starší kusy. Nejvíc se pídí po bohatě zdobených nálepkách z rakousko-uherských časů a oblibě se těší i kusy vydané za první republiky.
Jak vypadá skutečný poklad, ukázal letos v létě případ ze Sušice. Tamní Muzeum Šumavy převzalo od státu čtyřicet alb nálepek po zesnulém sběrateli bez dědiců a jejich hodnotu odhadlo zhruba na 300 000 Kč. Nejcennějším kouskem je rozložená krabička zápalek Jupiter z let 1938 až 1939.
Hodně záleží i na rozsahu. Velká sbírka československých nálepek převážně z let 1945 až 1982, uložená ve 25 zásobnících, se v pražském aukčním domě Burda vydražila za 21 000 Kč, ačkoli vyvolávací cena byla jen 5 000 Kč.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co Jak se ocenilo Cena Běžná poválečná nálepka prodej na burzách v řádu desítek korun Velká sbírka československých nálepek převážně z let 1945 až 1982 ve 25 zásobnících vydražena v pražském aukčním domě Burda 21 000 Kč (vyvolávací cena 5 000 Kč) 40 alb nálepek po zesnulém sběrateli odhad Muzea Šumavy v Sušici zhruba 300 000 Kč Co dělat s krabičkou po babičce
Starou krabičku nevyhazujte, dokud si ji pořádně neprohlédnete. Celé krabičky i se sirkami mají vlastní okruh zájemců, kterým se říká kumyxafisté, a proto má smysl nechat obal vcelku a nálepku neodlupovat.
Pokud doma najdete víc kusů nebo celé album, vyplatí se ukázat je sběratelskému klubu nebo aukční síni. Odhadnou, jestli jde o běžný poválečný materiál, nebo o vzácnou nálepku z doby před válkou.
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Zdroje: https://atlas.centrum.cz/clanek/tvrde-sparty-za-ctrnact-korun-a-startky-pod-pultem-jak-se-kourilo-v-cssr-308229?lp=1, https://cs.wikipedia.org/wiki/Solo_Su%C5%A1ice, https://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=icsusice&id=45, https://www.blesk.cz/clanek/regiony-plzen/845479/byt-ukryval-poklad-za-statisice-nalepky-ze-zapalkovych-krabicek.html, https://klatovsky.denik.cz/zpravy-region/muzeum-sumavy-ziskalo-rozsahlou-sbirku-samolepek-na-zapalky/, https://www.burda-auction.com/cz/salova-aukce-76/show/2066/ostatni-sberatelske-obory-zapalkove-nalepky/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Filumenie, https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/filumenista-nejcennejsi-sbirka-je-kompletni.html, https://www.helpnet.cz/monitoring-medii/rozhovor-s-filumenistou-miloslavem-kubisem