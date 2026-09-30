Za socialismu stál pár korun a chleba v něm vydržel čerstvý celý týden. Dnes za tenhle plechový chlebník dávají sběratelé až 5 000 Kč

Na půdě nebo na chatě ho možná máte dodnes. Otlučenou plechovou krabici, kterou babička roky používala na pečivo a která pak zapadla mezi věci, co se „jednou budou hodit”. Právě z takového kusu se dnes může vyklubat překvapivě žádaná věc. Bohatství vám nezaručí, ale dobře zachovalý chlebník umí prodejce i sběratele zaujmout víc, než by kdokoli čekal.
Proč ho měla doma úplně každá rodina
Ještě v polovině minulého století se chleba nekupoval zabalený v igelitu. Lidé si ho nosili z pekárny volně nebo si ho pekli sami doma, klidně jen jednou týdně pro celou rodinu. Ten bochník se někam uložit musel, a tak plechový chlebník patřil k základní výbavě prakticky každé kuchyně.
Stál pár korun, vydržel desítky let a přežil i několik generací. V éře socialismu byly plechové a smaltované kusy naprosto běžné a právě z těchto let dnes pochází většina chlebníků, na které lidé narazí na půdách po prarodičích.
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Tajemství bylo prosté. Chlebník schoval pečivo před světlem, prachem i hmyzem a přitom uvnitř nechal proudit vzduch. Bochník tak nevysychal tak rychle jako volně položený na lince a v uzavřeném vlhku se ani tak snadno nekazil. Když dáte chleba do dobře odvětraného chlebníku, ideálně zabalený do bavlněné nebo lněné utěrky, vydrží vláčný opravdu dlouho, u poctivého bochníku klidně celý týden.
Chleba zabalený v lněné utěrce a uložený v odvětraném chlebníku vydrží vláčný i několik dní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Plech ovšem žádné zázraky nedělá. Přirozené tvrdnutí ani plíseň úplně nezastaví, a když se uvnitř nastřádá moc vlhkosti, může to být naopak horší. Proto se teplý chleba do chlebníku nedává, drobky se pravidelně vysypávají a nádoba se jednou týdně vytírá octovou vodou.
Kolik za něj dnes sběratelé dají
Poptávka po starých chlebnících v posledních letech znovu roste. Kupují je sběratelé i lidé, co zařizují domácnost v duchu návratu k babiččině kuchyni, kde vedle nové linky schválně stojí věci s patinou. Pro tenhle mix se vžil pojem grandmillennial styl.
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Na českých a slovenských bazarech pořídíte běžný kus za pár stovek a jen výjimečně přeleze jeden tisíc korun. V cizině je situace jiná. Pěkně dochovaný smaltovaný chlebník tam v aukcích a u sběratelů dostanete zhruba za dva až pět tisíc korun, u opravdových rarit ještě dráž.
Jeden háček tu ale je. Číslo v inzerátu je jen představa prodejce. Kolik za kus někdo opravdu zaplatil, spíš ukážou už uzavřené prodeje, takže se na aukčním portálu vyplatí přepnout filtr na prodané položky. Většina obyčejných chlebníků žádný poklad neskrývá a je dobré jít do toho s realistickým očekáváním.
Podle čeho poznáte cennější kus
Nejvíc rozhoduje celkový stav. Odřený a rezavý plech se hodí spíš na ozdobu. Naopak když má chlebník pevně držící smalt, celistvé víko a funkční pant, jde o kus, který sběratele zajímá. Cenu pak táhne nahoru několik dalších věcí:
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina neobvyklý tvar nebo rozměr, jaký se běžně nevidí; čitelná značka výrobce, ražba nebo zbytek původního štítku; výraznější barva, po které se shání hůř než po běžné bílé a krémové; vícekomorové nebo patrové kusy, kterých se vyrobilo méně.
Pokud takový chlebník najdete, nespěchejte s drátěnkou a novým nátěrem. Původní povrch sice může působit oprýskaně, jenže právě on nese detaily, kvůli kterým má kus pro sběratele hodnotu. Přehnané leštění a přemalování cenu naopak srazí.
Sběratelé loví i další kousky z babiččiny kuchyně
Chlebník zdaleka není jediný. Sběratelé dnes sahají i po plechovkách od sušeného mléka z éry socialismu, které v dobrém stavu vytáhnou přes tisíc korun za kus. Do kurzu se vracejí i staré formy na bábovku, sifonové láhve nebo ruční šlehače.
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Takže dřív než otlučený plech pošlete do sběru nebo pustíte skoro zadarmo, otočte ho ze všech stran a mrkněte, za kolik jdou srovnatelné kusy. Klidně se ukáže, že ta krabice zapadlá na půdě má cenu, o které jste neměli tušení.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stary-chlebnik-sberatelstvi-cena/, https://sita.sk/byvaniehrou/nase-stare-mamy-ho-mali-v-kazdej-kuchyni-dnes-za-zachovane-kusky-pytaju-aj-stovky-eur/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-spravne-skladovat-chleb-dele-cerstvy/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-skladovat-chleba-30000731.html, https://www.nespechej.cz/clanky/za-tyhle-socialisticke-plechovky-dnes-sberatele-plati-zlatem-jen-hlupak-proda-jeden-kus-pod-1000-kc-20260528-8519.html