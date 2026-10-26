Za socialismu stál pár Kčs a visel v každé kuchyni. Dnes za tenhle plechový odměrkový set sběratelé dávají i 990 Kč

Nenápadné plechové hrnky s ouškem a drobným razítkem na boku dnes leží na půdách, v kůlnách a ve sklepích po prarodičích. Při vyklízení snadno skončí v pytli se šrotem. Sběratelé starého nádobí je ale berou vážně a za kompletní sadu se dnes v inzerátech chce víc, než by člověk u kusu ohnutého plechu čekal.
Razítko na boku prozradí víc než stáří
O tom, jestli máte v ruce zajímavý kus, rozhoduje malá značka vyražená do plechu. Jde o úřední cejch, tedy potvrzení, že nádoba pojme přesně tolik, kolik slibuje. Hned vedle bývá vyražený objem, nejčastěji litr, půllitr nebo čtvrtlitr. Právě razítko dělá z obyčejného hrnku úředně ověřené měřidlo.
Cejch nebyl zadarmo. Vládní nařízení z listopadu 1947, které platilo až do května 1952, určilo za ověření míry na tekutiny do půl litru poplatek 2 Kčs a za litrovou nebo dvoulitrovou míru 4 Kčs. Každá taková odměrka tedy prošla rukama cejchovního úředníka a dnes slouží jako malý doklad toho, jak úřady hlídaly poctivé měření.
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Pořádek v mírách přitom vůbec nebyl samozřejmý. Rakousko-Uhersko schválilo přechod na metrickou soustavu v roce 1871 a litry s metry tu platí od ledna 1876. Do té doby se měřilo ve starých jednotkách, ze kterých dnes známe hlavně názvy.
Proč na přesném litru tolik záleželo
Cejchované odměrky patřily hlavně do mlékáren a obchodů s mlékem, kde se v 50. až 70. letech nabíralo volně prodávané mléko. Mlékárny ho vozily do prodejen ve velkých konvích a prodavačka ho lidem rozlévala do konviček, se kterými si pro něj přišli z domova. Aby každý dostal svůj celý litr, musela mít nádobu, které se dalo věřit. Zákazník pak nemusel prodavačce věřit na slovo, stačil mu pohled na razítko.
Cejchovaná odměrka zaručovala, že si zákazník z mlékárny odnesl do konvičky celý litr mléka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Litrová odměrka z mlékárny, kterou dnes nabízí inzerát na Bazoši, je z lisovaného hliníku a v ruce skoro nic neváží. Když zrovna nenabírala, nechávala ji prodavačka viset uvnitř konve na dlouhém háku u horního okraje. Pokud potřebovala ruce volné, mohla ji kratším háčkem u dna pověsit zvenku nebo ji postavit stranou.
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Ceny na bazarech ukazují jedno pravidlo: sada má obvykle vyšší cenu než jeden osamocený kus. Právě zmíněná litrová hliníková odměrka s cejchem se na Bazoši nabízí za 300 Kč.
Trojice cejchovaných plechových odměrek o objemech 0,1 l, 0,5 l a 1 l se na Aukru v lednu 2022 nabízela za 395 Kč. Nejvýš zatím míří inzerát na Bazoši z konce října 2026. Pražský prodejce v něm chce 990 Kč za tři kovové míry, z nichž největší pojme půl litru, všechny se zachovaným cejchem, a přidává k nim drobný ozdobný pohárek. Jednotlivě kusy neprodává.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co se nabízí Kde Cena v inzerátu Litrová hliníková odměrka s cejchem z mlékárny Bazoš 300 Kč Trojice cejchovaných plechových odměrek o objemech 0,1 l, 0,5 l a 1 l Aukro, leden 2022 395 Kč Tři cejchované míry do půl litru a ozdobný pohárek, jen jako celek Bazoš, konec října 2026 990 Kč Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tuhle skleněnou máslenku po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 8 000 Kč
Všechna tato čísla jsou ovšem ceny, které si řekli prodávající. Kolik kus skutečně vynese, se ukáže až ve chvíli, kdy se najde kupec.
Poklad to být nemusí
Zlaté dno ze staré odměrky automaticky nebude. Sada cejchovaných plechových odměrek vystavená na Aukru za 140 Kč skončila v březnu 2025 bez jediného zájemce. Obyčejný kus bez čitelné značky spíš poslouží jako dekorace do kuchyně v selském stylu.
Odměrka bez čitelného cejchu se hodí spíš jako dekorace do kuchyně v selském stylu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co si na nálezu zkontrolovat
Než odměrku vyhodíte, projděte si ji takhle:
Prohlédněte si plech kolem ouška a na boku. Čitelný cejch a vyražený objem kupce zajímají jako první. Zkontrolujte, jestli plech není promáčknutý. Deformace mění objem nádoby a s ním i smysl úředního razítka. Odměrku jen opatrně otřete. Brusné čisticí prostředky ani barvu na ni nepoužívejte, sběratele zajímá původní povrch. Přečtěte si také: Ani mouka, ani smetana. Houbová omáčka zhoustne díky 1 surovině, kterou máte v lednici
Pokud doma najdete víc kusů různé velikosti, nabízejte je pohromadě. Řada od nejmenší míry až po litr působí na sběratele mnohem lépe než jediný hrnek a ceny v inzerátech to potvrzují.
Zdroje: https://www.retromania.sk/cs/letopocet-1950-1959/mleko-a-mlecne-vyrobky-za-socialismu, https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/1947/201/vyhlasene_znenie.html, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/223054819/retro-hlinikova-cejchovana-odmerka.php, https://aukro.cz/cejchovane-plechove-odmerky-3ks-obsah-0-1-0-5-a-1l-6984130914, https://aukro.cz/stare-plechove-odmerky-cejchovane-7084540661, https://advokatnidenik.cz/2021/07/23/pred-150-lety-byl-prijat-zakon-narizujici-prechod-na-metrickou-soustavu/, https://www.toprecepty.cz/clanky/6511-staroceske-miry-a-vahy-co-znamenal-zejdlik-co-holba-a-kolik-gramu-mel-kvintlik-pripomenme-si-stare-casy/, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/225467587/stare-cejchovane-odmerky-sada-4-ks-starozitnost.php