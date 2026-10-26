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Za socialismu stál pár Kčs a visel v každé kuchyni. Dnes za tenhle plechový odměrkový set sběratelé dávají i 990 Kč

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Nenápadné plechové hrnky s ouškem a drobným razítkem na boku dnes leží na půdách, v kůlnách a ve sklepích po prarodičích. Při vyklízení snadno skončí v pytli se šrotem. Sběratelé...
Za socialismu stál pár Kčs a visel v každé kuchyni. Dnes za tenhle plechový odměrkový set sběratelé dávají i 990 Kč

Za socialismu stál pár Kčs a visel v každé kuchyni. Dnes za tenhle plechový odměrkový set sběratelé dávají i 990 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 04:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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