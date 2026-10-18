Za socialismu stál 6 Kčs a měla ho v šuplíku každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita

Kapesní nožík, jehož rukojeť připomíná rybu, patřil k věcem, které v československých domácnostech prostě nechyběly. Hospodyně s ním v kuchyni dočišťovaly brambory nebo přeřízly provázek od balíku a nožík pak putoval zpátky do zásuvky. Málokdo by tehdy věřil, že jeho zlatá verze bude jednou stát částku o šesti číslicích.
Zlatá rybička s granátem v oku
Mikov z Mikulášovic na Děčínsku dnes na svém e-shopu prodává rybičku za 290 000 Kč. Nabídka zahrnuje:
oko ryby osazené českým granátem; střenky odlité z 18karátového zlata, kterého nůž obsahuje zhruba 61 gramů; damaškovou čepel s jedinečným výrobním číslem; certifikáty pravosti. Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Připálený hrnec bude zase lesklý díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Damašková ocel vzniká z mnoha vrstev a kresba, kterou na čepeli vytvoří, se u každého kusu liší. Slevy, které Mikov jinak nabízí, u tohoto modelu neplatí.
Damašková ocel vzniká z mnoha vrstev a její kresba se u každého kusu liší. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přívlastek „investiční“ dostal model proto, že jeho hodnota by podle výrobce časem neměla klesat. Cílí s ním na lidi, kteří ukládají peníze do zlata, a na sběratele.
Za kolik se prodávala v časech Kčs
Pro cenu z obchodů za socialismu se dnes nejčastěji sahá do vzpomínek pamětníků. A ty se docela rozcházejí. Část lidí si pamatuje rybičku zhruba za korunu. Podle vzpomínky z diskuze na iDNES.cz stála klasická rybička zase 3 Kčs a dvakrát větší nožík Dukla 6 Kčs.
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Ať platila kterákoli z těch částek, nožík se dal pořídit z kapesného. Pro spoustu dětí byla rybička vůbec prvním vlastním nožem a Mikov ji tak představuje dodnes.
Kolik za starou rybičku chtějí prodávající na Aukru
Běžná stará rybička se dnes prodává za několik set korun. V polovině října 2026 chtěli prodávající na Aukru za staré mikovské nožíky obvykle od 100 do 300 Kč. Za kolik se nůž nakonec opravdu prodá, se z inzerátů vyčíst nedá.
Za starou mikovskou rybičku dnes prodávající na Aukru obvykle chtějí od 100 do 300 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mezi nabídkami se navíc mísí i úplně nové rybičky, které tam stojí 139 Kč. Kdo chce zjistit, jestli jeho kus z babiččiny zásuvky patří ke starým, měl by se nejdřív podívat, z čeho je vyrobený.
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Nejstarší rybičky dostávaly rukojeť z plechu a čepel z uhlíkové oceli. Uhlíková ocel snadno korodovala, proto bývají čepele starých kusů pokryté rezavými skvrnami. Dnešní klasická rybička z Mikulášovic má čepel z nerezu a střenky ze zinku.
Rozdíl mezi starými a dnešními kusy přehledně shrnuje tabulka:
Část nože Nejstarší rybičky Dnešní klasická rybička z Mikulášovic Rukojeť (střenky) plech zinek Čepel uhlíková ocel, která časem rezavěla nerez Mikulášovice a slovenské dvojče Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat instantní polévky. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a hotová za 5 minut
Tvar ryby se podle všeho zrodil v nožířské dílně Jana Maixnera. Domovem rybičky se ale staly Mikulášovice, kde místní obchodník Ignaz Rösler otevřel roku 1794 první tamní nožířskou továrnu a kde rybička vzniká už přes sto let.
Ve druhé polovině 20. století rybičky vyráběl také slovenský Sandrik. Jeho nožíky se od mikulášovických na pohled odlišit nedaly a původ prozradí teprve značka na čepeli.
Od výročních edic ke zlatu
Barevné edice k výročím byly jen začátek: modrá připomněla 215 let nožířské tradice na severu Čech, červená v roce 2010 oslavila 55 let Mikova. Potom přišla rybička pozlacená 24karátovým zlatem zhruba za 4 500 Kč a stříbrná přibližně za 12 000 Kč. Pozlacená verze měla podle tehdejšího majitele firmy Miloše Paříka takový ohlas, že se její výroba brzy počítala na stovky kusů.
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Investiční verze z masivního zlata vstoupila na trh v lednu 2012 s doporučenou cenou 168 000 Kč. Od té doby zdražila o víc než 70 procent. Proti 6 Kčs, které pamětník uvádí u většího nožíku Dukla, je dnešní částka nominálně asi 48 tisíckrát vyšší.
Zdroje: https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/mikov-laka-na-tradicni-rybicku-ve-zlate-735350, https://www.mikov.cz/nuz-130-di-1-750-1000/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/154468-kuriozita-nuz-rybicka-za-12-tisic-neverite, https://www.poznatsvet.cz/historie/za-socialismu-byla-kudlicka-rybicka-hitem-a-mel-ji-kazdy-kluk-ted-do-ni-investuji-bohaci/, https://www.mikov.cz/noze-mikov_k644/legendarni-noze-mikov_k651/nuz-rybicka_k652/, https://en.wikipedia.org/wiki/Rybi%C4%8Dka_(knife), https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=rybicka%20mikov, https://www.vlasta.cz/inspirace/stara-rybicka-ze-supliku-muze-stat-tisice/