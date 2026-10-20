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Za socialismu stál 5 Kčs a visel v každé kuchyni na háčku. Dnes je z něj sběratelská rarita za 1 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Bílý porcelánový hrnek s obrázkem visel za ucho na háčku pod poličkou […]
Za socialismu stál 5 Kčs a visel v každé kuchyni na háčku. Dnes je z něj sběratelská rarita za 1 000 Kč
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 20.10.2026 06:30
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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