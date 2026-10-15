Za socialismu stál 4 Kčs a ležel v každém kuchyňském šuplíku. Dnes je z něj sběratelská rarita za 290 000 Kč

Malý zavírací nožík s rukojetí v podobě rybky měla skoro každá česká domácnost. Lidé jím ořezávali tužky, krájeli jitrnici ke svačině a otevírali krabice od bot. Kdo na něj dnes narazí při stěhování nebo při přebírání starých věcí na chalupě, obvykle hned zkoumá, jestli nedrží v ruce malý poklad. Odpověď má dvě poloviny a ta druhá umí pořádně překvapit.
Za kolik rybičku dnes prodáte
Začněme střízlivě. Na Aukru se staré rybičky od Mikova i ze slovenské výroby nabízejí zhruba za 50 až 300 Kč. Novou klasickou rybičku přitom v obchodě pořídíte přibližně za 100 Kč, takže starý kus má hlavně citovou hodnotu.
Jestli za něj sběratel přihodí víc, záleží především na celkovém stavu a na tom, zda se na čepeli dá ještě přečíst jméno výrobce. Nejvýš si cení kusů, které přežily i s původním balením z obchodu.
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Mikulášovice na Děčínsku nebyly za socialismu jediným místem, odkud rybičky přicházely do obchodů. Stejný nožík dodával také slovenský Sandrik a kusy z obou podniků byste vedle sebe jen těžko rozlišili. Kdo chce zjistit, odkud ten jeho pochází, musí si přečíst nápis vyražený do čepele.
Pomůže i srovnání s rybičkou, kterou dnes koupíte v obchodě. Ta má nerezovou čepel a rybu odlitou ze zinkové slitiny. Starší kusy se dělaly z plechu a jejich čepel z uhlíkaté oceli časem chytala rez, takže zašlé ostří s plechovou rukojetí obvykle znamená, že nůž vznikl dřív, než výroba přešla na nerez.
Kolik za ni dávali rodiče
Ceník se za desítky let výroby několikrát změnil. Pamětníci uvádějí 1,50 Kčs, 4 Kčs i 6 Kčs, v každém případě šlo o drobnou útratu, na kterou dosáhly i děti.
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Levná věc se pochopitelně nehlídala. Nožíky zůstávaly zapomenuté v kapsách obnošených bund, propadaly se za kuchyňskou linku nebo si je někdo půjčil a už je nevrátil. Schovávat je pro sběratele by tehdy nikoho nenapadlo.
Kde se točí opravdu velké peníze
Zcela jinou kapitolu otevřel Mikov, když začal vyrábět sběratelské edice. Koncem roku 2009 nabízel pozlacenou rybičku asi za 4 500 Kč a celostříbrnou za 12 000 Kč. Zájem ho podle tehdejších vyjádření vedení firmy překvapil.
Vrcholem je takzvaná investiční rybička, která přišla na trh v roce 2012 za 168 000 Kč a má:
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Kupec dostane i certifikáty pravosti a nůž přijde v dřevěné dárkové krabičce. Na e-shopu Mikova dnes tento kus stojí 290 000 Kč a běžné slevy se na něj nevztahují.
Raritou je i kvůli malému počtu vyrobených kusů. „Těch zlatých investičních, děláme tak dva tři kusy ročně,“ upřesnil v roce 2020 pro Blesk Bedřich Jetelina, ředitel komunikace Mikova.
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Cenové rozpětí od šuplíkové klasiky po zlatou edici přehledně shrnuje tabulka:
Rybička Cena Kdy a kde Klasická rybička za socialismu 1,50 Kčs, 4 Kčs nebo 6 Kčs V obchodě, podle pamětníků v různých letech Stará rybička od Mikova nebo ze slovenské výroby Zhruba 50 až 300 Kč Dnešní nabídky na Aukru Nová klasická rybička Kolem 100 Kč Dnes v obchodě Pozlacená rybička Mikov Asi 4 500 Kč Nabídka koncem roku 2009 Celostříbrná rybička Mikov 12 000 Kč Nabídka koncem roku 2009 Investiční rybička Mikov 168 000 Kč Uvedení na trh v roce 2012 Investiční rybička Mikov 290 000 Kč Dnes na e-shopu Mikova Proč rybička nevymřela
Původní autor tvaru zůstává dodnes neznámý. Jisté je, že nožík ve tvaru ryby se v Mikulášovicích vyrábí už přes sto let, a nožíři tu přitom pracují mnohem déle. První továrnu na nože ve městě založil obchodník Ignaz Rösler už v roce 1794. Z místní tradice vzešel i název Mikov, který je zkratkou národního podniku Mikulášovický kovoprůmysl.
Přečtěte si také: Tenhle pokrm z české kuchyně urychlí cestu k vysněné postavě. Češky ho zařazují do jídelníčku ve velkém a stojí kolem 20 Kč na porci Nožíři v Mikulášovicích pracují od konce 18. století a rybičku tu vyrábějí už přes sto let. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Řada lidí si s rybičkou spojuje vlastní dětství a kupuje ji dětem nebo vnoučatům. I díky tomu se jí dnes ročně prodají statisíce kusů. Starý kus ze šuplíku tak může klidně sloužit dál, třeba na příští výpravě do lesa.
Zdroje: https://www.mikov.cz/nuz-130-di-1-750-1000/, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/mikov-laka-na-tradicni-rybicku-ve-zlate-735350, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/154468-kuriozita-nuz-rybicka-za-12-tisic-neverite, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=rybi%C4%8Dka%20n%C5%AF%C5%BE, https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybi%C4%8Dka_%28n%C5%AF%C5%BE%29, https://www.vlasta.cz/inspirace/stara-rybicka-ze-supliku-muze-stat-tisice/, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/ceske-znacky-mikulasovice-mikov-a-slavny-nuz-ryb, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/635309/slozim-tisic-rybicek-denne-chlubi-se-iva-nejdrazsi-nozik-stoji-200-tisic.html