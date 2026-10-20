Za socialismu stál 12 Kčs a měla ho na lince každá babička. Dnes je z něj sběratelská rarita

Ráno se z něj pila bílá káva, odpoledne čaj s citronem a večer se opláchnutý vracel na linku vedle cukřenky. Obyčejný porcelánový hrnek z národního podniku patřil ke kuchyni stejně samozřejmě jako utěrka na háčku a nikoho nenapadlo ho schovávat. Na bazarech a v online aukcích po takových kusech dnes pátrají sběratelé a za ty vzácnější nabízejí sumy, nad kterými by tehdejší majitelky jen kroutily hlavou. Jestli máte doma právě takový, prozradí pár drobností, které zkontrolujete během minuty.
Byl všude, a proto se z něj stala vzácnost
Za socialismu šlo o masové zboží. Od roku 1958 sdružoval národní podnik Karlovarský porcelán 18 závodů, mezi nimi i thunskou porcelánku v Klášterci nad Ohří. Hrnek stál jen zlomek tehdejší výplaty a do rodinného rozpočtu se vešel bez přemýšlení.
Právě tahle dostupnost mu ale uškodila. Hrnek s ulomeným uchem nikdo nelepil a po roce 1989 ho v mnoha kuchyních vystřídalo nové nádobí. Pěkně zachovalých kusů se tak do dnešních dní dostalo mnohem méně, než kolik se jich kdysi vyrobilo.
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Dlouhou tradici má i cibulový vzor, který porcelánka v Dubí vyrábí od roku 1885. Svoje jméno dostal podle stylizovaných granátových jablek, ve kterých lidé viděli cibuli.
Za jezdce na koni si prodejci řeknou i přes 2 000 Kč
Dva hrnky stejného tvaru se cenou můžou lišit o stovky korun a rozdíl obvykle dělá malba na boku. Nejvýš si sběratelé cení kusů zdobených mákem, cibulovým vzorem nebo vánočním výjevem. Když navíc pocházejí z porcelánky v Lokti nebo v Dubí, dostanou se i k 1 000 Kč.
O ceně starého hrnku často rozhoduje malba, nejvíc si sběratelé cení máku, cibulového vzoru a vánočních motivů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jak ukázala reportáž CNN Prima NEWS, hrneček s malovanou makovicí našel kupce jen kousek pod touto hranicí. Na aukčních portálech se objevují i nabídky přes 2 000 Kč, třeba za válcovité hrnky s potiskem jezdce na koni. Jistý potenciál do budoucna přisuzují lidé z oboru firemnímu porcelánu, který si u porcelánek objednávaly socialistické podniky a instituce.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Hrnek Cena O jakou částku jde Pěkný kus s mákem, cibulovým vzorem nebo vánočním motivem kolem 1 000 Kč kolik za něj zájemci dají Hrneček s malovanou makovicí jen kousek pod 1 000 Kč skutečný prodej podle reportáže CNN Prima NEWS Válcovitý hrnek s potiskem jezdce na koni přes 2 000 Kč nabídka na aukčních portálech Kupují je hlavně lidé, kteří z nich pili jako děti
Nejvíc po starých hrncích dnes sahají lidé mezi třiceti a čtyřiceti lety. Pamatují si je z kuchyní, ve kterých vyrůstali, a za takovou vzpomínku dají víc než za obyčejné nádobí. „Je to doba jejich dětství,“ uvedl pro CNN Prima NEWS majitel antikvariátu Petr Horáček.
O koupi tak většinou rozhodují city a nostalgie. Z prvního hrnku pro radost se u některých kupujících postupně stala velká sbírka a Horáček zná i sběratele, kteří mají doma několik tisíc kusů.
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Než začnete hrnek fotit, obraťte ho vzhůru nohama. Podle loga na spodku se dá dohledat porcelánka i přibližné období výroby. Nápis Czechoslovakia se na porcelánu objevuje až po vzniku republiky v roce 1918 a například thunská porcelánka ho tehdy přidala ke svému logu. Značku pak snadno porovnáte s online rejstříky porcelánek, jaké nabízí třeba Antik Praha.
Stejně velkou váhu má stav. Cenu výrazně snižují:
uražené ucho nebo otlučená hrana, prasklina, i ta nenápadná na dně, ošoupaný dekor nebo setřené zlacení.
Před focením hrnek stačí opláchnout v teplé vodě. Lepidlo ani drátěnka mu na hodnotě nepřidají.
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Pokud prodáváte sami, orientujte se podle výsledků už skončených dražeb. Cenu v inzerátu si určuje jen prodávající, takže inzerovaná částka o tom, kolik za hrnek kupci opravdu dají, mnoho neřekne. Při prodeji obchodníkovi počítejte s nižší částkou, protože obchodník žije z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.
Ještě začátkem minulého desetiletí se tyhle hrnky podle téhož antikváře prodávaly v bazarech za 5 až 20 korun a prodejci se jich jen těžko zbavovali. Jak dlouho dnešní móda vydrží, nikdo neví. Lidé z oboru připouštějí, že zájem časem vyprchá, ale přesnější předpověď si netroufají dát.
Zdroje: https://techsvet.cz/zajimavosti/hrnek-ktery-mel-doma-kazdy-stal-5-kcs-dnes-se-prodava-za-2-tisice/karolmichalikova/, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/, https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci-20131226.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_porcel%C3%A1n, https://cs.wikipedia.org/wiki/Thun_1794, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022