Za socialismu stál 12 Kčs a měl ho v koupelně každý byt. Dnes je z tohohle stojánku sběratelská rarita

Roky stál u umyvadla, aniž by mu kdokoli věnoval větší pozornost. Patřil k té nejlevnější výbavě koupelny, jakou šlo v obchodě pořídit. Dnes ale ten samý plastový kousek dokáže v bazarových inzerátech vyvolat menší souboj a jeho cena překvapí i lidi, kteří jeden takový kdysi bez váhání vyhodili.
Plastový kousek, který znala každá koupelna
Řeč je o stojánku na kelímky a zubní kartáčky. Do jeho otvorů se zasunulo náčiní celé rodiny a svoje místo měl obvykle hned u umyvadla, ať už přišroubovaný na kachličky, nebo postavený na poličce pod zrcadlem. Bez něj si koupelnu skoro nešlo představit.
Vyráběl se v barvách, které k té době neodmyslitelně patří. Oranžová, hořčicová, tlumená zeleň nebo sytá modř dnes vypadají jako odvaha, tehdy šlo o úplně běžnou volbu. Cena se držela při zemi, obvykle někde mezi deseti a patnácti korunami, takže si ho mohla dovolit každá domácnost.
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Za plastovým vybavením domácností stály velké národní podniky. Nejhlasitěji zněla jména jako Plastimat z Jablonce nad Nisou nebo Fatra z Napajedel, které zásobovaly celou zemi drobnostmi od kuchyňského náčiní až po koupelnové doplňky.
Důvod jejich rozmachu byl ryze praktický. Kovové a smaltované vybavení se ve vlhku dřív nebo později začalo loupat a rezavět, vylisovaný plast stačilo jen opláchnout a nestárl. K tomu byl lehký a levný, takže si rychle našel cestu do každé domácnosti. V řadě koupelen pak vydržel dlouhá léta, aniž by ho někdo řešil.
Jaké peníze za něj dnes padnou
S cenami to ale není žádná divočina. V drtivé většině inzerátů se stojánek objevuje v nižších stovkách korun a výš se vyšplhá jen zlomek nabídek. Kus, který nemá jedinou prasklinu a přijdou k němu i původní kelímky, se u sběratelů umí dostat až ke dvěma tisícům.
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U opravdových vzácností se cena blíží třem tisícům korun. Rozhoduje o ní hned několik věcí. Nejvíc se počítá zachovalost kusu a jeho odstín, velký rozdíl ale dělá i to, jestli se draží samotný stojánek, nebo kompletní dobová souprava. Přednost dostávají exempláře bez odlomených rohů, kterým barva ani po desítkách let nevybledla.
Orientační rozpětí cen podle stavu a úplnosti shrnuje následující přehled:
Stav a úplnost stojánku Orientační tržní cena Běžný kus se stopami používání nižší stovky korun Zachovalý stojánek i s původními kelímky kolem dvou tisíc korun Kompletní dobová souprava bez vady až ke třem tisícům korun Proč se jich dochovalo tak málo Přečtěte si také: Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nekrájejte hned po vytažení z lednice
Vysvětlení je banální. Zrovna ty nejběžnější stojánky se dnes hledají nejhůř, protože je lidé používali každý den. Povrch se odřel, plast po letech ztvrdl a při prvním prasknutí zamířil bez řečí do odpadu.
Sbírat opotřebovanou koupelnovou drobnost tehdy nikomu nedávalo smysl. Na trhu proto chybí zrovna ty verze, které měl kdysi doma úplně každý. A vzácnost se na sběratelském trhu vždycky promítne do ceny.
Máte ho někde v krabici? Podívejte se pořádně
Retro věci z dob normalizace jsou dnes vyhledávaným artiklem a zdaleka je neshánějí jen ti, kdo tu dobu pamatují. Přitahují i mladší generaci, pro kterou je barevný plast osmdesátých let osvěžujícím protikladem k dnešním minimalistickým koupelnám. V soukromých sbírkách tak takový stojánek nezřídka sousedí s dalšími kousky té doby, od plechových hraček na klíček po skleněné obaly od limonád.
Přečtěte si také: Zelináři prosí Čechy: tuhle zeleninu nikdy nekupujte v pondělí. Vysvětlili, jak dlouho leží v regálu Předměty z dob normalizace dnes shánějí i mladší sběratelé, proto se vyplatí nahlédnout do starých krabic po babičce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud vám doma po babičce leží krabice plná podobných drobností, zkuste do ní nahlédnout. Podívejte se, jestli plast nemá praskliny a jestli máte pohromadě i původní kelímky. Než cokoli odnesete do sběrného dvora, zadejte si název do některého z bazarových portálů. Docela dobře se může stát, že ta nevzhledná věc z dětství má dnes slušnou cenu.
Zdroje: https://www.samosebou.cz/2024/04/05/historie-plastu-od-praveku-po-soucasnost/, https://www.tvguru.cz/plastova-retro-koupelna, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/koupelna-trend-70-leta/, https://www.vlasta.cz/inspirace/socialisticka-mydlenka-retro-poklad-vzacna-sbirka-cena/, https://extrafit.cz/za-socialismu-stal-par-korun-a-visel-v-kazde-koupelne-na-zdi-dnes-je-z-nej-mezi-sberateli-zhave-zbozi/