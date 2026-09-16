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Za socialismu stál 12 Kčs a měl ho v koupelně každý byt. Dnes je z tohohle stojánku sběratelská rarita

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Roky stál u umyvadla, aniž by mu kdokoli věnoval větší pozornost. Patřil k té nejlevnější výbavě koupelny, jakou šlo v obchodě pořídit. Dnes ale ten samý plastový kousek dokáže v...
Za socialismu stál 12 Kčs a měl ho v koupelně každý byt. Dnes je z tohohle stojánku sběratelská rarita

Za socialismu stál 12 Kčs a měl ho v koupelně každý byt. Dnes je z tohohle stojánku sběratelská rarita

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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