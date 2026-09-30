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Za socialismu šel nájem z bytu 3+1 zaplatit z jednoho týdenního výdělku. Dnešní generace v tom vidí pohádku, která má ale háček

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Těm, kteří to zažili, se dnes v dnešní ekonomické situaci zdá placení tak skromného nájemného jako fantastický sen.
Za socialismu šel nájem z bytu 3+1 zaplatit z jednoho týdenního výdělku. Dnešní generace v tom vidí pohádku, která má ale háček

Za socialismu šel nájem z bytu 3+1 zaplatit z jednoho týdenního výdělku. Dnešní generace v tom vidí pohádku, která má ale háček

Zdroj: Jörg Blobelt / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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