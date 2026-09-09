Za socialismu ho měl doma každý druhý byt. Dnes za tenhle odšťavňovač dávají sběratelé až 1 500 Kč

Vybaví si ho skoro každý, kdo pamatuje panelákové kuchyně sedmdesátých a osmdesátých let, i když ho doma třeba nikdy neměl. Odšťavňovač značky ETA patřil k přístrojům, které si sousedé půjčovali napříč celým vchodem. A pokud po prarodičích podobný kus zdědíte, možná máte doma větší cennost, než čekáte.
Poznáte ho podle značky ETA
Legendou téhle kategorie jsou odšťavňovače od národního podniku Elektro-Praga z Hlinska. Tamní továrna vznikla už v roce 1943, po znárodnění v roce 1948 přešla pod koncern Elektro-Praga a ochrannou známku ETA začala používat od roku 1960. Postupně z ní vyjížděly nejrůznější spotřebiče do domácností, od žehliček a vysavačů až po celé kuchyňské roboty.
Samotné odšťavňování řešila dvě různá provedení. Buď šlo o samostatný odstředivý přístroj jen na šťávu, nebo o nástavec k univerzálnímu robotu, který kromě ovoce zvládl i těsto, mák a maso. Právě tyhle roboty, třeba žlutý model ETA 0022, jsou dnes mezi sběrateli nejvyhledávanější.
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Poptávka po socialistickém retru má hlubší kořeny. Sbírání se u nás rozjelo v časech, kdy bylo zboží málo a lidé si ten nedostatek vynahrazovali tím, že si schovávali spoustu věcí, které jinde nikdo neřešil. Dnešní zájem na tuhle tradici jen navazuje.
Ke slovu se navíc hlásí nostalgie. Lidem, kteří tuhle éru zažili jako děti, je dnes kolem padesáti, mají volnější peněženku a rádi si domů pořídí kousek vlastního mládí. Připojuje se k tomu obliba dobových tvarů a vědomí, že nic podobného dnešní výroba nenabízí. Odšťavňovač má navíc jednu věc, kterou spousta jiných retro předmětů nemá. Vážou se k němu konkrétní zážitky, od mačkání jablek po první ochutnávku husté šťávy rovnou z přístroje.
Málokdo ho měl, celý vchod ho znal
I když se dnes zdá, že patřil do každé kuchyně, ve skutečnosti ho v jednom paneláku vlastnila sotva hrstka domácností. Sehnat ho a zaplatit za něj, to byla svého času kapitola sama o sobě. V běžné prodejně se objevil jen občas, takže rodiny buď zapojily někoho známého, nebo si na něj musely počkat, a i potom šlo o pořádný výdaj.
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Vrcholná sezona přicházela s koncem léta. Když se na zahradách urodilo ovoce, chodili sousedé za jedinou rodinou v domě, která přístroj měla, a lisování zabralo klidně celé odpoledne. Zpracovaná úroda pak plnila spíž až do jara.
Na konci léta se u jediného odšťavňovače v domě střídali sousedé s bednami jablek a šťáva plnila spíže až do jara. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Za co dnes kupci připlatí
O ceně rozhoduje hlavně jedno, jestli je přístroj kompletní a jestli funguje. Za holý motor bez sítka a nádoby dnes nikdo moc nedá, přístroj s příslušenstvím pohromadě, který se dá rovnou zapojit, má ale úplně jinou váhu. Cenový strop drží kusy, které se dochovaly i s původní krabicí a hned po zapnutí běží.
V číslech to vypadá zhruba takhle. Holé přístroje bez krabice se v inzerátech objevují za pár set korun, nejčastěji mezi 300 a 550 Kč. Za kompletního kuchyňského robota s odšťavňovacím nástavcem, kterého prodejci rovnou nabízejí sběratelům retro spotřebičů, se dnes platí kolem 1 500 Kč.
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Na čem hodnota starého odšťavňovače stojí a padá, shrnuje přehled níže:
Co cenu zvedá Co cenu sráží původní krabice a dochovaná dokumentace chybějící sítko nebo nádoba úplná sada se všemi nástavci samotné tělo bez příslušenství motor, který po zapojení běží poškozený nebo nefunkční přístroj
Vyplatí se proto starou ETU neposílat do sběru dřív, než ji vezmete do ruky. Pár minut u zásuvky a přehled, co k ní ještě patří, napoví, jestli máte doma jen plast na vyhození, nebo věc, po které sběratelé sáhnou.
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Zdroje: https://www.eta.cz/historie/, https://www.eta.cz/tadyjedoma/retro/kde-se-vzal-v-cechach-mixer-tady-je-jeho-historie/, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/odstavnovac-eta/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/socialismus-drazba-tuzex-hracky-ctyrlistek/, https://www.tiscali.cz/kdo-mel-v-panelaku-tenhle-odstavnovac-chodila-si-k-nemu-cela-ulice-dnes-stoji-az-1-500-kc-728915