Za sluneční brýle při řízení můžete dostat pokutu až 5 000 Kč. Většina Čechů to vůbec neví

Sluneční brýle bere za volant skoro každý řidič a málokoho napadne, že by kvůli nim mohl mít problém s policií. Přitom jeden konkrétní typ brýlí dokáže z běžné letní jízdy udělat dopravní přestupek. Kde je hranice a jak poznáte, že zrovna vaše brýle za volant nepatří?
Většina brýlí je za volantem v pořádku. Až na jeden typ
Řízení ve slunečních brýlích žádný český zákon nezakazuje. Drtivá většina modelů z optiky i z drogerie je za volantem v naprostém pořádku. Potíž dělá jediná skupina, a to nejtmavší skla čtvrté kategorie. Vyrábějí se pro oslnivé prostředí vysoko v horách nebo na sněhu a ledu a propustí sotva tři až osm procent světla.
Za volantem je taková tma nebezpečná. Chodec v tmavém kabátu nebo cyklista bez odrazek vám na kraji silnice splyne s pozadím a při přejezdu ze světla do stínu nebo tunelu na moment neuvidíte skoro nic. Dělení skel do pěti tříd podle propuštěného světla určuje norma EN ISO 12312-1 a čtvrtou třídu v ní najdete rovnou s poznámkou, že za volant nepatří.
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Zákon o silničním provozu konkrétní hranici tmavosti brýlí nestanovuje. Řidič má ale podle paragrafu 5 povinnost věnovat se plně řízení a sledovat provoz. Jakmile kvůli příliš tmavým sklům tuhle povinnost poruší a ohrozí bezpečnost, dopustí se přestupku.
„Zákon č. 361/2000 Sb. výslovně nestanoví maximální přípustnou třídu tmavosti […],“ potvrdil pro Kupi.cz Tomáš Neřolda, vedoucí oddělení BESIP na ministerstvu dopravy.
Za takový přestupek počítá zákon o silničním provozu v paragrafu 125c v roce 2026 s pokutou od 2 000 do 5 000 korun, na místě může policista uložit až 1 500 korun. Kdyby kvůli tmavým brýlím došlo k nehodě, horní hranice se zdvojnásobí na 10 000 korun. Samotné brýle se ale v praxi řeší jen výjimečně.
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Možné sankce shrnuje následující přehled:
Situace Výše pokuty Pokuta na místě až 1 500 Kč Pokuta za přestupek 2 000 až 5 000 Kč Když kvůli brýlím dojde k nehodě až 10 000 Kč Jak poznáte, že máte na očích rizikový typ
Ověřit si vlastní kategorii je otázka chvilky. Výrobce ji uvádět musí, takže ji najdete na stranici u spánku, na krabičce nebo rovnou na čočce. Hledejte značku z písmene C nebo zkratky CAT a čísla kategorie.
Za volant se nejlíp hodí druhá a třetí kategorie, u kterých šedé nebo hnědé sklo nechá barvy skoro věrné. Číslo 4 na skle je signál, že brýle míří do hor a řízení jim nesvědčí. Když na obrubě žádné označení nenajdete, radši zajděte za optikem.
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Riziko nese i běžná denní obruba. Jakmile se osvětlení skokově promění, ať už zajíždíte do tunelu nebo se venku stmívá, je lepší brýle sundat. V šeru totiž tmavší sklo výhledu spíš ubližuje.
Při vjezdu do tunelu nebo za soumraku tmavší sklo výhledu spíš uškodí, proto je lepší brýle sundat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Roli hraje i barva tónování. U růžových a červených skel se vnímání odstínů posouvá tak, že řidič snáz splete odhad vzdálenosti nebo přehlédne značku u silnice. Optici proto sázejí na šedou, hnědou nebo zelenou, se kterými snadno rozeznáte i brzdová světla. Dobře poslouží polarizační filtr, který tlumí odlesky od mokré vozovky, a samozřejmostí je UV ochrana i značka CE.
V zahraničí jsou pokuty vyšší, kolující částky ale bývají přehnané Přečtěte si také: Bylo vyhlášeno nejlepší jídlo světa: Vori Vori Češi skoro vůbec neznají
S každou letní sezonou proběhne sítěmi poplašná zpráva, že za tmavé brýle za volantem zaplatíte desítky tisíc korun. Realita je krotší. Britské právo trestá teprve situaci, kdy řidič kvůli tmavým sklům špatně vidí, a za zhoršený výhled hrozí pokuta a trestné body. Horní hranice sahá k 1 000 librám, tedy kolem 28 000 korun. Sdílené sumy ale bývají mnohem vyšší, než odpovídá skutečnosti.
Přísnější přístup mají i další evropské země, sazby se ovšem liší stát od státu. Před cestou autem na dovolenou dá míň práce přečíst si kategorii na vlastních brýlích než věřit vyděšeným titulkům.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#p125c, https://www.autozive.cz/za-slunecni-bryle-pokuta/, https://media.rac.co.uk/dont-be-in-the-dark-when-it-comes-to-driving-in-sunglasses-warns-the-rac, https://www.fielmann.cz/pruvodce/bryle/bryle-rizeni-vozidel/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47844-pokuty-za-rizeni-ve-slunecnich-brylich