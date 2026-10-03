Za Rakouska-Uherska ho měl jen největší frajer. Dnes sběratelé nabízejí od 65 000 do 100 000 Kč

Legendární zlatý šatlén
Jde o starožitný zlatý řetěz ke kapesním hodinkám, v té nejluxusnější podobě známý jako šatlén. Tento nádherný kus zlatnického umění nosili naši předkové s nesmírnou hrdostí. Nebyl to jen obyčejný řetízek, ale doslova vizitka společenského postavení. Když si tehdejší měšťan sedl v kavárně a ladným pohybem vytáhl své kapesní hodinky, masivní zlatý šatlén splývající přes břicho okamžitě upoutal pozornost všech přítomných. Dnes, v éře plastových chytrých hodinek, působí tyto precizní šperky jako zjevení z jiného, elegantnějšího světa, kde kvalita a styl stály na prvním místě.
Když pražští zlatníci tvořili pro smetánku monarchie
Nejvzácnější kousky, které dnes na trhu potkáváme, pocházejí z období Rakouska-Uherska, tedy z druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého. V té době zažívalo zlatnické řemeslo v Praze a Vídni neuvěřitelný rozkvět. Představte si například pražského měšťana a továrníka Aloise v roce 1900. Aby demonstroval svůj úspěch, pořídil si u vyhlášeného pražského zlatníka masivní trojřadý šatlén z růžového 14karátového zlata o váze 31 gramů, osazený nádherným přírodním ametystem.
Tento luxusní doplněk ho stál ekvivalent tří měsíčních platů tehdejšího dělníka. Šatlén pak hrdě připnul k tříplášťovým zlatým hodinkám značky Omega a nechal ho volně splývat z kapsičky své vesty. Každý detail, od jemného gravírování až po osazení drahými kameny, vyprávěl příběh o úspěchu a vkusu svého majitele.
Detektivní pátrání v zásuvkách: Hledejte hlavu lišky
Jak ale poznat, že se vám doma na dně šuplíku neválí jen levná bižuterie, ale skutečné zlaté dědictví? Klíčem je detailní průzkum punců a konstrukce. Laici často zaměňují jakýkoliv řetízek za šatlén. Skutečný šatlén je však specifický, plochý či víceřadý ozdobný závěs s medailonem či pečetítkem, zatímco klasický řetěz sloužil k pevnému propojení hodinek s vestou.
Dalším velkým mýtem je ryzost zlata. Mnoho lidí se domnívá, že starožitné řetězy z této éry mají dnešní standardní ryzost 585/1000. Ve skutečnosti tehdejší rakousko-uherský punc garantoval ryzost pouze 580/1000. Na co se tedy zaměřit? Hledejte puncovní značku v podobě hlavy lišky s číslicí 4, která se používala v letech 1872–1922.
Důležitá je také čitelnost punců; vídeňská či pražská ‚liška‘ s ryzostí 580/1000 je zárukou autenticity. Nejvzácnější kusy v perfektním stavu dnes na aukcích běžně překonávají hranici 100 000 Kč.
Poklad, který na hodnotě už nikdy neztratí
Hodnota těchto skvostů dnes dosahuje závratných výšin. Zatímco obyčejné lehčí řetízky do 10 gramů se prodávají za 12 000 až 25 000 Kč, masivní kousky o váze kolem 30 gramů snadno pokoří hranici 80 000 Kč. Pokud vlastníte exkluzivní kousek zdobený drahokamy, můžete se těšit na částku přesahující 120 000 Kč. Naopak levnější varianty z obecného kovu, tzv. doublé, či stříbra se pohybují v řádu tisíců korun.
Pokud takový poklad doma objevíte a uvažujete o prodeji, nejlepší cestou jsou specializované aukční domy nebo prověřené sběratelské portály jako Aukro, kde se o něj sběratelé doslova poperou. Zkuste prohledat staré šperkovnice po prarodičích – možná tam na vás čeká zapomenuté jmění. Našli jste někdy doma podobný historický klenot?
Zdroje článku: Puncovní úřad – Česká republika, Watch & chatelaine, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková