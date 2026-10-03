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Za Rakouska-Uherska ho měl jen největší frajer. Dnes sběratelé nabízejí od 65 000 do 100 000 Kč

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Možná ho máte doma v zaprášené krabičce po předcích i vy. Nenápadný, ale neuvěřitelně precizně zpracovaný kovový klenot, který kdysi zdobil vesty elegantních gentlemanů v dobách, kdy se nikam nespěchalo. Zatímco za císaře pána šlo o symbol prestiže, dnes se z něj stal extrémně vyhledávaný sběratelský poklad.
Za Rakouska-Uherska ho měl jen největší frajer. Dnes sběratelé nabízejí od 65 000 do 100 000 Kč

Za Rakouska-Uherska ho měl jen největší frajer. Dnes sběratelé nabízejí od 65 000 do 100 000 Kč

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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