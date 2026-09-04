Za podezřelých okolností zemřel v autě těsně před výpovědí u soudu. Nový dokument Netflixu odkrývá děsivé pozadí kauzy BoeingPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za podezřelých okolností zemřel v autě těsně před výpovědí u soudu. Nový dokument Netflixu odkrývá děsivé pozadí kauzy Boeing
Sherlock bez Watsona nebo Chandler bez Joeyho? Některé filmové a seriálové postavy si bez jejich parťáků...
Tom Cruise se po téměř čtyřiceti letech vrátí za volant jako Cole Trickle. V chystaném pokračování filmu...
Sláva, rock’n’roll a svoboda mají svou cenu. Netflix chystá uvést polské životopisné drama Už nejsem tak...
Fanoušci dobových seriálů si opět přijdou na své. Krátce poté, co Netflix vydal poměrně zdařilý australský...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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