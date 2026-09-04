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Za podezřelých okolností zemřel v autě těsně před výpovědí u soudu. Nový dokument Netflixu odkrývá děsivé pozadí kauzy Boeing

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Dokument Volný pád: Zúčtování s Boeingem (Freefall: A Reckoning for Boeing) navazuje na oceňovaný snímek Pád: Kauza Boeing (Downfall: The Case Against Boeing) a vrací se k jedné z největších krizí v historii civilního letectví. Režisérka Rory Kennedy v dokumentu zkoumá následky kauzy Boeing 737
Za podezřelých okolností zemřel v autě těsně před výpovědí u soudu. Nový dokument Netflixu odkrývá děsivé pozadí kauzy Boeing

Za podezřelých okolností zemřel v autě těsně před výpovědí u soudu. Nový dokument Netflixu odkrývá děsivé pozadí kauzy Boeing

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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