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Za pár šupů, s příšerným šéfem a nervy na pochodu. Netflix chystá komedii, ve které se pozná nejeden zaměstnanec

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Z vtipných krátkých videí až na Netflix. Nový seriál Minimální mzda (Minimum Wage) nahlédne do života, který je pro spousty mladých lidí běžný – škola, práce v gastru za pár šupů a nepříjemný šéf k tomu. Skupinku teenagerů si lidé oblíbili na sociálních sítích a nyní to dotáhla až na televizní obraz
Za pár šupů, s příšerným šéfem a nervy na pochodu. Netflix chystá komedii, ve které se pozná nejeden zaměstnanec

Za pár šupů, s příšerným šéfem a nervy na pochodu. Netflix chystá komedii, ve které se pozná nejeden zaměstnanec

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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