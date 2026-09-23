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Za pálení listí na vlastní zahradě můžete dostat pokutu až 1 000 000 Kč. Většina Čechů o tom vůbec neví

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Hodně lidí bere svou zahradu jako soukromé území, kde si s podzimním listím naloží po svém. Roky se proto na hromadách pálilo listí, posekaná tráva i větve po prořezu. Od jara 2025 ale platí přísnější pravidla a spousta zahrádkářů o nich nemá tušení. Pokuta, která za pálení hrozí dnes, přitom může být nepříjemně vysoká. Na […]
Za pálení listí na vlastní zahradě můžete dostat pokutu až 1 000 000 Kč. Většina Čechů o tom vůbec neví

Za pálení listí na vlastní zahradě můžete dostat pokutu až 1 000 000 Kč. Většina Čechů o tom vůbec neví

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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