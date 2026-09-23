Za pálení listí na vlastní zahradě můžete dostat pokutu až 1 000 000 Kč. Většina Čechů o tom vůbec neví

Hodně lidí bere svou zahradu jako soukromé území, kde si s podzimním listím naloží po svém. Roky se proto na hromadách pálilo listí, posekaná tráva i větve po prořezu. Od jara 2025 ale platí přísnější pravidla a spousta zahrádkářů o nich nemá tušení. Pokuta, která za pálení hrozí dnes, přitom může být nepříjemně vysoká.
Na vlastní zahradě už si oheň neuděláte jen tak
Zlom nastal 1. března 2025, kdy nabyla účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší. Předtím kolem spalování zahradního odpadu vládl zmatek, protože se dva předpisy tloukly. Zákon o odpadech sice likvidaci odpadu mimo určená místa zakazoval, jenže spálit suchý rostlinný materiál na zahradě bylo automaticky v pořádku, dokud to obec svou vyhláškou výslovně nezakázala nebo neomezila.
Novela tenhle rozpor smazala. Pálit listí, trávu nebo plevel jen kvůli tomu, abyste se jich zbavili, dnes zákon nedovoluje, a je jedno, na čí zahradě oheň hoří. Stejný závěr potvrzuje i metodické sdělení, které k pálení zeleného odpadu vydalo Ministerstvo životního prostředí. Obecní vyhláška teď smí řešit už jen spalování suchých rostlin, u kterého k žádné likvidaci odpadu nedochází.
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Žádný zákaz všech ohňů na zahradě se nekoná. Suché a nezašpiněné dřevo v ohništi zákon dál dovoluje, ať už si na něm chcete něco upéct, zahřát se za chladného večera nebo jen tak posedět s blízkými.
Jinak dopadnete ve chvíli, kdy posbíranou zeleň naskládáte na jedno místo a podpálíte ji hlavně proto, aby vám zmizela z očí. V tu chvíli se z listí, trávy nebo ořezaných větví stává bioodpad a oheň je způsob, jak ho odstranit. „Rozdíl není jen v materiálu, ale především v tom, co s ním člověk dělá,“ uvedl pro Kupi Ing. Pavel Král, specialista na odpadové hospodářství. Jedna a tatáž suchá větev tak může být jednou v pořádku a podruhé za hranou, záleží jen na tom, s jakým úmyslem ji zapálíte.
Pokuta může vyšplhat mnohem výš, než čekáte
Jak vysoký trest hrozí, závisí na tom, který zákon úřad na případ použije, a někdy platí oba současně. Kdo v otevřeném ohništi zapálí něco jiného než suchý a nezašpiněný rostlinný materiál, dostává se do křížku se zákonem o ochraně ovzduší. Fyzické osobě za to hrozí pokuta do 50 000 Kč.
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Podstatně výš míří zákon o odpadech. Ten na likvidaci odpadu mimo schválená místa a zařízení pamatuje u fyzické osoby postihem, jehož zákonná hranice sahá až k jednomu milionu korun. Taková suma samozřejmě nespadne na každého, kdo spálí hromádku listí. Jde o nejzazší možný strop a skutečnou výši úřad odstupňuje podle toho, jak závažný přestupek byl.
Obě zákonné roviny shrnuje následující tabulka:
Zákon Kdy se uplatní Horní hranice pokuty Zákon o ochraně ovzduší pálení jiného než suchého a čistého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi do 50 000 Kč Zákon o odpadech zbavování se odpadu mimo místa nebo zařízení určená k tomu až 1 000 000 Kč Vypalování trávy je nebezpečnější kapitola
K tomu se přidává další zákaz, který v Česku funguje už řadu let. Úplně mimo zákon stojí vypalování porostů. Tím se myslí situace, kdy někdo podpálí uschlou trávu přímo v terénu a nechá plameny volně se rozbíhat krajinou. Postihuje ho zákon o požární ochraně a nese vlastní, samostatnou pokutu.
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Plošný oheň se totiž snadno vymkne kontrole a přeroste v požár, což u hromádky listí na zahradě nehrozí. Likvidace zeleně plamenem, spalování nevhodného paliva v ohništi a plošné vypalování travin jsou tři odlišné případy a na každý dopadají jiná ustanovení.
Kompost a hnědá popelnice jsou správná adresa
Zbavit se zahradního odpadu po zákonu není žádná věda. Spadané listí i posekaná tráva skončí buď na domácím kompostu, kde se z nich postupně stane kvalitní hnojivo, nebo v hnědé nádobě určené bioodpadu. Tlustší větve stačí prohnat drtičem a získanou štěpku rozprostřít jako mulč kolem keřů.
Spadané listí i posekaná tráva se dají zákonně zlikvidovat na domácím kompostu nebo v hnědé nádobě na bioodpad. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud se všechno domů nevejde, nabízí se sběrný dvůr nebo místo, které pro tento účel vyhradí obec. Sběr bioodpadu navíc musí radnice zajišťovat po celý rok. Odpadá tím spoléhání na to, kdy někdo přiveze velkoobjemový kontejner, a zeleň odvezete, kdy se vám to hodí. Nejvíc jí zbyde na podzim, a právě tehdy se znalost téhle hranice nejvíc vyplatí.
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Zdroje: https://mzp.gov.cz/system/files/2025-12/OCEO-Metodicke_sdeleni_Bio_paleni_fin-23062025.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541, https://hzscr.gov.cz/soubor/paleni-bioodpadu-zeleny-odpad-ze-zahrad-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-pdf.aspx, https://www.cizp.gov.cz/obratte-se-na-nas/nejcasteji-kladene-otazky-a-odpovedi/vypalovani-porostu-je-nezakonne, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48267-pravidla-kolem-bioodpadu