Za osm hodin práce 17. listopadu náleží osm hodin volna. Na jeho čerpání může dojít až v únoru

V podniku s nepřetržitým provozem může pracovní směna připadnout i na státní svátek. Pokud zaměstnanec odpracuje celých osm hodin, vstoupí tato práce do jeho mzdy za listopad. Druhá část odměny se může projevit až v některém z dalších měsíců. Na osm hodin, kdy by jinak podle rozvrhu opět pracoval, ho zaměstnavatel uvolní. Za tyto hodiny zaměstnanec nebere mzdu za vykonanou práci, místo ní mu zaměstnavatel zaplatí náhradu. Ta se řídí průměrným výdělkem, který se může od sazby za konkrétní listopadovou směnu lišit.
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Listopadové volno může přijít až v únoru
Základní lhůta pro vybrání náhradního volna končí posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po práci ve svátek. Po letošním 17. listopadu tak následuje prosinec, leden a únor. Není-li dohodnut jiný termín, má zaměstnavatel volno poskytnout nejpozději 28. února 2027. Zaměstnanci tedy nemusí v listopadovém vyúčtování chybět peníze jen proto, že vedle mzdy za směnu nevidí částku označenou jako sváteční příplatek. V tomto případě mu zůstává nárok na placené volno, jehož délka se odvíjí od toho, kolik hodin ve svátek skutečně odpracoval.
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O penězích místo volna rozhoduje dohoda
Jestliže se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na příplatku, náhradní volno za stejnou práci už nenásleduje. Ke mzdě za hodiny odpracované ve svátek pak náleží příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku. Ani to nemusí znamenat přesně dvojnásobek obvyklé hodinové sazby. V jiném postavení je kolega, na jehož obvyklý pracovní den připadl stejný svátek, ale směnu kvůli němu neodpracoval. Nemá hodiny, za které by si mohl vybírat náhradní volno. Nahrazuje se mu mzda nebo její část, která mu právě v důsledku svátku ušla.
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Podobný rozdíl se projeví u zaměstnanců odměňovaných platem. Pokud kvůli svátku ve svůj obvyklý pracovní den nepracují, jejich plat se nekrátí. Za práci ve svátek jim náleží stejně dlouhé náhradní volno, při jehož čerpání jim plat také zůstává. I oni se mohou se zaměstnavatelem dohodnout na penězích místo volna. U platu přitom zákon stanoví za hodinu práce ve svátek příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku.
U noční směny nemusí svátek začít o půlnoci
Do počtu hodin, za něž náleží odměna, může zasáhnout také rozvržení směn. V třísměnném provozu mohou lidé nastupovat třeba v šest ráno, ve dvě odpoledne a v deset večer. Jestliže v týdnu nastupuje první směna v šest, den pracovního klidu v takovém provozu začíná právě v tuto hodinu. Zaměstnavatel může stejný začátek použít i při odměňování. Pak noční směna ze 16. na 17. listopadu, která končí v šest ráno, ještě do svátečního dne nespadne. Naopak lidem, kteří nastoupí večer 17. listopadu, může svátek zasahovat i do ranních hodin následujícího dne.
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