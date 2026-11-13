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Za osm hodin práce 17. listopadu náleží osm hodin volna. Na jeho čerpání může dojít až v únoru

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Kdo v úterý 17. listopadu odpracuje osm hodin, nemusí za ně dostat dvojnásobnou mzdu. Zákon zaměstnanci přiznává mzdu za odvedenou práci a k ní osm hodin náhradního volna. Teprve za dobu, kdy zaměstnanec toto volno skutečně čerpá, mu náleží náhrada mzdy podle jeho průměrného výdělku. Na příplatku místo volna se obě strany mohou dohodnout.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: Drazen Zigic / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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