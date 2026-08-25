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Za nosič kol vám hrozí pokuta i 10 000 Kč. Češi vůbec neví, co s ním mají špatně a pak se diví

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Nosič kol na tažném zařízení patří v létě k nejběžnější výbavě rodinných aut. Je […]
Za nosič kol vám hrozí pokuta i 10 000 Kč. Češi vůbec neví, co s ním mají špatně a pak se diví

Za nosič kol vám hrozí pokuta i 10 000 Kč. Češi vůbec neví, co s ním mají špatně a pak se diví

Zdroj: Outdoor tipy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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