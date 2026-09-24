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Za neukliděné psí exkrementy pokuta 100 000 Kč. Stejná částka hrozí i za štěkání, stačí jediné nahlášení od souseda

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Ne vždy je vlastnictví psa bez problémů. Naopak, někdy vás může zaskočit opravdu vysoká pokuta i za zdánlivé banality.
Za neukliděné psí exkrementy pokuta 100 000 Kč. Stejná částka hrozí i za štěkání, stačí jediné nahlášení od souseda

Za neukliděné psí exkrementy pokuta 100 000 Kč. Stejná částka hrozí i za štěkání, stačí jediné nahlášení od souseda

Zdroj: Christine Matthews / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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