Za neukliděné psí exkrementy pokuta 100 000 Kč. Stejná částka hrozí i za štěkání, stačí jediné nahlášení od souseda

Mít psa s sebou nese velkou zodpovědnost, a to nejen co se týče jeho výchovy, ale také úklidu jeho exkrementů. Existují totiž místa, kde vám za jeho nezvednutí hrozí pokuty až
sto tisíc korun, tedy pokud se dostanete až do správního řízení. Na místě vás pak může podle serveru ČeskýRozhlas strážník nechat zaplatit částku maximálně deset tisíc korun, což také není zrovna málo peněz. Na pozoru by měl být proto každý pejskař. Exkrementy raději vždy uklízejte
Vysokým pokutám se nelze divit, exkrementy na veřejných prostranstvích totiž musí řešit městští údržbáři celoplošným úklidem,
a to často použitím zametacích strojů nebo speciálních vysavačů (zejména v centru města). Skutečnost však trápí nejen obyvatele bez domácích mazlíčků, ale také samotné pejskaře, kteří poctivě sbírají exkrementy a své psy důkladně vychovávají. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Pokud neuklidíte exkrementy po svém mazlíčkovi, hrozí vám obrovská pokuta. Zapomínat byste neměli ani nepříjemnosti s jeho štěkáním.
Totiž právě jedinci, kteří úklid po svých psech zanedbávají, dělají velmi špatné jméno všem ostatním, a navíc kazí estetiku celého města. Pro ty si však policisté připravili velké pokuty, které
mohou v některých případech vyšplhat do velmi vysokých částek. Pokud totiž majitel psa neuklidí jeho exkrementy, dochází k přestupkovému jednání, které mohou policisté trestat pokutou na místě, a to podle deníku Metro ve výši až deseti tisíc korun. Pozor na štěkání na zahradě
V případě, že by však došlo ke správnímu řízení, tato částka se může dostat až do výše sto tisíc korun. Ale pozor, stejná částka se vás může týkat i v případě, že vás pes příliš štěká. V takovém případě totiž obtěžuje okolí hlukovými emisemi a kdokoliv vás může nahlásit.
Zdroj fotografie: Pixabay Že je pes nejvěrnějším přítelem člověka, je všeobecně známo. Avšak majitelé si musí dát pozor, kde a jak svého čtyřnohého mazlíčka venčí. Jinak riskují pokutu.
Závažnější je samozřejmě rušení nočního klidu. A pokud se vše dostane až do správního řízení, může vás v něm čekat právě až zmíněných 100 000 Kč. A
co dělat, když se váš pes ztratí? I tomu už se Chalupáři-Zahrádkáři věnovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři