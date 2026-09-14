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Za nelegální skládku u Světa obrů padla první pokuta. Provozovatel zaplatí 450 tisíc

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V kauze nelegální skládky v zámeckém parku v Chlumu u Třeboně padla první pokuta. Česká inspekce životního prostředí uložila provozovateli pokutu 450 tisíc korun – zatím ale pouze za to, že inspektorům bránil v provedení kontroly. Samotné šetření nakládání s odpady dál pokračuje.
Za nelegální skládku u Světa obrů padla první pokuta. Provozovatel zaplatí 450 tisíc

Za nelegální skládku u Světa obrů padla první pokuta. Provozovatel zaplatí 450 tisíc

Zdroj: Tomáš Souček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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