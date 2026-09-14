Za nelegální skládku u Světa obrů padla první pokuta. Provozovatel zaplatí 450 tisíc

Pokuta za to, že nepustili inspektory dovnitř
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zahájila kontrolu Světa obrů 28. července, a to na základě dvou podnětů. Při třech místních šetřeních ale inspektoři podle vlastního vyjádření nemohli kontrolu dokončit v plném rozsahu – společnost, která areál provozuje, jim nezpřístupnila některé části areálu a ani přes opakované výzvy nepředložila požadované dokumenty a informace. Za to ČIŽP firmě uložila pokutu 450 000 korun za neposkytnutí součinnosti při kontrole.
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„Kontrola na úseku odpadového hospodářství nadále pokračuje. Pro její dokončení potřebujeme od kontrolované společnosti součinnost a předložení dokumentů, které jsme si opakovaně vyžádali. Pokud se podezření na porušení zákona potvrdí, využijeme všechny nástroje, které nám právní předpisy umožňují,“ uvedl ředitel ČIŽP Pavel Straka.
Pokud společnost podklady nepředloží ani nadále, může inspekce podle svých slov znovu sáhnout ke svým sankčním pravomocem. Potvrdí-li kontrola porušení zákona o odpadech, budou následovat další správní kroky včetně řízení o přestupku a případných nápravných opatření.
Skládka v zámeckém parku
Drbna o nelegální skládce v zámeckém parku poprvé informovala v srpnu. Podle svědectví Ladislava Rektorise z CHKO Třeboňsko, který lokalitu dlouhodobě sleduje, se odpad z areálu odváží prakticky obden a ukládá do vykopaných jam, které se následně zasypávají zeminou. „Ta společnost, tedy majitel pozemku, má zadní část parku znepřístupněnou. Jakákoli snaha dostat se tam legálně naráží na úřední obstrukci,“ popsal tehdy Rektoris mechanismus, kterým se firmy dlouhodobě vyhýbaly kontrole.
O existenci skládky redakci tehdy informovala i starostka Chlumu Jitka Bednářová, podle níž návštěvníci netuší, že jejich odpadky nakonec končí navezené v jámách kousek od zámeckého parku.
Odpadní vody prošetří městský úřad
ČIŽP se také zabývala napojením zámku na obecní kanalizaci. Podle inspekce, která věc prověřovala na základě podnětu z 31. července, vznikají odpadní vody pouze v budově zámečku sloužící návštěvníkům jako sociální zázemí a jsou odváděny přes septik do veřejné kanalizace.
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Protože posouzení způsobu napojení a odvádění odpadních vod spadá pod zákon o vodovodech a kanalizacích, a ne do kompetence ČIŽP, předala inspekce 18. srpna zjištěné skutečnosti k dalšímu řešení Městskému úřadu Třeboň – tedy přímo úřadu, který je zároveň vlastníkem kanalizace a byl také tím, kdo původní podnět podal.
Součinnost při řešení problému
Třetí podnět, týkající se možného porušení zákona o ochraně přírody a krajiny přímo v zámeckém parku, ČIŽP obdržela 3. srpna. Protože se ale stejnou problematikou už paralelně zabývá Správa CHKO Třeboňsko, inspekce vlastní kontrolu nezahájila, aby nedocházelo k souběžnému šetření. Podatele o tomto postupu informovala a CHKO nabídla odbornou součinnost, kterou poskytne, pokud si o ni Správa CHKO řekne.
Inspekce tak bude dál pokračovat v kontrole odpadového hospodářství a čekat na dosud nedodané podklady od provozovatele. Po jejím ukončení vyhodnotí, zda došlo k porušení právních předpisů, a případně přijme další správní opatření. Otázka odpadních vod je teď na třeboňské radnici, ochranu přírody nadále řeší CHKO Třeboňsko, se kterou ČIŽP koordinuje svůj postup.
Zástupci areálu se k nařčením stále nevyjádřili.