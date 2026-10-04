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Za nastartované auto vám hrozí pokuta i 5 000 Kč. Většina Čechů to neví a pořád dokola to porušují

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Dennívýzva
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Letos v lednu stačila v Liberci jediná chvíle nepozornosti. Na ulici stála škodovka s běžícím motorem a klíčky v zapalování. Řidič si na moment odběhl. Na zadním sedadle v autosedačce na něj přitom čekal malý syn. Cizí muž si sedl za volant a chtěl s autem odjet i s chlapcem uvnitř. Dítě se naštěstí stihlo […]
Za nastartované auto vám hrozí pokuta i 5 000 Kč. Většina Čechů to neví a pořád dokola to porušují

Za nastartované auto vám hrozí pokuta i 5 000 Kč. Většina Čechů to neví a pořád dokola to porušují

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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