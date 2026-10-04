Za nastartované auto vám hrozí pokuta i 5 000 Kč. Většina Čechů to neví a pořád dokola to porušují

Letos v lednu stačila v Liberci jediná chvíle nepozornosti. Na ulici stála škodovka s běžícím motorem a klíčky v zapalování. Řidič si na moment odběhl. Na zadním sedadle v autosedačce na něj přitom čekal malý syn. Cizí muž si sedl za volant a chtěl s autem odjet i s chlapcem uvnitř. Dítě se naštěstí stihlo samo odpoutat a utéct za tátou.
Muže policisté po honičce zadrželi a kriminalisté proti němu zahájili trestní stíhání. Policie po podobných krádežích opakovaně připomíná, že zimní rána s auty běžícími bez řidiče jsou pro zloděje snadná příležitost. Kdo takhle odběhne, riskuje ale ještě něco dalšího, a to pokutu. Kdy přesně ji může dostat, přitom tuší málokdo.
„Hodně lidí to neví a problém je hlavně v zimě […],“ uvedl pro Kupi.cz instruktor Pavel Greiner z Autoškoly King.
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Zákon o silničním provozu stanoví pro řidiče, který nechá auto stát a vystoupí, dvě povinnosti. Pokutu dostane ten, kdo některou z nich nedodrží. Obě spadají pod stejný přestupek, a tedy i pod stejnou sazbu.
Podle znění zákona platného pro rok 2026 může policista řidiči přímo na místě uložit pokutu nejvýš 1 500 Kč. Když se věc dostane do správního řízení, které vede úřad obce s rozšířenou působností, může pokuta vyšplhat až na 5 000 Kč.
Tenhle prohřešek patří k těm, které zákon dovoluje vyřešit i pouhou domluvou. Jestli hlídka sáhne po napomenutí, nebo po pokutě, záleží na tom, co konkrétně uvidí a jestli řidič svým jednáním někoho obtěžoval nebo ohrozil.
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První pravidlo se týká odchodu od auta. Řidič, který se od vozu vzdálí natolik, že by v případě potřeby nestihl okamžitě zasáhnout, musí vůz zajistit. Auto pak nesmí ohrozit provoz a nikdo cizí s ním nesmí mít možnost odjet. Pokud je vůz povinně vybavený zařízením proti neoprávněnému použití, musí ho řidič při odchodu použít.
Kdo od auta odejde tak daleko, že by nestihl zasáhnout, musí ho zajistit, aby s ním nikdo cizí neodjel. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozhoduje jediné měřítko, a to jestli byste dokázali okamžitě zasáhnout, kdyby se k vozu přiblížil někdo cizí. Pevnou hranici v minutách nebo metrech zákon nestanoví. Policie upozorňuje, že zlodějům stačí pár vteřin, a liberecký případ to potvrdil.
Ranní škrábání pod okny sousedů
Druhé pravidlo se týká okolí. Řidič nesmí obtěžovat ostatní hlukem ani zplodinami a zákon tu výslovně jmenuje i zbytečně běžící motor stojícího vozidla. Nejvíc to vadí tam, kde auta v zimních ránech parkují těsně u obytných domů a hluk i výfukové plyny z volnoběhu míří rovnou k sousedům.
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Rozhodující je, k čemu motor v danou chvíli slouží. Odmlžování čelního skla ventilátorem je technický důvod, kvůli kterému běžet smí. Prosté předehřívání interiéru, zatímco majitel postává venku u auta, se mezi takové důvody nepočítá.
Situace Povinnost řidiče Co rozhoduje odchod od auta zajistit auto, aby neohrozilo provoz a nemohl ho použít nikdo cizí jestli byste stihli okamžitě zasáhnout stojící auto s běžícím motorem neobtěžovat okolí hlukem, zplodinami ani zbytečně běžícím motorem jestli má chod motoru technický důvod Jak vyrazit bez rizika
Policisté radí jednoduchý postup:
motor vypnout i při velmi krátkém odchodu, třeba když jen vracíte nákupní vozík nebo házíte dopis do schránky; klíčky si vzít s sebou a auto zamknout; na námrazu použít škrabku, a pokud auto vyhříváte, zůstat po celou dobu uvnitř. Přečtěte si také: Ani zazimování, ani hnojení. Na podzim musí zahrádkáři zbavit trávník listí, jinak na jaře neroste
Policie také žádá, aby rodiče děti ve stojícím voze bez dozoru nenechávali vůbec, ani na okamžik. Kromě krádeže hrozí, že si dítě začne hrát s ovládáním a auto se samo dá do pohybu.
Teplo v kabině bez nastartovaného motoru zajistí nezávislé topení, které lze u řady aut zapnout i na dálku. Bez něj je nejrozumnější rozjet se hned po očištění skel, protože klidnou jízdou se motor zahřeje rychleji než na volnoběhu.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://archiv.policie.gov.cz/clanek/ukradl-nastartovane-zaparkovane-vozidlo.aspx, https://autotrip.cz/skrabani-skel-nastartovany-motor-pokuta/, https://energozrouti.cz/clanek/tohle-dela-v-zime-vetsina-ridicu-automaticky-za-par-minut-pohodli-muze-prijit-pokuta-za-tisice, https://www.autojournal.cz/pokuty-za-skrabani-skel-s-nastartovanym-motorem-a-za-neocistene-auto-zimni-navyky-ktere-mohou-stat-tisice/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48621-nastartovane-auto-bez-ridice