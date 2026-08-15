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Za minulého režimu příliš příležitostí nedostával, po revoluci se stal nejvýraznějším hercem malých rolí

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Když se vysloví jméno Stanislava Zindulky, každému přijde jistě na mysl četník z brněnské pátračky, morous Fajst ze seriálu Bylo nás pět nebo kouzelný…
Stanislav_Zindulka

Stanislav_Zindulka

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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