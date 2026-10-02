Za Lužánkami padl před 30 lety rekord. Na Zbrojovku dorazilo přes 44 tisíc lidí

Před 30 lety, 2. října 1996, padl při utkání Brno - Slavia na dnes již uzavřeném a zdevastovaném stadionu Za Lužánkami divácký rekord české nejvyšší fotbalové soutěže. Na zápas tehdy přišlo 44.120 diváků. Na stadionu Za Lužánkami se tehdy diváci dočkali remízy 1:1. Hosté vedli od třetí minuty brankou Pavla Novotného, čtvrt hodiny před koncem vyrovnal Richard Dostálek.
Návštěva několik desítek tisíc diváků přitom byla v Brně v polovině 90. let naprosto běžná, v historické tabulce české ligy zdejší stadion bezpečně kraluje. A například v sezóně 1977/78 se průměr návštěv zdejších ligových zápasů blížil 20.000, v sezónách 1994/95 a 1996/97 je pak i překonal.
Fotbalový stánek, kde Zbrojovka získala v roce 1978 svůj jediný mistrovský titul, byl vybudován začátkem 50. let. Postupně ale začal chátrat a přestal vyhovovat bezpečnostním požadavkům. Od konce 90. let diváci neměli přístup na horní tribunu a první lize neodpovídaly ani další prostory, poslední ligový zápas se zde odehrál v září 2001, Brňané se s Lužánkami rozloučili výhrou nad Hradcem Králové 2:1. Poté se brněnští fotbalisté přestěhovali do Králova Pole na zrekonstruovaný stadion s kapacitou přes deset tisíc diváků (dnes ShipEx Aréna).
Chátrající sportovní stánek několikrát změnil majitele, až jej v roce 2003 získalo město, od té doby se plánuje obnova stadionu. Minulý měsíc se shodli zástupci ministerstva kultury, Brna a fotbalové Zbrojovky na dalších jednáních zaměřených především na výšku nového stadionu. Zbrojovka chce stadion o výšce 37 metrů.
Ministerstvo už dříve uvedlo, že tuto výšku by mohl mít, kdyby se jeho návrh upravil tak, aby stavba nenarušovala chráněné výhledy na město. Klub vzešel jako jediný zájemce o pozemky za Lužánkami z koncesního řízení. O prodeji však zastupitelstvo ještě nerozhodlo, minulý měsíc koncesní řízení zrušilo a bude vypsáno nové. Stadion by měl mít kapacitu kolem 30.000 diváků.
V červnu 2015 se po letech v Lužánkách zase hrál fotbal, když zanedbaný stadion alespoň na chvíli zvelebil pro svou rozlučku fotbalista Petr Švancara, kterému k tomu pomohla skupina dobrovolníků a sponzorů. Na exhibiční zápas dorazilo téměř 35.000 diváků.