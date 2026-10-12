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Za lístek na Ztraceného až 7000 korun, populární zpěvák varuje před podvodníky

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Po úspěchu na pražské Letné se Marek Ztracený rozhodl pro koncerty v rodné Železné Rudě. Příští rok tam vystoupí sedmkrát. O lístky byl extrémní zájem a hned se vyprodaly. Spolu s tím se ale objevili překupníci, kteří je nabízejí za přemrštěné ceny. Nekupujte to, apeluje oblíbený interpret.
Za lístek na Ztraceného až 7000 korun, populární zpěvák varuje před podvodníky

Za lístek na Ztraceného až 7000 korun, populární zpěvák varuje před podvodníky

Zdroj: Marek Ztracený (sociální sítě)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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