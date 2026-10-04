Za lajkování videí měl dostávat peníze, přišel o víc než 560 tisíc. Pak z něj podvodníci potají udělali bílého koně

Muž dostal na sociální síti zprávu s nabídkou přivýdělku za lajkování videí na YouTube. Za první úkoly mu peníze opravdu přišly. Potom po něm protistrana chtěla několik drobných převodů na „ověření účtu“. Následně mu nabídla výhodnou investici do kryptoměn a on začal na cizí účty posílat stále vyšší částky. Když už o peníze přišel, podvodníci jeho účty využili jako průchozí stanici pro peníze z jiné trestné činnosti. Z oběti se tak stal takzvaný bílý kůň, aniž by to tušil.
Za pět lajků 125 korun: tuhle částku podvodníci opravdu vyplatí
Nábor probíhá přes WhatsApp nebo Messenger. Zpráva slibuje rychlý výdělek bez jakékoli kvalifikace, stačí dávat lajky videím nebo navštěvovat weby. Raiffeisenbank uvádí modelovou nabídku 125 korun za pět lajků. Pro podvodníky je taková brigáda levný filtr, protože za minimální náklady osloví tisíce lidí a dál pracují jen s těmi, kdo odpoví. Malá odměna, která skutečně dorazí na účet, je nejlevnější investice celého schématu. Vytváří důvěru a dojem, že nabídka je poctivá.
Jakmile oběť uvěří, že systém funguje, přijde žádost o platbu. Může mít podobu „VIP členství“, ověřovací platby nebo registrace na investiční platformě. Klientovi Raiffeisenbank nabídli investici do kryptoměn s údajně garantovaným výnosem. Posílal čím dál vyšší částky a účty příjemců se průběžně měnily. Dohromady přišel o víc než 560 tisíc korun.
Detailní rozpis převodů banka nezveřejnila. Z případové studie proto nelze vyčíst, kolik peněz odešlo na „ověření“ a kolik do údajné investice.
Za přeposílání cizích peněz hrozilo jednomu muži až pět let
Policie ČR označuje jako bílého koně člověka, přes jehož účet nebo firmu protékají cizí peníze. Cílem je zakrýt jejich skutečný původ i stopu vedoucí k pachatelům. Bílý kůň přitom nemusí vědět, do čeho se zapojil. Policie upozorňuje, že lidé se do této role dostávají přes legitimně vypadající pracovní inzeráty a příspěvky na sociálních sítích.
Pokyn obvykle zní nevinně, třeba „přeposlat peníze investorů“ nebo „technicky zpracovat platbu pro platformu“. Člověk, který s protistranou komunikuje už týdny a věří jí, v tom nemusí vidět nic podezřelého. Peníze, které jeho účtem projdou, ale mohou pocházet z další trestné činnosti. Kdo se na takových převodech podílí vědomě nebo za určitých okolností z nedbalosti, může nést trestní odpovědnost.
Policie popsala případ z roku 2025, kdy muž po podobném schématu přeposlal přes 1,1 milionu korun. Byl obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a hrozilo mu až pět let odnětí svobody. Obhajoba, že o původu peněz nevěděl, tedy nemusí stačit. Zda podobné riziko hrozí i klientovi Raiffeisenbank, banka ve zveřejněném případě neuvádí.
Útoků přibylo o pětinu, škody vyskočily o 79 procent
Podle České bankovní asociace přišli klienti českých bank od ledna do července 2026 kvůli podvodům o 1,9 miliardy korun. Meziročně je to o 79 procent víc.
Počet útoků vzrostl jen zhruba o pětinu, na 62 705. Škody tedy rostly mnohem rychleji než počet útoků a průměrná ztráta na jednoho napadeného klienta vyskočila na 30 335 korun. Podvodníci z každé oběti vytahují víc peněz než před rokem.
Banky ve stejném období zachytily přes 8,1 miliardy korun, tedy 81 procent ohrožených peněz. Za celý rok 2025 zachránily 12,2 miliardy korun a přes 85 procent napadených prostředků. Podíl zachycených peněz je tak za prvních sedm měsíců roku 2026 o několik procentních bodů nižší než za celý předchozí rok.
Kdy stačí kontakt zablokovat a kdy je nutné hned volat bance
Každá fáze podvodu má svůj varovný znak. Na začátku přijde nevyžádaná zpráva v chatu se snadným výdělkem a malá částka, která skutečně dorazí. Pak následuje žádost o osobní údaje, ověřovací platbu nebo „VIP členství“ a řeč se stočí k investicím či kryptoměnám. Pozdější fáze provází tlak na rychlost a na to, aby člověk nic neříkal rodině ani bance. Může přijít i pokyn přijímat a dál posílat peníze neznámého původu nebo žádost o instalaci aplikace, přes kterou lze zařízení ovládat na dálku.
Rozhodující chvíle nastává, když člověk poprvé pošle vlastní peníze na cizí účet. Stejně vážná je situace, kdy přijme peníze neznámého původu a na něčí pokyn je přepošle dál. Kdo na nabídku jen odpověděl a nesdělil osobní ani přihlašovací údaje ani nic neposlal, obvykle vystačí s tím, že komunikaci ukončí a kontakt zablokuje.
Pokud už peníze odešly nebo se citlivé údaje dostaly k podvodníkům, je potřeba jednat okamžitě. Zavolejte své bance, popište situaci a podle okolností požádejte o zablokování účtu nebo karty. Uschovejte si screenshoty komunikace a čísla účtů, na které peníze šly, a celou věc oznamte Policii ČR. Raiffeisenbank přijímá hlášení podezřelých zpráv na e-mailu phishing.report@rb.cz a na lince 412 446 402.