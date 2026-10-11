Za krachem přestupu českého reprezentanta Šulce z Lyonu stály peníze. Klub za něj chtěl víc

Když se v červenci 2026 rozezněl Šulcovi telefon s turinskou předvolbou, na chvíli se zasnil. Juventus, stadion, Itálie, česká stopa v klubu. Jenže sen trval krátce, nabídka, kterou turínský velkoklub předložil Lyonu, nedosáhla na cenu, za kterou byl Olympique ochotný jednat. A tak Pavel Šulc, rok po svém příchodu do Francie, zůstal přesně tam, odkud měl odejít. Ne proto, že by nikdo nestál. Ale proto, že Lyon věděl, kolik jeho čísla stojí, a nehodlal slevovat.
Dvě větve jednoho krachu
Příběh neuskutečněného odchodu se odehrál v létě 2026, tedy rok poté, co Šulc do Lyonu teprve přestoupil z Plzně. V přestupovém okně se objevili tři konkrétní zájemci: Juventus, Leeds a velšský Wrexham. Každý z nich ztroskotal z jiného důvodu.
U Juventusu šlo čistě o peníze mezi kluby. Šulc v rozhovoru pro Seznam Zprávy přiznal, že proti odchodu do Turína by nic nenamítal, ale nabídka italského klubu jednoduše nesplnila Lyonovu představu. Přesná částka zveřejněna nebyla.
U Wrexhamu byla situace obrácená. Velšský klub podporovaný hollywoodskými vlastníky byl podle francouzského deníku Le Progrès ochotný jít těsně pod 40 milionů eur, v českém přepočtu zhruba miliarda korun. Jenže tentokrát řekl ne sám hráč. Championship ho sportovně nelákal a život v malém velšském městě si nedokázal představit. „To jsem fakt dopadl,“ smál se zpětně v rozhovoru pro Nova Sport.
Leeds, třetí stopa, se podle Foot Mercato dostal do fáze rozhovorů s Lyonem, ale ani tady jednání nedospěla k dohodě.
Proč Lyon nechtěl slevit
Lyonská cenovka se v létě 2026 pohybovala v pásmu 25 až 30 milionů eur. Foot Mercato v polovině července psal o valuaci kolem 25 milionů, specializovaný server LyonFoot o dva dny později uváděl startovací cenu nejméně 30 milionů. Na podzim se spekulace vyšplhaly až k 50 milionům eur, tam už ale chybí jakékoli potvrzení ze strany klubu.
Klíč k pochopení lyonské tvrdosti leží v ekonomice původního transferu. Podle univerzálního registračního dokumentu Eagle Football Group koupil Lyon Šulce v srpnu 2025 za 7,5 milionu eur plus až 2,5 milionu v bonusech. Součástí smlouvy s Plzní byl navíc 15% podíl na budoucím zisku z dalšího prodeje. Kdyby tedy Lyon prodal Šulce třeba za 25 milionů eur, čistý zisk by činil zhruba 15 až 17,5 milionu, a z toho by 15 procent, tedy přes dva miliony eur, odteklo zpět do Plzně.
Pro klub pod dohledem francouzského finančního regulátora DNCG, který Lyonu omezil mzdové i přestupové výdaje, dávalo větší smysl počkat na nabídku, která by skutečně změnila bilanci. Prodat levně aktivum, z něhož by navíc část zisku putovala jinam, nedávalo obchodní logiku.
Čtrnáct gólů jako pojistka
Lyon neměl jen účetní důvod držet se své ceny. Měl i sportovní. Šulc za první sezonu v Ligue 1 nastřílel 14 gólů a přidal 8 asistencí ve 38 zápasech, čísla, která z něj udělala jednoho z nejproduktivnějších hráčů týmu. Kapitán Corentin Tolisso si jeho setrvání veřejně přál. Trenérský štáb s ním počítal jako s klíčovým článkem ofenzivního systému.
Sám Šulc v říjnu 2026 řekl, že neprodání bere i jako signál důvěry. „Lyon je obrovský tým,“ poznamenal. Zároveň ale nepopřel, že Premier League by byla těžko odmítnutelná a zájem Juventusu ho potěšil. Smlouvu má do roku 2029, takže Lyon drží silnou vyjednávací pozici i do dalších přestupových oken.
Co bude dál
Na radaru se objevilo i Atlético Madrid. Mundo Deportivo už v únoru 2026 psalo, že madridský klub Šulce sleduje, a na konci září LyonFoot převzal spekulace o ceně 50 milionů eur. Potvrzená jednání ani oficiální nabídka ale veřejně doloženy nejsou.
Pro nejbližší měsíce vypadá scénář jasně: bez nabídky výrazně překračující letní pásmo 25 až 30 milionů eur Lyon nemá motivaci jednat. Šulc novou sezonu otevřel třemi ligovými asistencemi, v reprezentaci ho ČT sport označuje za jednoho z pilířů sestavy nového kouče Santiho Denii. Koleno, které ho v závěru léta trápilo otokem, je větší proměnnou než přestupový trh.
Lyon si spočítal, co má. A rozhodl se, že za méně neprodá. Šulc zůstal, a zatím to nevypadá, že by na tom tratil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl