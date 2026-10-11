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Za krachem přestupu českého reprezentanta Šulce z Lyonu stály peníze. Klub za něj chtěl víc

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Lyon v létě 2026 odmítl pustit Pavla Šulce pod hranicí 25 až 30 milionů eur. Juventus tolik nedal, Wrexham zase nechtěl sám hráč.
Za krachem přestupu českého reprezentanta Šulce z Lyonu stály peníze. Klub za něj chtěl víc

Za krachem přestupu českého reprezentanta Šulce z Lyonu stály peníze. Klub za něj chtěl víc

Zdroj: Olympique Lyonnais
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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