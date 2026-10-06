Za komunistů ho dostal každý školák, dnes za něj sběratelé platí i 1 000 Kč. Možná ho máte ve sklepě

Ve spoustě sklepů dodnes stojí krabice se starými sešity, vysvědčeními a žákovskými knížkami. Často v ní leží i tenká učebnice, kterou si pamatuje téměř každý, kdo šel do první třídy před rokem 1989. Bývalé prvňáčky by asi překvapilo, kolik dnes taková knížka vynese, když se dostane do rukou sběratele.
Jedna knížka pro všechny prvňáky
Řeč je o slabikáři. Rodiče tehdy nemuseli řešit, ze které učebnice se jejich dítě naučí číst, protože žádná volba neexistovala. Vydávání českých učebnic měl v rukou jediný podnik, Státní pedagogické nakladatelství. Děti v Aši i v Ostravě tak slabikovaly z jediné knížky a její obměny se školy dočkaly zhruba jednou za několik let. Jednotlivé třídy se lišily nanejvýš tím, jak moc byly jejich výtisky ohmatané.
Učebnice navíc sloužily ve školách dlouhé roky. Kdo si vzpomene, jak vypadal jeho slabikář po roce v aktovce, pochopí, proč je dnes čistý a nepopsaný exemplář vzácnost.
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Na podobě slabikářů se podepsala řada známých umělců. Jedním z nich byl malíř a grafik Ota Janeček, jehož kresby provázely první čtenářské krůčky dětí po celá desetiletí. Jeho práce na slabikáři uspěla i v cizině. V roce 1977 za ni získal ocenění na mezinárodní soutěži v Lipsku.
Ještě starší vydání mají úplně jinou atmosféru. Sovětský svaz po roce 1948 ovlivnil i to, jak se české děti učily číst. Až do sedmdesátých let si tvůrci slabikářů brali za vzor tamní učebnice zvané bukvary. Ilustrace v učebnicích té doby navíc nesly výraznou ideologickou symboliku a právě tahle dobová vrstva dnes sběratele přitahuje.
Kolik za něj dostanete
Na inzertních a aukčních serverech se staré slabikáře objevují pořád dokola. Výtisk ve výborném stavu najde kupce zhruba za 1 000 Kč a se stářím vydání cena obvykle roste. Je ale dobré mít realistická očekávání, protože ohmataný kus s ušmudlanými rohy zájemci ocení mnohem skromněji.
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O ceně nakonec rozhoduje hlavně stav. Nejvíc zájemci zaplatí za kompletní výtisk, na kterém roky v aktovce nezanechaly žádnou stopu. Každá stopa po používání, od uvolněné vazby po nejmenší poškození stránek, hodnotu rychle snižuje.
Uvolněná vazba nebo poškozené stránky snižují cenu starého slabikáře u sběratelů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Vyšší cena Nižší cena Stav výtisku Kompletní výtisk bez stop používání Uvolněná vazba a jakékoli poškození stránek Stáří vydání Starší vydání Mladší vydání Orientační cena Výtisk ve výborném stavu zhruba za 1 000 Kč Ohmataný kus výrazně méně Co prozradí tiráž
Než slabikář nabídnete, nalistujte tiráž na konci knihy. Najdete v ní:
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Tyto údaje patří do inzerátu, protože zájemci hledají konkrétní ročníky a bez nich se cena těžko odhaduje.
Užitečné je také zjistit, za kolik se podobné kusy právě nabízejí na aukčních serverech. Získáte tak představu, jestli máte v ruce běžný kousek, nebo něco, o co se budou sběratelé přetahovat.
Slabikáře sbírá i muzeum
Zájem o staré slabikáře nemají jen nostalgici. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského uchovává ve svých fondech soubor 913 našich i zahraničních slabikářů. Část z nich ukázalo i na online výstavě, která sleduje jejich vývoj od poloviny 16. století až do současnosti. Podle muzea navíc české slabikáře snesou srovnání s nejlepšími na světě, a to metodou výuky i ilustracemi.
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Pokud tedy při úklidu sklepa narazíte na krabici se starými učebnicemi, nevyhazujte ji do sběru dřív, než ji prolistujete. Klidně v ní může ležet knížka, která vám kdysi otevřela svět písmen a dnes může doplnit něčí sbírku.
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Zdroje: https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-proste-fenomen/838682/tyhle-knihy-a-casopisy-rozhodne-nevyhazujte-mohly-by-mit-velkou-hodnotu.html, https://msmt.gov.cz/historie-a-soucasnost-nasich-slabikaru, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/kultura/ani-den-bez-malovani-vystava-ukazuje-vsestrannost-oty-janecka-365790, https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-back-to-school/491226/skolni-retro-15-veci-ktere-jste-nejspise-do-skoly-nosili-taky.html, https://www.poznatsvet.cz/historie/skolni-pomucky-socialismus/, https://www.lifee.cz/trendy/socialisticke-skolni-pomucky-kde-se-shanely-aktovky-jak-vypadal-penal-a-cim-si-deti-zapisovaly-poznamky-v-hodinach_3453.html, https://sportdenik.cz/nejnovejsi-zpravy/retro-skolni-pomucky-frci-sberatele-za-ne-plati-majlant/terezasykorova/