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Za komunismu brali cizí hity a psali české texty. Zich, Gott i Vondráčková na tom vydělali, autoři o tom často nevěděli

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Každá coververze vydaná na gramodesce v ČSSR měla podle bývalého šéfdramaturga Supraphonu souhlas vlastníků práv. Jenže „souhlas“ tehdy znamenal něco jiného než dnes.
Za komunismu brali cizí hity a psali české texty. Zich, Gott i Vondráčková na tom vydělali, autoři o tom často nevěděli

Za komunismu brali cizí hity a psali české texty. Zich, Gott i Vondráčková na tom vydělali, autoři o tom často nevěděli

Zdroj: Zdroj fotografe: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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